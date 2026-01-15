क्या आज शेयर बाजार में कारोबार होगा? कंफ्यूजन में न पड़े और फटाफट चेक करें डिटेल

Stock Market Holiday: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए आज 15 जनवरी को वोटिंग होगी. इस मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE आज बंद रहेंगे. दोनों एक्सचेंजों ने कुछ दिन पहले ही सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी थी.

सर्कुलर के मुताबिक, चुनाव वाले दिन इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में ट्रेडिंग नहीं होगी. 15 जनवरी की छुट्टी को देखते हुए ही BSE का F&O सेंसेक्स एक्सपायरी बुधवार, 14 जनवरी को रहा. मुंबई के अलावा वोटिंग आज ठाणे और नवी मुंबई जैसे शहरों में भी होने हैं.

क्या होता है F&O Expiry?

F&O यानी Futures and Options – ये शेयर बाजार में डेरिवेटिव्स (derivatives) ट्रेडिंग का ही एक प्रकार है, जिसके तहत आप शेयर को तुरंत खरीदे बिना भविष्य में किसी तय तारीख पर खरीदने या बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. वहीं, Expiry का मतलब होता है कि जब आप किसी फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट (F&O contract) को खरीदते हैं, तो उसे भी बेचने की एक तय समय सीमा होती है, जिसके अंतिम दिन को 'Expiry Day' कहते हैं. इस दिन तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचना होता है.नहीं, तो वह खुद-ब-खुद बंद हो जाता है.

2026 में शेयर बाजार में छुट्टियों की लिस्ट

26 जनवरी (सोमवार)- गणतंत्र दिवस

3 मार्च (मंगलवार)- होली

26 मार्च (गुरुवार)-राम नवमी

31 मार्च (मंगलवार)-महावीर जयंती

3 अप्रैल (शुक्रवार)- गुड फ्राइडे

14 अप्रैल (मंगलवार)-डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती

1 मई (शुक्रवार)-महाराष्ट्र दिवस

28 मई (गुरुवार)-बकरीद

26 जून (शुक्रवार)-मुहर्रम

14 सितंबर (सोमवार)- गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर (शुक्रवार)- महात्मा गांधी जयंती

20 अक्टूबर (मंगलवार)- दशहरा

10 नवंबर (मंगलवार)- दिवाली-बालिप्रतिपदा

24 नवंबर (मंगलवार)- प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव

25 नवंबर (शुक्रवार)- क्रिसमस

BMC का सालाना बजट कितना?

मुंबई में आज बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. आज 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान होना है. इसमें आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के के मोर्चे के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं.

29 नगर निकायों की 2,869 सीट के लिए सुबह 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी. आज कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें मुंबई के 1,700 और पुणे के 1,166 प्रत्याशी शामिल हैं. मतगणना 16 जनवरी को होगी. बीएमसी को देश की सबसे समृद्ध महानगरपालिका माना जाता है. इसका सालाना बजट 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक है.

