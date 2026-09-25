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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल पंपों से हटेगा UPI पेमेंट पर 5 रुपए वाला चार्ज? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया स्पष्ट

पेट्रोल पंपों से हटेगा UPI पेमेंट पर 5 रुपए वाला चार्ज? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया स्पष्ट

UPI पेमेंट को लेकर पेट्रोल पंप ग्राहकों के लिए अपडेट सामने आया है. 2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगने वाले 5 रुपये के MDR को लेकर डीलर्स ने छूट की मांग की, लेकिन इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 25 Sep 2026 02:34 PM (IST)
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यूपीआई पर चार्ज को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है. अब पेट्रोल पंपों पर यूपीआई चार्ज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि पेट्रोल पंपों पर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई भुगतानों पर तय 5 के MDR को हटाने की पेट्रोल डीलरों की मांग पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

सूत्रों ने बताया है कि वित्त मंत्रालय को पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस 5 रुपए के चार्ज को खत्म करने या छूट देने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है. यानी साफ है कि 15 अक्टूबर से अगर आप पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल भरवाते हैं तो डीलर्स पर एमडीआर लागू रहेगा. पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कम कमीशन और बढ़ते खर्चों का हवाला देकर इसे पूरी तरह हटाने की गुहार लगाई थी.

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पेट्रोल पंप डीलर्स चाहते हैं छूट

15 अक्टूबर से चुनिंदा यूपीआई के जरिए 2000 से ज्यादा की पेमेंट करने पर MDR लागू किया जाएगा. इस दायरे में पेट्रोल पंप भी है. ऐसे में पेट्रोल पंप डीलर्स का कहना है कि उनका मार्जिन पहले से ही तय होता है. अगर पेट्रोल पंप पर यूपीआई से पेमेंट करने पर 5 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा तो इससे उनका खर्च बढ़ सकता है. यही कारण है कि  AIPDA यानी ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पंपों को MDR से छूट देने की मांग की.

अभी क्या है हालात?

पेट्रोल पंप डीलर्स इस चार्ज को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पेट्रोल पंप पर यूपीआई की जरिए 2000 से ज्यादा की पेमेंट पर जो 5 रुपये का MDR लगाने का नियम लागू किया गया है उसे हटाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. यानी चार्ज में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

5 रुपये का चार्ज कौन देगा?

इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पेटोल पंप पर यूपीआई से 2000 से ऊपर की पेमेंट करने पर 5 रुपये का MDR लगाया जाएगा तो क्या उसे ग्राहक से ही वसूला जाएगा तो असल में ऐसा नहीं है. सरकार ने साफ किया है कि जो चार्ज लगाया जा रहा है उसे ग्राहक नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप डीलर्स को ही उठाना होगा और कोई भी ग्राहक से इस चार्ज को वसूलने के लिए नहीं कह सकता है. 

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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