बहुत महंगी होने वाली है वाइन, 70 सालों में सबसे बड़ा संकट

अगर आपको वाइन पसंद है तो जल्द ही आपको इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दुनिया के बड़े वाइन प्रोडक्शन करने वाले देशों में शामिल फ्रांस में इस साल वाइन का प्रोडक्शन करीब 70 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है. फ्रांस में पड़ रही भीषण गर्मी, सूखा और खराब मौसम को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है.

फ्रांस के कृषि मंत्रालय के नए अनुमान के मुताबिक, साल 2026 में देश में करीब 34.9 मिलियन हेक्टोलिटर यानी लगभग 3.49 अरब लीटर वाइन का उत्पादन हो सकता है. ये आंकड़ा साल 2025 के मुकाबले करीब 2% कम है और 2021 से 2025 के एवरेज उत्पादन से 14% नीचे है.

70 साल पहले क्या हुआ था?

फ्रांस के लिए ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार संकट काफी बड़ा है. 2024 में भी खराब मौसम के कारण फ्रांस का वाइन उत्पादन 1957 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था. उस साल उत्पादन करीब 36.1 मिलियन हेक्टोलिटर रहा था.

अब 2026 का उत्पादन इससे भी नीचे जाने की उम्मीद है. यानी लगातार खराब मौसम वाइन इंडस्ट्री पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ा रहा है.

क्यों कम हो रहा है वाइन प्रोडक्शन?

असल में इस साल फ्रांस में भीषण गर्मी और लंबे समय तक सूखा चला है. ज्यादा तापमान और पानी की कमी का सीधा असर अंगूर की फसल पर पड़ा है.

अंगूर की बेलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से अंगूर छोटे और कम रस वाले हो गए. कुछ इलाकों में तेज गर्मी से अंगूरों को नुकसान भी पहुंचा. नतीजा यह हुआ कि एक ही जमीन से पहले के मुकाबले कम अंगूर और कम वाइन तैयार हो रही है. इसके अलावा फ्रांस में वाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले अंगूर के बागों का क्षेत्र भी कम हुआ है. 2026 में उत्पादन वाला वाइनयार्ड एरिया पिछले साल के मुकाबले करीब 2.5% कम रहा.

कौन है सबसे ज्यादा परेशान?

फ्रांस के शैम्पेन इलाके में हालत और भी ज्यादा खराब है. यहां 2026 का उत्पादन 2025 के मुकाबले करीब आधा रहने का अनुमान है. इस इलाके में पाला, ओले, सूखा और गर्मी जैसे कई मौसम संबंधी कारणों ने अंगूर की फसल को नुकसान पहुंचाया है. यहां इस साल कटाई भी रिकॉर्ड समय से पहले खत्म हो गई.

क्या वाइन की बोतल महंगी होगी?

अब अगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो क्या इसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, ये सवाल काफी लोगों के मन में आ रहा है. तो हो सकता है कि कुछ वाइन महंगी हो जाए, खासकर वो ब्रांड जिनकी सप्लाई कम हुई है. जब उत्पादन घटता है और मांग बनी रहती है तो कीमत बढ़ने का दबाव बनता है.

हालांकि, जरूरी नहीं है कि फ्रांस की हर वाइन तुरंत महंगी हो जाए. वाइन की कीमत पर स्टॉक, मांग, ब्रांड, क्वालिटी, एक्सपोर्ट और अलग-अलग देशों में टैक्स जैसे कई फैक्टर भी असर डालते हैं.

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