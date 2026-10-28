विधवा के खाते में आए 60 लाख , मिला Tax नोटिस, कोर्ट में कैसे जीती महिला?

बैंक खाते में बड़ी रकम जमा होने पर आयकर विभाग पैसों के स्रोत को लेकर सवाल उठा सकता है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे में सामने आया, जहां एक विधवा महिला के बैंक खाते में जमा 60 लाख की रकम को लेकर टैक्स विभाग ने आपत्ति जताई.

महिला ने बताया कि यह पैसा उसके दिवंगत पति की ओर से परिवार को उपहार के रूप में दिया गया था. मामला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की पुणे बेंच तक पहुंचा, जहां महिला को राहत मिली.

महिला ने पति से मिले उपहार का दिया हवाला

महिला ने बताया कि वह गृहिणी है और उसकी स्वतंत्र आय का कोई स्रोत नहीं था. परिवार के आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी उसके पति संभालते थे, उनके पति का निधन 17 मार्च 2023 को हुआ था.

महिला के अनुसार, पति ने यह रकम उसे और उनकी दो बेटियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दी थी. उसने अपने दावे के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट, हलफनामा, बेटियों के हलफनामे, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य वित्तीय दस्तावेज पेश किए.

बैंक खाते में जमा रकम पर क्यों उठा सवाल?

यह मामला साल 2015-16 से जुड़ा है, महिला के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बचत खाते में लगभग 60.07 लाख नकद जमा होने की जानकारी आयकर विभाग को मिली थी. विभाग ने रकम के स्रोत की जानकारी मांगते हुए नोटिस जारी किया.

महिला की ओर से शुरुआत में नोटिसों का जवाब नहीं दिया गया. बाद में उसने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें 12 हजार की आय घोषित की गई. इसके बाद उसने स्पष्ट किया कि बैंक में जमा रकम उसकी अपनी कमाई नहीं, बल्कि पति से मिला उपहार थी.

ITAT ने महिला के पक्ष में क्या फैसला दिया?

पुणे की ITAT बेंच ने उपलब्ध दस्तावेजों और महिला के स्पष्टीकरण पर विचार किया. न्यायाधिकरण ने पति से मिली रकम के स्रोत को स्वीकार करते हुए 60 लाख की बढ़ोतरी हटाने का निर्देश दिया. इस फैसले में बैंक रिकॉर्ड और परिवार के सदस्यों के हलफनामों जैसे दस्तावेज अहम रहे.

ऐसे मामलों में टैक्सपेयर्स क्या ध्यान रखें?

यह मामला बताता है कि बैंक खाते में बड़ी रकम जमा होने पर उसके स्रोत का प्रमाण सुरक्षित रखना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य से उपहार में पैसा मिला हो, तो बैंक स्टेटमेंट, उपहार से जुड़े दस्तावेज और रकम देने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के प्रमाण उपयोगी हो सकते हैं.

हालांकि, हर मामले का फैसला उसके तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर होता है. इसलिए आयकर विभाग का नोटिस मिलने पर समय पर जवाब देना और जरूरत पड़ने पर कर विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है.

आयकर विभाग ने क्यों माना था इसे अघोषित पैसा?

आकलन अधिकारी महिला की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ. पर्याप्त सबूत न मिलने के आधार पर 60 लाख की रकम को आयकर कानून की धारा 69A के तहत अघोषित धन मानते हुए उसकी आय में जोड़ दिया गया. बाद में पहली अपील में भी महिला को राहत नहीं मिली, जिसके बाद उसने ITAT का रुख किया.

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