क्या 120000 से भी कम हो जाएगी सोने की कीमत? जानें आज कितने में बिक रहा 24 कैरेट का गोल्ड?

Gold and Silver Price: देश में बुधवार, 5 नवंबर को 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई. सोने की अचानक से कम हुई कीमतों में निवेशकों के बीच उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि 24 कैरेट सोना जल्द ही 1.2 लाख रुपये के लेवल से नीचे आ सकता है.

आज कितनी है सोने की कीमत?

देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,21,910 रुपये है, जो कल के 1,21,480 रुपये के मुकाबले 430 रुपये ज्यादा है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,11,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है. जबकि कल 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,11,350 रुपये थी. यानी कि आज 10 ग्राम 22 कैरेट का सोना कल के मुकाबले 400 रुपया महंगा हुआ है. वहीं, अगर 18 कैरेट की बात करें, तो आज इतने कैरेट के 10 सोने की कीमत 91,430 रुपये है, जो बुधवार से 320 रुपये ज्यादा है. इस साल अब तक सोने की कीमतों में लगभग 60 परसेंट तक का उछाल आया है.

कुछ बड़े शहरों में आज सोने का भाव

मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,191 रुपये है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 12,206 रुपये है. वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत और पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12,196 रुपये प्रति ग्राम है. जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी आज गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 12,206 रुपये प्रति ग्राम है. चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै में आज 12,273 रुपये है.

चांदी की कितनी है कीमत?

आज भारत में चांदी की कीमत 151.50 प्रति ग्राम और 1,51,500 प्रति किलोग्राम है. जबकि कल यानी कि बुधवार को भारत में चांदी की कीमत 150.5 रुपये प्रति ग्राम और 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी. भारत में चांदी की कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमतों से तय होती है, जो किसी भी दिशा में बदलती रहती हैं. इसके अलावा, यह डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी निर्भर करती है. अगर डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी और महंगी हो जाएगी.

कितनी कम हो जाएगी कीमत?



गुडरिर्टन्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे इसके रिकॉर्ड 1 लाख रुपये के नीचे जाने की संभावना कम है. ग्लोबल स्ट्रैटेजी के रॉस मैक्सवेल का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें 1,24,873 रुपये प्रति ग्राम से नीचे आ सकती हैं.

उन्होंने बताया, ट्रेड पर बातचीत के सफल होने, खासकर अगर अमेरिका का चीन और भारत के साथ समझौता हो जाता है, तो जोखिम से बचने की चिंता कुछ हद तक खत्म होगी, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा और सोने में गिरावट आएगी.

एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस दौरान कुछ समय के लिए सोने की जरूरत से ज्यादा खरीदारी हो सकती है. सोने के 1,409.96 डॉलर से ऊपर जाने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रेड पर बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और फेड बदलते आर्थिक संकेतों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है. अगर वार्ता विफल होती है या वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सोना और ऊपर जा सकता है."

ये भी पढ़ें:

स्टॉक मिला या नहीं? क्या आपने भी इस IPO के लिए लगाई थी बोली, फटाफट ऐसे चेक करें स्टेटस