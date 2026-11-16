ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसथोक महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, 12.29% पर पहुंची, पेट्रोल-डीजल ने मचाया हाहाकार

थोक महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, 12.29% पर पहुंची, पेट्रोल-डीजल ने मचाया हाहाकार

महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे आम आदमी की परेशानिया बढ़ती जा रही हैं. ईंधन और बिजली की कीमतों में तेज उछाल के कारण अक्टूबर 2026 में भारत की थोक महंगाई दर (WPI Inflation) बढ़कर 12.29% हो गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खुदरा महंगाई आरबीआई की 6% सीमा पार कर गई.
  • थोक महंगाई भी बढ़कर 12.29% पर पहुंच गई.
  • ईंधन-बिजली, प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं.
  • ब्याज दर कटौती की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा.

महंगाई के मोर्चे पर देश की आम जनता और अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा है. पहले 12 नवंबर को खुदरा महंगाई (Retail Inflation) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की अधिकतम सीमा (Tolerance Band) को पार किया और अब आज, 16 नवंबर को थोक महंगाई (WPI) भी उछलकर 12.29% पर पहुंच गई है.

सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर लगातार 12वें महीने बढ़कर 6.09% हो गई. यह दो साल बाद पहली बार RBI की तय सीमा (2% से 6%) से बाहर निकली है. खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खाद्य महंगाई (CFPI) 7.74% से बढ़कर 8.94% पर पहुंच गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस
10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस
बिजनेस
Solar Panel: भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 15 गुना बढ़ी, PLI स्कीम का कमाल
Solar Panel: भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 15 गुना बढ़ी, PLI स्कीम का कमाल
बिजनेस
ग्राहक नहीं लोन कंपनियां ही लुट गई, 12 NBFCs से 65 करोड़ की साइबर ठगी
ग्राहक नहीं लोन कंपनियां ही लुट गई, 12 NBFCs से 65 करोड़ की साइबर ठगी
बिजनेस
पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान
पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान

रिटेल महंगाई दर जारी होने के चार दिन बाद सोमवार को जारी थोक महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है, जहां ईंधन और बिजली महंगी होने से WPI 11.39% से बढ़कर 12.29%हो गया है. थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर महंगाई बढ़ने से अब दिसंबर में RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

किस-किस श्रेणी में बढ़ी महंगाई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सभी वस्तुओं का WPI (थोक मूल्य सूचकांक) 113.3 रहा, जबकि सितंबर में यह 112.5 था.

ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई अक्टूबर में तेजी से बढ़कर 32.84% हो गई, जो पिछले महीने 25.85% थी. प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) में महंगाई 9.24% दर्ज की गई, जो सितंबर के 8.67% से अधिक है.

हालांकि, विनिर्मित उत्पादों या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में महंगाई थोड़ी कम होकर 9.54% रह गई, जो एक महीने पहले 9.76% थी. अक्टूबर में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और बिजली, तथा विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक क्रमशः 120.6, 115.7 और 110.2 रहे. 

क्यों बढ़ी थोक महंगाई?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2026 में थोक महंगाई दर (12.29%) के बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से  खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुएं, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, गैर-खाद्य वस्तुएं, कपड़ा, तथा रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतें जिम्मेदार हैं. 

राहत की बात यह है कि कुल थोक महंगाई दर (12.29%) में उछाल के बावजूद खाद्य महंगाई (WPI Food Index) के मोर्चे पर अक्टूबर में बेहद मामूली राहत देखने को मिली है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, WPI खाद्य सूचकांक (WPI Food Index) आधारित महंगाई दर सितंबर 2026 के 8.66% से मामूली रूप से घटकर अक्टूबर में 8.58% पर आ गई है. 

बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना में WPI खाद्य सूचकांक (WPI Food Index) का कुल भारांश 24.38% (लगभग 25 प्रतिशत) है. इसमें प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ (15.26%) और विनिर्मित खाद्य उत्पाद (Manufactured Food Products - 9.12%) दोनों शामिल होते हैं.

ये भी पढ़ें:

पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
WPI Inflation WPI Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस
10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस
बिजनेस
Solar Panel: भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 15 गुना बढ़ी, PLI स्कीम का कमाल
Solar Panel: भारत में सोलर पैनल बनाने की क्षमता 15 गुना बढ़ी, PLI स्कीम का कमाल
बिजनेस
ग्राहक नहीं लोन कंपनियां ही लुट गई, 12 NBFCs से 65 करोड़ की साइबर ठगी
ग्राहक नहीं लोन कंपनियां ही लुट गई, 12 NBFCs से 65 करोड़ की साइबर ठगी
बिजनेस
पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान
पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होगा, तेल कंपनियों को 42000 करोड़ का नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
राहुल गांधी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले- भारत में अराजकता फैलाना मकसद
आईपीएल 2026
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
Home Tips
Ginger Storage Tips: जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget