मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस100 रुपए में डिजिटल गोल्ड ले रहे Gen Z, इसे खरीदने का तरीका क्या है?

100 रुपए में डिजिटल गोल्ड ले रहे Gen Z, इसे खरीदने का तरीका क्या है?

Digital Gold Investment: आज की नई पीढ़ी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत के गोल्ड मार्केट में Gen Z की अहम भूमिका होगी. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Aug 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह ऐप्स से आसानी से खरीदें, पर 3% GST का ध्यान रखें।

Gen Z Digital Gold Investment: अक्सर लोग कमाई के साथ-साथ बचत और निवेश करने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि नौकरी के बाद यही सेविंग उनके काम आती है. ऐसे में भारत में सोने को केवल गहनों के तौर पर ही नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे निवेश का भी एक अच्छा जरिया समझा जाता है.

Gen Z केवल रील्स, सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अब आज की नई पीढ़ी भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रही है. ऐसे में हो सकता है कई लोगों को डिजिटल गोल्ड के बारे में जानकारी न हो. क्या आप जानते हैं डिजिटल गोल्ड में निवेश करना काफी सस्ता है. इसकी शुरुआत महज 100 रुपये से की जाती है. 

गोल्ड मार्केट की तस्वीर बदल रहे हैं Gen Z

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की स्वर्णिम उड़ान 2047 रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ समय में भारत के गोल्ड मार्केट में Gen Z की अहम भूमिका होगी. आज की पीढ़ी बढ़ती निवेश की समझ के कारण Gen Z सोने को पैसा बढ़ाने का एक अच्छा ऑप्शन भी समझ रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक,  Gen Z अब सोना और ज्वेलरी खरीदने की बजाय डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरन गोल्ड बॉन्ड(SGB) में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. डिजिटल गोल्ड की मदद से अब युवाओं के लिए कम पैसे में निवेश करना आसान हो गया है. इसके साथ ही घर में सोना रखने की चिंता भी कम हो गई है. 

शाहरुख खान कैसे बन गए देश के सबसे वेल्यूएबल सेलिब्रिटी? आंकड़ों से समझें

डिजिटल गोल्ड खरीदने के फायदे क्या हैं?

  • इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि डिजिटल गोल्ड में 100 रुपये में निवेश किया जा सकता है.
  • इसके साथ ही ज्यादातर प्लेटफॉर्म 24 कैरेट 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोना उपलब्ध कराते हैं.
  • वहीं जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो उसे सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है.
  • इसको लॉकर या घर में रखना की जरूरत नहीं पड़ती.
  • अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसे कभी भी बेच सकते हैं.
  • अगर आप गोल्ड घर पर रखना है तो आप बाद में इसे सिक्के या गोल्ड बार के रूप में घर पर मंगवा सकते हैं.

क्या सच में 100 रुपये में खरीद सकते हैं डिजिटल गोल्ड?

अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो इसका प्रोसेस काफी आसान है. 

  • इसके लिए सबसे पहले आप PhonePe, Paytm,Google Pay या Jar जैसे ऐप को खोलें.
  • इसके बाद ऐप में Gold या Digital Gold सेक्शन पर जाएं.
  • फिर अपनी पसंद के मुताबिक 100, 500  रुपये या कोई भी राशि दर्ज करें.
  • अब UPI या नेट बैंकिंग की मदद से भुगतान कर दें.
  • जब पेमेंट हो जाएगी तो उतनी कीमत का 24 कैरेट सोना आपके डिजिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा. 

निवेश से पहले ही जान लें कुछ जरूरी बातें

  • डिजिटल गोल्ड खरीदते समय 3 प्रतिशत GST देना पड़ता है.
  • वहीं खरीदने और बेचने की कीमत में भी फर्क हो सकता है.
  • इसके अलावा डिजिटल गोल्ड पर RBI या SEBI की निगरानी नहीं होती है.
  • अगर आप चाहते हैं सोना घर पर मंगवाना तो उसके लिए डिलीवरी के चार्ज अलग होते हैं.

Gen Z का गोल्ड के प्रति बदलता नजरिया

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के घरों में बड़ी मात्रा में सोना रखा हुआ है. अगर इस सोने को गोल्ड मॉनेटाइजेशन जैसी योजनाओं के जरिए वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो लगभग 315 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक वैल्यू का लाभ देश को हो सकता है. यानी आने वाले कुछ सालों में Gen Z का गोल्ड के प्रति बदलता नजरिया देश के गोल्ड मार्केट को नई दिशा दे सकती है.

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे FD के नियम, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए RBI ने किए 3 बड़े बदलाव

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Business News Gold Investment Digital Gold Gen Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
100 रुपए में डिजिटल गोल्ड ले रहे Gen Z, इसे खरीदने का तरीका क्या है?
100 रुपए में डिजिटल गोल्ड ले रहे Gen Z, इसे खरीदने का तरीका क्या है?
बिजनेस
135 साल पुराना कानून खत्म, अब कोर्ट में मान्य होंगे स्क्रीनशॉट्स-डिजिटल सबूत, आप पर होगा सीधा असर
135 साल पुराना कानून खत्म, अब कोर्ट में मान्य होंगे स्क्रीनशॉट्स-डिजिटल सबूत, आप पर होगा सीधा असर
बिजनेस
इमरजेंसी फंड बनाने का सही तरीका क्या है, FD में पैसा लगाएं या सोने में?
इमरजेंसी फंड बनाने का सही तरीका क्या है, FD में पैसा लगाएं या सोने में?
बिजनेस
Stock Market Today: शेयर बाजार में शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 24,600 के पार
Share Market Today: शेयर बाजार में शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 24,600 के पार
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी ब्रेक से नहीं रुकेगी Raaka की शूटिंग, जानें मेकर्स का मास्टर प्लान
दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी ब्रेक से नहीं रुकेगी Raaka की शूटिंग, जानें मेकर्स का मास्टर प्लान
इंडिया
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
इंडिया
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget