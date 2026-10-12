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हिंदी न्यूज़बिजनेसमाता-पिता की मौत के बाद FD के ब्याज पर कौन देगा टैक्स? जानिए क्या हैं नियम

माता-पिता की मौत के बाद FD के ब्याज पर कौन देगा टैक्स? जानिए क्या हैं नियम

माता-पिता की मृत्यु हो जाने के बाद फिकेड डिपोजिट की मूल रकम पर आमतौर पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन ब्याज पर लग सकता है. मृत्यु से पहले और बाद की कमाई का अलग हिसाब रखना जरूरी है, ताकि टैक्स सही लगे.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 12 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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माता-पिता के निधन के बाद परिवार को भावनात्मक नुकसान के साथ उनकी जमा-पूंजी और बैंक खातों से जुड़े कई जरूरी काम भी संभालने पड़ते हैं. ऐसे में अगर उनके नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) है, तो उससे मिलने वाले ब्याज को लेकर सवाल उठ सकता है.

क्या इस रकम पर बच्चों को टैक्स देना होगा या इसकी जिम्मेदारी दिवंगत माता-पिता की होगी? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ब्याज कब मिला और FD पर कानूनी अधिकार किसका है.

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फिक्सड डिपोजिट की मूल रकम और ब्याज के टैक्स में अंतर

माता-पिता से विरासत में मिली फिक्सड डिपोजिट की मूल रकम पर आमतौर पर इनकम टैक्स नहीं लगता. हालांकि, उस जमा पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आ सकता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि फिक्सड डिपोजिट से हुई कमाई किस अवधि की है और उसका सही हिसाब किसकी इनकम में दिखाया जाना चाहिए.

निधन से पहले मिले ब्याज का क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने तक उसकी FD पर ब्याज जमा हो चुका है, तो उस अवधि की कमाई सामान्य तौर पर उसी व्यक्ति की आय मानी जाती है. ऐसी स्थिति में उनकी ओर से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है. इसके लिए कानूनी प्रतिनिधि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिटर्न जमा करना होता है.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का अगस्त में निधन होता है, तो उनकी मृत्यु तक FD से अर्जित ब्याज को उनकी आय में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, अंतिम टैक्स देनदारी संबंधित परिस्थितियों और लागू नियमों के अनुसार तय होगी.

निधन के बाद मिलने वाले ब्याज पर किसकी जिम्मेदारी?

माता-पिता के निधन के बाद FD पर जो ब्याज अर्जित होता है, उसकी टैक्स देनदारी उस व्यक्ति की हो सकती है, जिसे उत्तराधिकार के तहत जमा पर कानूनी अधिकार मिलता है. यदि एक से ज्यादा वारिस हैं, तो वसीयत और लागू उत्तराधिकार नियमों के आधार पर यह तय करना होगा कि रकम और उससे होने वाली कमाई किसे मिलेगी. यानी मृत्यु से पहले और बाद के ब्याज को एक ही व्यक्ति की आय मानकर रिटर्न में दिखाना सही नहीं होगा, दोनों अवधियों का अलग-अलग हिसाब रखना जरूरी है.

FD अब भी माता-पिता के नाम पर है तो क्या करें?

कई बार बैंक में FD का नाम तुरंत नहीं बदल पाता और उत्तराधिकार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है. ऐसी स्थिति में परिवार को ब्याज का प्रमाणपत्र लेना चाहिए. साथ ही, मृत्यु प्रमाणपत्र, वसीयत या अन्य जरूरी उत्तराधिकार दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए. बैंक से मिलने वाले ब्याज का विवरण और प्रत्येक वारिस के अधिकार से जुड़े रिकॉर्ड संभालकर रखने से टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय गलतियां होने की आशंका कम हो सकती है.

टैक्स से बचने के लिए नहीं, सही रिपोर्टिंग के लिए रखें ध्यान

FD की रकम विरासत में मिलने और उससे आगे ब्याज कमाने के टैक्स नियम अलग हैं. इसलिए केवल यह मान लेना कि पूरी रकम टैक्स-फ्री है, सही नहीं होगा. वारिसों को ब्याज की अवधि, FD के स्वामित्व और लागू आयकर नियमों के आधार पर सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए. किसी मामले में स्थिति स्पष्ट न हो, तो टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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