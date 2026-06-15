महंगाई का तगड़ा झटका, मई में 9.68% पर पहुंची थोक महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बिजली ने बढ़ाई आफत
WPI Inflation May 2026: देश में थोक महंगाई में तेजी देखी जा रही है, जो मई के महीने में बढ़कर 9.68% हो गई. वहीं, अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.26% थी. ईंधन की बढ़ी हुई कीमत इसकी सबसे बड़ी वजह रही.
WPI Data: देश में थोक महंगाई मई 2026 में बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर आ गई, जो अप्रैल 2026 में 8.26 प्रतिशत थी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह आंकड़े जारी किए - खास बात यह है कि इस बार मंत्रालय ने पुराने आधार वर्ष 2011-12 की जगह नए आधार वर्ष 2022-23 के आधार पर WPI जारी किया है.
ईंधन सबसे बड़ा झटका
थोक महंगाई में सबसे ज्यादा उछाल ईंधन और बिजली क्षेत्र में आई. मई 2026 में फ्यूल एंड पावर की महंगाई 30.33 प्रतिशत रही जो अप्रैल में 24.89 प्रतिशत थी. मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 49.82 प्रतिशत उछलीं. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई 61.51 प्रतिशत रही. पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथलपुथल इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है.
प्राथमिक वस्तुएं और मैन्युफैक्चरिंग
प्राइमरी आर्टिकल्स यानी खेती और खनन से जुड़ी चीजों की महंगाई मई में 4.99 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 3.78 प्रतिशत थी. नॉन-फूड आर्टिकल्स 9.49 प्रतिशत महंगे हुए. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई 7.48 प्रतिशत रही, जो अप्रैल के 6.68 प्रतिशत से अधिक है. केमिकल्स, बेसिक मेटल्स और टेक्सटाइल में उल्लेखनीय तेजी देखी गई.
खाने-पीने की चीजें
WPI फूड इंडेक्स की महंगाई मई 2026 में 4.49 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 3.11 प्रतिशत थी. खाद्य तेल, अंडे-मांस-मछली और खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी वजह रही. हालांकि दालें, आलू और प्याज की कीमतें साल भर पहले के मुकाबले अभी भी कम हैं.
नई WPI सीरीज आज से लागू
सरकार ने आज से WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है. नई सीरीज में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 की गई है. साथ ही आज से Output Producer Price Index और Service Producer Price Index भी जारी किए गए हैं. सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम, रेलवे और एयर पैसेंजर सेवाएं शामिल की गई हैं. अगली WPI रिपोर्ट जून 2026 के लिए 14 जुलाई को आएगी.
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