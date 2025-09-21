क्या मंडे मार्केट पर चढ़ेगा जीएसटी रिफॉर्म्स का रंग, जानें 22 को कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल?

Stock Market Prediction for 22nd September: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को हलचल रहने की उम्मीद है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया फरमान आया है. तहत H1B वीजा पर वसूले वाले शुल्क को सालाना बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने की बात कही गई है. इसका असर 22 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में दिख सकता है. इससे पहले शुक्रवार, 19 सितंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. HDFC और ICICI बैंक के शेयरों में मुनाफावसूली के चलते यह गिरावट दर्ज की गई. इससे निफ्टी 96.55 अंक या 0.38 परसेंट गिरकर 25,327.05 पर आ गया. इस दौरान लगभग 1992 शेयरों में तेजी देखी गई और 1961 शेयरों में गिरावट रही. जबकि, 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ .

शुक्रवार गिरकर बंद हुआ बाजार

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स 268.60 या 0.48 परसेंट की गिरावट के साथ 55,458.85 पर बंद हुआ. हालांकि, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.28 परसेंट की तेजी आई. निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो सभी में 0.50 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. बीएसई निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सपाट बंद हुए.

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 390.70 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,105.22 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वीकली बेसिस पर देखे तो निफ्टी ने 257.85 अंक या 1.02 परसेंट की बढ़त हासिल की. इसी तरह से, बीएसई सेंसेक्स 867.49 अंक या 1.06 परसेंट चढ़ा.

जीएसटी सुधार से बढ़ेगी इन सेक्टर्स में खरीदारी

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि पिछले कई सेशन में लगातार तेजी के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मुनाफावसूली देखी गई. हालांकि, अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील पर हो रही बातचीत से निवेशकों को सहारा मिलता रहेगा. अगले हफ्ते जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत किए गए बदलाव भी लागू होने वाले हैं, जिससे निवेशकों का ध्यान कंजप्शन वाले सेक्टर की तरफ जाएगा. ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ेगी.

वहीं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा कि निफ्टी में बैंक शेयरों, खासकर प्राइवेट बैंक के शेयरों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी. निफ्टी को 25,500 से ऊपर ले जाने में बैंकों की अहम भूमिका होगी. उन्होंने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इंफोसिस जैसी और दूसरी कंपनियों के शेयरों में तेजी से निफ्टी के लिए मिली मजबूती के बीच सकारात्मक रुख बनाए रखने में मदद करेगा. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे चुनिंदा शेयरों पर फोकस करें और मजबूती दिखा रहे सेक्टर पर भी नजर रखें."

