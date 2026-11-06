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हिंदी न्यूज़बिजनेसकाम की बात: आज सोना खरीदने जा रहे? पहले पढ़ें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये नई रिपोर्ट

काम की बात: आज सोना खरीदने जा रहे? पहले पढ़ें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये नई रिपोर्ट

सोना जनवरी में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से अभी लगभग 25% नीचे कारोबार कर रहा है. अभी अकटूबर में इसकी कीमत में 6.3% की गिरावट आई है. WGC के मुताबिक, सोना अपने निचले स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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  • WGC रिपोर्ट: सोने की कीमतें निचले स्तर के करीब.
  • महंगाई, इक्विटी जोखिम गिरने से रोक रहे सोने को.
  • सोना 200-दिवसीय औसत से नीचे, डॉलर उच्चतम स्तर.
  • पूर्ण रिकवरी के लिए सटोरियों की पोजीशन कम हो.

अगर आज आप धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि सोने की कीमतें शायद अपने निचले स्तर (interim bottom) के करीब पहुंच रही हैं. 

हाल ही में वैश्विक वित्तीय बाजारों में मचे उथल-पुथल, अमेरिकी चुनाव परिणामों और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव के बीच सोने को एक सीमित दायरे में कारोबार करते देखा जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्तर पर निवेशकों के लिए खरीदारी के अच्छे अवसर बन सकते हैं. कीमतों में इस बीच आई गिरावट के बावजूद व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल सोने की कीमतों में सुधार के पक्ष में है. 

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सोना क्यों लेगा यू-टर्न?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में दरें 0.25% बढ़ाई थीं और दिसंबर 2026 में एक और बढ़ोतरी (4.25% तक) का अनुमान लगाया जा रहा है. बावजूद इसके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि सोना अपने शॉर्ट-टर्म बॉटम (निचले स्तर) के करीब है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी महंगाई काबू में नहीं रहती है और करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तब निवेशक महंगाई के खिलाफ सुरक्षा के लिए सोने की शरण लेते हैं. इसके अलावा, अभी हाल ही में अमेरिकी चुनावों के बाद टेक सेक्टर और चिप स्टॉक्स में आई ऐतिहासिक गिरावट को देखते हुए निवेशक इक्विटी के जोखिम से बचने के लिए सोने में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं. 

सोना अभी अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज से 10% नीचे आ चुका है. WGC के मुताबिक इतिहास गवाह है कि जब भी सोना तकनीकी रूप से इतना ज्यादा गिर जाता है और डॉलर अपने उच्चतम स्तर पर होता है, तो वहां से कीमतों में एक अंतरिम निचला स्तर बन जाता है और रिकवरी आती है. आसान भाषा में कहें, तो ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद अर्थव्यवस्था में मौजूद महंगाई, शेयर बाजार में गिरावट और भू-राजनीतिक अनिश्चितता इतने बड़े कारक हैं, जो सोने को और ज्यादा गिरने से रोक रहे हैं. 

डॉलर इंडेक्स अपने हाई लेवल पर

यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) अभी 101.76 के आसपास कारोबार कर रहा है. आमतौर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और सोने की कीमतों में उलटा संबंध होता है. मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक परिस्थितियों में यदि डॉलर इंडेक्स अपने उच्चतम स्तरों से नीचे आता है, तो वैश्विक खरीदारों के लिए सोने की खरीद सस्ती हो जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और कीमतें दोनों बढ़ती हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "आज, तीन में से दो शर्तें पूरी हो रही हैं। सोना अपने 200-दिन के औसत से काफी नीचे कारोबार कर रहा है और डॉलर अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है. हालांकि, बाजार में पोजीशन अभी भी काफी अधिक बनी हुई है."

क्या है तीसरी शर्त?

वायदा बाजार में सटोरियों या शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स द्वारा बनाई गई भारी पोजीशनें पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए. WGC के अनुसार, अभी स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. एक टिकाऊ और मजबूत रिकवरी के लिए इन पोजीशनों में और कमी आना आवश्यक है.

WGC की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2005 के बाद से जब भी सोने के बाजार में 3 में से कम से कम 2 शर्तें (जो आज की स्थिति है) पूरी हुई हैं, तो उसके बाद के अगले 3 महीनों में सोने ने 4.2% का औसत सकारात्मक रिटर्न दिया है. वहीं, जब तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो हर बार 100% मामलों में सोने में एक बड़ी और टिकाऊ तेजी दर्ज की गई है. अभी जैसा कि पहले बताया गया कि दो शर्तें पूरी हो चुकी हैं- एक सोने की कीमत अपने 200-दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है और डॉलर इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर पर है. बस तीसरी शर्त अधूरी है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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