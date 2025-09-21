हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या मंडे मार्केट पर चढ़ेगा जीएसटी रिफॉर्म्स का रंग, जानें 22 को कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल?

क्या मंडे मार्केट पर चढ़ेगा जीएसटी रिफॉर्म्स का रंग, जानें 22 को कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल?

Stock Market Prediction for 22nd September: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा की फीस बढ़ाए जाने से भारतीय शेयर बाजार में हलचल देखने को मिल सकता है. शुकवार को बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Sep 2025 11:56 AM (IST)

Stock Market Prediction for 22nd September: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को हलचल रहने की उम्मीद है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया फरमान आया है. तहत H1B वीजा पर वसूले वाले शुल्क को सालाना बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने की बात कही गई है. इसका असर 22 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में दिख सकता है. इससे पहले शुक्रवार, 19 सितंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. HDFC और ICICI बैंक के शेयरों में मुनाफावसूली के चलते यह गिरावट दर्ज की गई. इससे निफ्टी 96.55 अंक या 0.38 परसेंट गिरकर 25,327.05 पर आ गया. इस दौरान लगभग 1992 शेयरों में तेजी देखी गई और 1961 शेयरों में गिरावट रही. जबकि, 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ . 

शुक्रवार गिरकर बंद हुआ बाजार

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स 268.60 या 0.48 परसेंट की गिरावट के साथ 55,458.85 पर बंद हुआ. हालांकि, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.28 परसेंट की तेजी आई. निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो सभी में 0.50 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. बीएसई निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सपाट बंद हुए.

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 390.70 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,105.22 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वीकली बेसिस पर देखे तो निफ्टी ने 257.85 अंक या 1.02 परसेंट की बढ़त हासिल की. इसी तरह से, बीएसई सेंसेक्स 867.49 अंक या 1.06 परसेंट चढ़ा. 

जीएसटी सुधार से बढ़ेगी इन सेक्टर्स में खरीदारी

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि पिछले कई सेशन में लगातार तेजी के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मुनाफावसूली देखी गई. हालांकि, अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील पर हो रही बातचीत से निवेशकों को सहारा मिलता रहेगा. अगले हफ्ते जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत किए गए बदलाव भी लागू होने वाले हैं, जिससे निवेशकों का ध्यान कंजप्शन वाले सेक्टर की तरफ जाएगा. ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ेगी. 

वहीं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा कि निफ्टी में बैंक शेयरों, खासकर प्राइवेट बैंक के शेयरों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी. निफ्टी को 25,500 से ऊपर ले जाने में बैंकों की अहम भूमिका होगी. उन्होंने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इंफोसिस जैसी और दूसरी कंपनियों के शेयरों में तेजी से निफ्टी के लिए मिली मजबूती के बीच सकारात्मक रुख बनाए रखने में मदद करेगा. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे चुनिंदा शेयरों पर फोकस करें और मजबूती दिखा रहे सेक्टर पर भी नजर रखें."

ये भी पढ़ें:

नवरात्रि में खरीदो यह स्टॉक, कराएगा दमदार मुनाफा, ब्रोकरेज ने क्यों दी यह सलाह?

Published at : 21 Sep 2025 11:56 AM (IST)
Tags :
Share Market News Stock Market Prediction Nifty Prediction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
हेल्थ
Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget