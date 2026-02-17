हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम; दाम सुन उड़ जाएंगे होश, 11 करोड़ से ज्यादा में आती है एक बोतल

दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम; दाम सुन उड़ जाएंगे होश, 11 करोड़ से ज्यादा में आती है एक बोतल

7 फरवरी को हर साल परफ्यूम डे मनाया जाता है. आमतौर पर बाजार में मिलने वाले ज्यादातर परफ्यूम की कीमत कुछ हजार रुपयों में होती है. आइए जानते हैं, दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम के बारे में....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

World Most Expensive Perfume: 17 फरवरी को हर साल परफ्यूम डे मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने करीबियों को परफ्यूम गिफ्ट करके रिश्तों में मिठास और खुशबू जोड़ने की कोशिश करते हैं. आमतौर पर बाजार में मिलने वाले ज्यादातर परफ्यूम की कीमत कुछ हजार रुपयों में होती है.

वहीं, कुछ लग्जरी परफ्यूम की कीमत लाख रुपये तक पहुंच जाती है. लेकिन दुनिया में ऐसे भी परफ्यूम मौजूद हैं, जिनकी छोटी सी बोतल खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं. यह रकम इतनी बड़ी है कि, सामान्य लोगों की जीवन भर की बचत भी इससे ज्यादा है. इतनी कीमत में तो खुद का एक अच्छा खासा घर आ सकता है. आइए जानते हैं, दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम के बारे में....

दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम

दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम शुमुख है. इसकी कीमत करीब 12.9 लाख डॉलर यानी करीब 11.7 करोड़ रुपये होने की बात कही जाती है. दुबई स्थित नबील परफ्यूम्स ने इसे लॉन्च किया है. यह परफ्यूम 3 लीटर के बोतल में आती है.

इस बोतल को 3,500 से अधिक हीरे, मोती और सोना-चांदी से सजाया गया है. परफ्यूम में ऊद, चंदन, कस्तूरी और तुर्की गुलाब आदि से बनाया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि, इस परफ्यूम की कीमत का बड़ा हिस्सा इसके बोतल को बनाने में खर्च किया गया है.  

दूसरे सबसे महंगे परफ्यूम की कीमत है 9 करोड़

दुनिया के दूसरे सबसे महंगे परफ्यूम की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है. जिसका नाम गोल्डन डिलिशियस मिलियन डॉलर फ्रेगरेंस बॉटल है. परफ्यूम को सेब की बोतल में 2011 में पेश किया गया था. इस बोतल को दुनिया के 3,000 कीमती पत्थरों से बनाया गया है. जिससे इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई है.

हीरे और सोने से सजी खास बोतल नंबर 3 पर

दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स की लिस्ट में तीसरे स्थान पर क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1 इम्पीरियल मैजेस्टी का नाम आता है. इस खास एडिशन की केवल 10 बोतलें ही तैयार की गई थी. इसकी हर बोतल बकारा क्रिस्टल से बनाई गई थी और उसमें पांच कैरेट का हीरा जड़ा गया था.

साथ ही 18 कैरेट सोने का कॉलर लगाया गया था. लॉन्च के समय इसकी कीमत 2.15 लाख डॉलर प्रति बोतल बताई गई थी, जो मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 1.9 करोड़ रुपये के बराबर होती है. 

यह भी पढ़ें: फार्मा सेक्टर की इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, निवेशकों में खुशी की लहर; जानें रिकॉर्ड डेट समेत अन्य डिटेल

Published at : 17 Feb 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
World Most Expensive Perfume Most Expensive Fragrance Bottle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम; दाम सुन उड़ जाएंगे होश, 11 करोड़ से ज्यादा में आती है एक बोतल
दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम; दाम सुन उड़ जाएंगे होश, 11 करोड़ से ज्यादा में आती है एक बोतल
बिजनेस
दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी
दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी
बिजनेस
ट्रंप को ठेंगा! भारत ने पीछे खींचे कदम तो धमकी के बावजूद इस देश ने और बढ़ाई रूस से कच्चे तेल की खरीद
ट्रंप को ठेंगा! भारत ने पीछे खींचे कदम तो धमकी के बावजूद इस देश ने और बढ़ाई रूस से कच्चे तेल की खरीद
बिजनेस
फार्मा सेक्टर की इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, निवेशकों में खुशी की लहर; जानें रिकॉर्ड डेट समेत अन्य डिटेल
फार्मा सेक्टर की इस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, निवेशकों में खुशी की लहर; जानें रिकॉर्ड डेट समेत अन्य डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price Crash In Russia: क्या सस्ता होगा सोना? Putin के फैसले से बदलेगा खेल! |ABPLIVE
Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
दिल्ली NCR
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
DU में यूजीसी विवाद की बीच लिया गया बड़ा फैसला, जुलूस और प्रदर्शन पर 1 महीने तक लगी रोक
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget