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हिंदी न्यूज़बिजनेसरेपो रेट बढ़ने से घटेंगे राशन और पेट्रोल-डीजल के दाम, आप पर क्या होगा असर?

रेपो रेट बढ़ने से घटेंगे राशन और पेट्रोल-डीजल के दाम, आप पर क्या होगा असर?

बढ़ती महंगाई के दबाव को रोकने पर ध्यान देते हुए रेपो रेट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ी हुई है और रुपये पर भी दबाव है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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  • आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% किया.
  • यह फैसला बढ़ती महंगाई रोकने हेतु, जिससे लोन महंगे होंगे.
  • रुपये मजबूत होने से तेल, राशन सस्ते हो सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दिया है. फरवरी 2023 के बाद यह बीते चार सालों में पहली बार है जब दरें बढ़ाई गई हैं. रेपो रेट बढ़ाने के आरबीआई के इस फैसले से लगता है कि इस बार मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बढ़ती महंगाई के दबाव को रोकने पर ज्यादा ध्यान दिया गया.

यह फैसला एक ऐसे समय पर लिया गया है, जब महंगाई का दबाव काफी बढ़ गया है. एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, रुपया दबाव में है. ऐसे में अब सवाल आता है कि क्या रेपो रेट के बढ़ने से पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे या राशन का रेट कम होगा? आइए जानते हैं. 

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रेपो रेट का महंगाई से कनेक्शन

रेपो रेट एक अहम टूल है, जिसका इस्तेमाल RBI महंगाई पर नजर रखने के लिए करता है. आइए समझते हैं कि ज्यादा रेपो रेट महंगाई को काबू में करने में कैसे मदद कर सकता है. रिजर्व बैंक जब रेपो रेट बढ़ाता है, तो कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से उधार लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. बैंक इस बढ़ी हुई ब्याज दर का बोझ अपने ग्राहकों पर डाल देते हैं. रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ती हैं, इससे होम, कार और पर्सनल लोन के लिए EMI महंगी हो जाती है.

हालांकि, ब्याज दरें बढ़ने का फायदा डिपॉजिटर्स को खूब मिलता है क्योंकि उन्हें बैंकों में जमा अपनी राशि पर अधिक रिटर्न मिलता है. रेपो रेट बढ़ने से बाजार में पैसों का सर्कुलेशन कम हो जाता है क्योंकि लोग बड़ी खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल देते हैं. महंगे लोन के कारण लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं. खरीदारी कम होने से डिमांड में कमी आती है. नतीजतन रिटेल महंगाई नीचे आने लगती है.

क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

रेपो रेट और पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इसके बढ़ने के साथ पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं. आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के साथ ही अमेरिका के साथ भारत की ब्याज दरों में अंतर बना रहता है, जिससे विदेशी निवेशक भारत से पैसा बाहर नहीं निकालते. इससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये को गिरने से रोकने में मदद मिलती है.  

सितंबर 2026 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 3.75% से 4.00% की रेंज में आ गया. आज आरबीआई ने भी इसे बढ़ाकर 5.50% कर दिया. दोनों के बीच अंतर 1.50% का बन रहा है. यही अंतर विदेशी निवेशकों को बांधे रखता है.

अगर अमेरिका के मुकाबले विदेशी निवेशकों को भारत में 1.50% का अतिरिक्त मुनाफा मिलेगा, तो बिकवाली के बजाय ये भारतीय बाजारों में अधिक पैसा लगाएंगे. इससे डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट रुकेगी. रुपया मजबूत होगा, तो भारत के लिए आयात सस्ता होगा.भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगाता है. आयात सस्ता होने से तेल कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जिससे ग्राहकों के लिए भी रेट कम होने की गुंजाइश बनी रहेगी.

क्या राशन होगा सस्ता?

जैसा कि पहले ही बताया गया है कि रेपो रेट कम होने से एक्स्ट्रा खरीदारी कम होती है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी का स्तर कम होता जाता है. खरीदारी कम होगी, तो डिमांड कम होगी, लेकिन सप्लाई उतनी ही बनी रहेगी. ऐसे मेंथोक व्यापारियों और जमाखोरों को कीमतें कम करने पर मजबूर होना पड़ता है ताकि उन्हें नुकसान ज्यादा न हो. इससे आखिरकार राशन के दाम धीरे-धीरे स्थिर या कम होने लगते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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Reserve Bank Of India Repo Rate RBI
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