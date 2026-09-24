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सबसे सस्ती कुकिंग मशीन कितने की है? ना चॉपिंग की टेंशन, ना खाना बनाने की मेहनत

नौकरी के साथ घर का काम करना आसान नहीं है. इसलिए नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए स्मार्ट कुकिंग मशीन फायदेमंद साबित हो सकती है. इसकी मदद से खाना बनाने में आपका काफी समय बच सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Sep 2026 03:22 PM (IST)
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  • इन मशीनों की कीमत आमतौर पर ₹39,999 से शुरू होती है, जो ब्रांड पर निर्भर है।

आज के समय में बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी कर रही हैं. अब ऐसी कामकाजी महिलाओं के लिए घर को संभालना और नौकरी करना आसान नहीं होता है. सुबह की भागदौड़ में ऑफिस जाने से पहले खाना बनाना काफी मुश्किल है. ऐसे में अगर आप भी नौकरी करती हैं तो आपके लिए स्मार्ट कुकिंग मशीन काम आ सकती है.

इस मशीन की मदद से आपके काफी काम मिनटों में हो जाएंगे और आप घर के काम करने के साथ ही नौकरी भी कर सकती हैं. वहीं खास बात तो यह है कि इस स्मार्ट मशीन में खाना बनाने के लिए कई ऑटोमैटिक फीचर्स दिए जाते हैं. Upliance AI Cooking Assistant (delishup) जैसे डिवाइस रेसिपी के मुताबिक खाना बनाने में मदद करते हैं. आप इसे बड़ी आसानी से मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं. 

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मशीन कई काम खुद करेगी

इस मशीन की सबसे खास बात तो यह है कि आपको सब्जियों की चॉपिंग करने की जरूरत नहीं होती है. बस आपको बड़े-बड़े साइज में सब्जियों को डालना होता है और इस मशीन में सब्जियां कट भी जाती हैं और बन भी जाती है. यानी इससे आपका काफी समय बच सकता है. इसके अलावा भी इस मशीन के कई फायदे हैं जैसे...

  • मशीन खाने को अपने हिसाब से चलाती भी है, इससे आपको बार-बार खाने को चलाने की जरूरत नहीं होगी.
  • वहीं मशीन रेसिपी के मुताबिक तापमान और कुकिंग के समय को भी खुद ही कंट्रोल कर सकती है.
  • यानी आपको बार-बार सब्जी को देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मशीन अपने हिसाब से उसे चलाती भी रहेगी और तापमान भी कंट्रोल करके रखेगी.

सारा खाना खुद बनाएगी मशीन?

कई लोगों को लगेगा कि मशीन सब कुछ खुद ही करेगी और पूरा खाना बनाकर देगी तो असल में ऐसा नहीं है. इस मशीन में खाना बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो आपको पहले करना पड़ेगा जैसे...

  • खाना बनाने के लिए मशीन स्क्रीन पर कुछ चीजों को डालने के लिए कहेगी, तो वो आपको खुद मशीन के जार में डालनी होगी.
  • इसके लिए आपको इन-बिल्ट वेटिंग स्केल दिया जाता है, इसकी मदद से आप बताई गई मात्रा में चीजें मशीन के जार में डालेंगे.
  • अगर आप पनीर बना रहे हैं तो मशीन पर आपको सारे स्टेप्स नजर आएंगे जैसे तेल, मसाला और पनीर कब डालना है मशीन सबकुछ बताएगी.
  • आपको बताए गए निर्देशों के मुताबिक ही सामान डालना होगा और फिर Start बटन को दबाना होगा.
  • इसके बाद का प्रोसेस मशीन खुद देखेगी.

कीमत कितनी है इसकी?

स्मार्ट कुकिंग मशीन आपको बड़ी आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है. आप वहां से अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इसे खरीद सकते हैं. इसकी कीमत की बात करें को आमतौर पर ये 26 हजार से लेकर 80,000 के आसपास मिलती है. हां, लेकिन ब्रांड और मॉडल के हिसाब से रेट ऊपर-नीचे हो सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 24 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Business News Smart Cooking Machine
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