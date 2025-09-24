हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया के दूसरे सबसे दौलतमंद शख्स ने किया बड़ा ऐलान, अब 95% संपत्ति कर देंगे दान

दुनिया के दूसरे सबसे दौलतमंद शख्स ने किया बड़ा ऐलान, अब 95% संपत्ति कर देंगे दान

Larry Ellison To Donate 95% Wealth: ईआईटी का एक नया कैंपस 2027 में ऑक्सफोर्ड में खोला जाएगा. एलिसन लंबे समय से बड़े डोनेशन देते आ रहे हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया को 200 मिलियन डॉलर कैंसर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दान किए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

World Second Richest Person Larry Ellison: ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं. दौलत के मामले में उनसे ऊपर सिर्फ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स रिपोर्ट के मुताबिक, लैरी एलिसन की कुल संपत्ति 373 बिलियन डॉलर है. उनकी संपत्ति में पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एआई बूम और ओरैकल के शेयरों में जबरदस्त उछाल है.

लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि लैरी एलिसन अपनी कुल संपत्ति का 95 प्रतिशत हिस्सा दान में देने का प्लान बना चुके हैं. हालांकि, उन्होंने साफ कहा है कि यह दान उनके अपने नियम और शर्तों पर होगा.

95% संपत्ति दान का प्लान

फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 तक एलिसन की नेटवर्थ 373 बिलियन डॉलर हो चुकी है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओरेकल में उनकी 41 प्रतिशत स्टेक से आती है. इसके अलावा उनका टेस्ला में भी बड़ा निवेश है. एलिसन अपने परोपकारी कामों को Ellison Institute of Technology (EIT) के ज़रिए अंजाम देते हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्थित एक फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है. यह संस्थान स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और एआई रिसर्च जैसी वैश्विक चुनौतियों पर काम करता है.

ईआईटी का एक नया कैंपस 2027 में ऑक्सफोर्ड में खोला जाएगा. एलिसन लंबे समय से बड़े डोनेशन देते आ रहे हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया को 200 मिलियन डॉलर कैंसर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए दान किए. इसके साथ ही, उन्होंने एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को 1 बिलियन डॉलर दिए, जो बंद होने से पहले बुजुर्गों की बीमारियों की रोकथाम की दिशा में काम करता था.

अपनी शर्तों पर संपत्तियों का दान

हालांकि, अपनी संपत्ति के दान के मामले में एलिसन हमेशा अपनी शर्तों पर ही चलते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ईआईटी को नेतृत्व परिवर्तन की वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. साल 2024 में एलिसन ने जॉन बेल को रिसर्च लीड करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन सिर्फ दो हफ्तों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस प्रोजेक्ट को बेहद चुनौतीपूर्ण बताया.

Published at : 24 Sep 2025 06:07 PM (IST)
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
