Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले राजनेता कौन हैं, कितनी है नेटवर्थ?

दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले राजनेता कौन हैं, कितनी है नेटवर्थ?

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी 64% बढ़कर 2.85 मिलियन डॉलर हो गई है. जानिए दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले राजनेता कौन हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Sep 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

राजनेताओं की सैलरी की बात आते ही आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री या अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम दिमाग में आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है, जिसकी सालाना सैलरी अमेरिकी राष्ट्रपति से करीब 7 गुना ज्यादा होने जा रही है?

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी में 64 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है. 15 अक्टूबर 2026 से उनका सालाना वेतन बढ़कर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी करीब 2.85 मिलियन डॉलर हो जाएगा. भारतीय रुपये में देखें तो करीब 26 करोड़ रुपये से भी ज्यादा. आइए जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले कौन-कौन से नेता और इनमें हमारे देश का नाम है या नहीं. 

1.प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, सिंगापुर

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उनकी मौजूदा सालाना सैलरी 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर थी, जिसे अब 64 फीसदी बढ़ाकर 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर किया जा रहा है. 

वोंग की निजी संपत्ति का कोई आधिकारिक आंकड़ा वैसे तो सार्वजनिक नहीं है. लेकिन कुछ वेबसाइट्स उनकी नेटवर्थ करीब 5 मिलियन डॉलर बताती है. 

क्या चीन अकेले निगल लेगा दुनिया का सारा सोना, 22 महीनों से लगातार खरीद रहा गोल्ड

2.चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली का-चिउ, हांगकांग 

हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली का-चिउ दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले राजनीतिक नेताओं में दूसरे नंबर पर आते हैं. उनका सालाना वेतन करीब 7.19 लाख डॉलर है. यानी उनकी सैलरी भी अमेरिका के राष्ट्रपति से काफी ज्यादा है. हालांकि, जॉन ली की निजी संपत्ति या नेटवर्थ का कोई ऐसा विश्वसनीय और आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिसे निश्चित तौर पर बताया जा सके.

3.स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आते हैं. यहां एक खास बात समझना जरूरी है. स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का पद बाकी देशों की तरह लंबे समय के लिए नहीं होता. फेडरल काउंसिल के सात सदस्यों में से हर साल एक व्यक्ति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है. इस पद की सालाना सैलरी करीब 6.06 लाख डॉलर है. 

स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में ये पद रोटेशन के आधार पर बदलता रहता है, इसलिए इसे किसी एक व्यक्ति की लंबे समय की कमाई के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

4.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक सालाना वेतन 4 लाख डॉलर है. हालांकि, सैलरी के मामले में ट्रंप सिंगापुर के प्रधानमंत्री से काफी पीछे हैं, लेकिन नेटवर्थ के मामले में तस्वीर पूरी तरह उलट जाती है.

Forbes के मुताबिक सितंबर 2026 में ट्रंप की रियल-टाइम नेटवर्थ करीब 7 अरब डॉलर है. उनकी संपत्ति में रियल एस्टेट के साथ क्रिप्टो और अन्य कारोबारी निवेश भी शामिल हैं. यानी ट्रंप की सरकारी सैलरी 4 लाख डॉलर है, लेकिन उनकी निजी संपत्ति अरबों डॉलर में है.

30 साल बाद एक दिन में खुले 6 IPO, शेयर बाजार में मची हलचल

5.प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं. उनका सालाना वेतन करीब 3.9 से 4 लाख डॉलर के आसपास है. अल्बनीज की नेटवर्थ का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं मौजूद है. 

भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है?
अब बात भारत की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी इन नेताओं के मुकाबले काफी कम है. प्रधानमंत्री को हर महीने करीब 1.66 लाख रुपये का वेतन और अलग-अलग भत्ते मिलते हैं. यानी सालाना आधार पर यह रकम करीब 20 लाख रुपये के आसपास बैठती है. 

कूरियर कंपनी से पिता ने वसूले 22500, डायपर की नहीं की थी डिलीवरी

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
POLITICIANS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या चीन अकेले निगल लेगा दुनिया का सारा सोना, 22 महीनों से लगातार खरीद रहा गोल्ड
क्या चीन अकेले निगल लेगा दुनिया का सारा सोना, 22 महीनों से लगातार खरीद रहा गोल्ड
बिजनेस
30 साल बाद एक दिन में खुले 6 IPO, शेयर बाजार में मची हलचल, निवेशकों के पास कमाई के कई मौके
30 साल बाद एक दिन में खुले 6 IPO, शेयर बाजार में मची हलचल
बिजनेस
कूरियर कंपनी से पिता ने वसूले 22500, डायपर की नहीं की थी डिलीवरी
कूरियर कंपनी से पिता ने वसूले 22500, डायपर की नहीं की थी डिलीवरी
बिजनेस
सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, 2150 रुपए टूटा भाव, चांदी फिर चमकी
सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, 2150 रुपए टूटा भाव, चांदी फिर चमकी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Roti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत
रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत
एग्रीकल्चर
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
गन्ने के साथ उगाएं सरसों-आलू और मसूर, डबल होगी कमाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget