हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगाई का तगड़ा झटका, मई में 9.68% पर पहुंची थोक महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बिजली ने बढ़ाई आफत

महंगाई का तगड़ा झटका, मई में 9.68% पर पहुंची थोक महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बिजली ने बढ़ाई आफत

WPI Inflation May 2026: देश में थोक महंगाई में तेजी देखी जा रही है, जो मई के महीने में बढ़कर 9.68% हो गई. वहीं, अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.26% थी. ईंधन की बढ़ी हुई कीमत इसकी सबसे बड़ी वजह रही.

By : वरुण भसीन | Updated at : 15 Jun 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

WPI Data: देश में थोक महंगाई मई 2026 में बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर आ गई, जो अप्रैल 2026 में 8.26 प्रतिशत थी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह आंकड़े जारी किए - खास बात यह है कि इस बार मंत्रालय ने पुराने आधार वर्ष 2011-12 की जगह नए आधार वर्ष 2022-23 के आधार पर WPI जारी किया है.

ईंधन सबसे बड़ा झटका

थोक महंगाई में सबसे ज्यादा उछाल ईंधन और बिजली क्षेत्र में आई. मई 2026 में फ्यूल एंड पावर की महंगाई 30.33 प्रतिशत रही जो अप्रैल में 24.89 प्रतिशत थी. मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 49.82 प्रतिशत उछलीं. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई 61.51 प्रतिशत रही. पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथलपुथल इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है.

प्राथमिक वस्तुएं और मैन्युफैक्चरिंग

प्राइमरी आर्टिकल्स यानी खेती और खनन से जुड़ी चीजों की महंगाई मई में 4.99 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 3.78 प्रतिशत थी. नॉन-फूड आर्टिकल्स 9.49 प्रतिशत महंगे हुए. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई 7.48 प्रतिशत रही, जो अप्रैल के 6.68 प्रतिशत से अधिक है. केमिकल्स, बेसिक मेटल्स और टेक्सटाइल में उल्लेखनीय तेजी देखी गई.

खाने-पीने की चीजें

WPI फूड इंडेक्स की महंगाई मई 2026 में 4.49 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 3.11 प्रतिशत थी. खाद्य तेल, अंडे-मांस-मछली और खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी वजह रही. हालांकि दालें, आलू और प्याज की कीमतें साल भर पहले के मुकाबले अभी भी कम हैं.

नई WPI सीरीज आज से लागू

सरकार ने आज से WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है. नई सीरीज में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 की गई है. साथ ही आज से Output Producer Price Index और Service Producer Price Index भी जारी किए गए हैं. सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम, रेलवे और एयर पैसेंजर सेवाएं शामिल की गई हैं. अगली WPI रिपोर्ट जून 2026 के लिए 14 जुलाई को आएगी.

 

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Price: क्या अब कम होगी पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमत? होर्मुज के खुलने का होगा बड़ा असर! 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 15 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Inflation Wholesale Price Index WPI Inflation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
महंगाई का तगड़ा झटका, मई में 9.68% पर पहुंची थोक महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बिजली ने बढ़ाई आफत
महंगाई का तगड़ा झटका, मई में 9.68% पर पहुंची थोक महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बिजली ने बढ़ाई आफत
बिजनेस
Bank FD पर बंपर मुनाफा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं एफडी पर 8.10% तक का सबसे ज्यादा ब्याज
Bank FD पर बंपर मुनाफा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं एफडी पर 8.10% तक का सबसे ज्यादा ब्याज
बिजनेस
Vedanta Listing: वेदांता के निवेशकों की लगी लॉटरी! 1 के बदले मिले 4 मुफ्त शेयर, आज हुई धमाकेदार लिस्टिंग
वेदांता के निवेशकों की लगी लॉटरी! 1 के बदले मिले 4 मुफ्त शेयर, आज हुई धमाकेदार लिस्टिंग
बिजनेस
शुरू हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भरेगी उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल
शुरू हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट! इंडिगो के बाद अब अकासा एयर भरेगी उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Roshan Anand Bail: Khan Sir विवाद मामले में रोशन आनंद को मिली जमानत | Patna Latest News | Bihar
US Iran Peace Deal: होर्मुज का रास्ता फ्री या लगेगा टैक्स? | Khamenei | Breaking | Hormuz | Trump
Crude Price Crash: US-Iran डील से सस्ता हुआ कच्चा तेल | War | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित हेराफेरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, न्यूनतम तापमान अब भी ज्यादा
विश्व
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
नेतन्याहू ने बिगाड़ दिया था अमेरिका का पूरा पीस प्लान! ट्रंप बोले- Very Difficult Guy, उन्हें US का...'
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल, जानिए क्यों बोले- ‘मिस कर गया’
बॉलीवुड
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’
उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरें भी कीं शेयर
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
फैशन
Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
एग्रीकल्चर
Fertilizer in Fields: आपके खेतों को कितनी खाद की जरूरत, ऐसे चेक करें मिट्टी?
आपके खेतों को कितनी खाद की जरूरत, ऐसे चेक करें मिट्टी?
ABP NEWS
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
TMC के बागी सांसदों का सियासी दांव, स्पीकर से मिलने पहुंचे
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
Embed widget