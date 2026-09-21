टाटा ग्रुप देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक है. टाटा मोटर्स से लेकर टीसीएस, टाटा स्टील, टाइटन और इंडियन होटल्स जैसी कई बड़ी कंपनियां इसी समूह का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े टाटा ग्रुप का असली नियंत्रण किसके हाथ में है? यही सवाल आज टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच चल रहे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है. मामला सिर्फ चेयरमैन की नियुक्ति का नहीं है. इसके पीछे टाटा संस के कंट्रोल, शेयर बाजार में लिस्टिंग और टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं.

सबसे पहले समझिए टाटा ग्रुप का ढांचा

टाटा ग्रुप की सबसे ऊपर की कंपनी टाटा संस है. टाटा संस को आप टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के तौर पर समझ सकते हैं. टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, टाइटन और दूसरी कई प्रमुख टाटा कंपनियों में टाटा संस की हिस्सेदारी है.

लेकिन टाटा संस का मालिक कौन है?

टाटा संस में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है. करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी के साथ टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस का सबसे बड़ा शेयरधारक है. इसके बाद करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी शापूरजी पालोनजी ग्रुप के पास है. बाकी हिस्सेदारी टाटा परिवार से जुड़े लोगों और कुछ अन्य शेयरधारकों के पास है. यानी आसान भाषा में समझें तो टाटा ग्रुप की कंपनियों के ऊपर टाटा संस है और टाटा संस में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स की है.

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टाटा ट्रस्ट्स क्या करता है?

टाटा ट्रस्ट्स कोई सामान्य कारोबारी कंपनी नहीं है. यह मुख्य तौर पर परोपकारी और सामाजिक कामों के लिए जाना जाता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, स्कॉलरशिप और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट्स काम करता है. टाटा ट्रस्ट्स की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन फिलहाल नोएल टाटा हैं. नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं. अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट्स की जिम्मेदारी नोएल टाटा के हाथों में आई.

दूसरी तरफ टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं. वह 2017 से टाटा संस के चेयरमैन हैं. यहीं से दोनों संस्थाओं की भूमिकाएं अलग-अलग हो जाती हैं. एक तरफ टाटा ट्रस्ट्स सबसे बड़ा शेयरधारक है और दूसरी तरफ टाटा संस का बोर्ड कंपनी के कारोबारी फैसले लेता है.

विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे?

अगस्त 2026 में एन चंद्रशेखरन ने संकेत दिया था कि वह अपनी मौजूदा टर्म पूरी करने के बाद दोबारा चेयरमैन बनने की मांग नहीं करेंगे. इसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने नए चेयरमैन की तलाश के लिए प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम अचानक बदल गया.

17 सितंबर 2026 को टाटा संस के बोर्ड की बैठक हुई. इस बैठक में एन चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर से चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव रखा गया और बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यहीं से टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया.

नोएल टाटा ने विरोध में वोट क्यों दिया?

टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से दो प्रमुख डायरेक्टर हैं. इनमें एक हैं नोएल टाटा और दूसरे हैं वेणु श्रीनिवासन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव पर दोनों की राय एक जैसी नहीं थी. नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, वहीं वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया. बाकी बोर्ड सदस्यों के समर्थन से चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन इसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने इस फैसले की वैधता पर ही सवाल उठा दिया.

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टाटा ट्रस्ट्स का सबसे बड़ा दावा क्या है?

टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि टाटा संस के Articles of Association यानी कंपनी के आंतरिक नियमों में टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टरों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है. ट्रस्ट्स की व्याख्या के मुताबिक, कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में उसके दोनों नॉमिनी डायरेक्टरों की सहमति जरूरी है.

टाटा ट्रस्ट्स का तर्क है कि अगर दो नॉमिनी डायरेक्टरों में से एक ने विरोध किया है तो सिर्फ दूसरे के समर्थन के आधार पर फैसला वैध नहीं माना जा सकता. इसी वजह से ट्रस्ट्स का दावा है कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव ही सवालों के घेरे में है.

लेकिन टाटा संस की दलील क्या है?

टाटा संस की तरफ से इसका अलग कानूनी नजरिया रखा जा रहा है. दलील यह है कि बोर्ड मीटिंग में अगर वोट बराबर हो जाएं तो कंपनी के नियमों के तहत चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट का अधिकार हो सकता है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रस्ताव पर वोटिंग में बराबरी हो जाए तो चेयरमैन का वोट फैसला तय कर सकता है. टाटा ट्रस्ट्स इस तर्क को स्वीकार नहीं करता.

उसका कहना है कि यहां मामला सिर्फ सामान्य बोर्ड वोटिंग का नहीं है. अगर कंपनी के Articles of Association में टाटा ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी की सहमति जरूरी है तो उस विशेष शर्त को सामान्य कास्टिंग वोट से खत्म नहीं किया जा सकता. यही कानूनी सवाल अब इस विवाद का सबसे अहम हिस्सा बन गया है.

लेकिन विवाद सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी का नहीं है, टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच मतभेद का दूसरा बड़ा मुद्दा है टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग. साल 2022 में रिजर्व बैंक ने टाटा संस को बड़ी एनबीएफसी यानी Upper Layer NBFC की श्रेणी में रखा था. इसके साथ कंपनी पर कुछ अतिरिक्त नियामकीय शर्तें लागू हुईं जिनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की जरूरत भी शामिल थी लेकिन टाटा संस की लिस्टिंग अब तक नहीं हुई है और इसकी समयसीमा आगे बढ़ती रही है. यहीं पर शेयरधारकों के हित भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

शापूरजी पालोनजी ग्रुप लिस्टिंग क्यों चाहता है?

टाटा संस में करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी शापूरजी पालोनजी ग्रुप की है. मिस्त्री परिवार लंबे समय से टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी के मूल्य और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर टाटा समूह के साथ विवाद में रहा है. अगर टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो उसके शेयर का बाजार मूल्य तय हो सकता है. इससे शापूरजी पालोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी की कीमत भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से सामने आ सकती है. इसी वजह से टाटा संस की लिस्टिंग का मुद्दा इस पूरे विवाद में काफी महत्वपूर्ण है.

टाटा ट्रस्ट्स को लिस्टिंग से क्या चिंता है?

टाटा ट्रस्ट्स की चिंता यह है कि टाटा संस की लिस्टिंग से कंपनी की मौजूदा संरचना और उसके प्रभाव पर असर पड़ सकता है, क्योंकि टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और टाटा संस के जरिए टाटा ग्रुप की कई बड़ी कंपनियों में उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव है. लिस्टिंग के बाद कंपनी पर बाजार की निगरानी बढ़ेगी, शेयरधारकों के अधिकार और सार्वजनिक प्रकटीकरण की जरूरतें बढ़ेंगी और कंपनी का मूल्यांकन भी बाजार के हिसाब से होगा. इसलिए चेयरमैन की नियुक्ति और टाटा संस की लिस्टिंग के मुद्दे अब एक-दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

क्या यह टाटा ग्रुप के कंट्रोल की लड़ाई है?

पूरे विवाद को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो सबसे बड़ा सवाल यही है. टाटा संस पर अंतिम रूप से कितना प्रभाव किसका रहेगा? टाटा ट्रस्ट्स के पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन कंपनी का रोजमर्रा का कारोबार बोर्ड और मैनेजमेंट चलाता है. यानी शेयरहोल्डिंग और बोर्ड कंट्रोल के बीच संतुलन इस विवाद का केंद्र है. चेयरमैन की नियुक्ति इसी संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

अब मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा?

इस विवाद में दोनों पक्ष कानूनी तैयारी कर रहे हैं. टाटा संस की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी के पैरवी करने की बात सामने आई है. टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से एनसीएलटी या बॉम्बे हाईकोर्ट का रास्ता अपनाए जाने की संभावना है. उधर रिजर्व बैंक ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है.

कैविएट का मतलब आसान भाषा में यह है कि अगर इस मामले से जुड़ी कोई याचिका अदालत में आती है तो रिजर्व बैंक चाहता है कि उसके पक्ष को सुने बिना उसके खिलाफ कोई एकतरफा आदेश न दिया जाए. इससे साफ है कि विवाद अब सिर्फ टाटा ग्रुप के अंदर का मामला नहीं रह गया है. इसमें नियामकीय पहलू भी जुड़ गया है.

टाटा ट्रस्ट्स के अंदर भी मतभेद

इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है. टाटा ट्रस्ट्स के भीतर भी हर ट्रस्टी की राय एक जैसी नहीं है. कानूनी खर्च से जुड़े प्रस्ताव पर ट्रस्टी विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन के हस्ताक्षर नहीं होने की बात सामने आई है. उनकी ओर से यह रुख बताया गया है कि हर ट्रस्टी को कानूनी मामलों पर अपनी स्वतंत्र राय रखने का अधिकार है. यानी विवाद सिर्फ टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच नहीं बल्कि ट्रस्ट्स के भीतर भी राय के अंतर को सामने ला रहा है.

क्या यह विवाद पहले भी हुआ है?

टाटा ग्रुप के इतिहास में इससे पहले भी टाटा संस और उसके प्रमुख शेयरधारकों के बीच बड़ा विवाद हो चुका है. सबसे चर्चित मामला साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच का था. साइरस मिस्त्री को 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया गया था. इसके बाद मामला एनसीएलटी, फिर एनसीएलएटी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाया.

अब 2026 में एक बार फिर टाटा संस के बोर्ड और उसके सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के बीच विवाद सामने आया है. हालांकि इस बार विवाद की परिस्थितियां अलग हैं.

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि टाटा संस के बोर्ड का चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने का फैसला कानूनी तौर पर चुनौती झेलता है या नहीं. अगर मामला एनसीएलटी या हाईकोर्ट पहुंचता है तो अदालत के सामने कई सवाल होंगे...

टाटा संस के Articles of Association की सही व्याख्या क्या है?

टाटा ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी डायरेक्टरों की सहमति जरूरी है या नहीं?

बोर्ड चेयरमैन के कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किस परिस्थिति में कर सकता है?

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति वैध है या नहीं?

टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर आरबीआई के नियमों का क्या असर पड़ेगा?

और सबसे बड़ा सवाल, टाटा संस के बोर्ड और उसके सबसे बड़े शेयरधारक के बीच अधिकारों की सीमा क्या है?

अगर मामला अदालतों में जाता है तो यह विवाद लंबा खिंच सकता है और जरूरत पड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है.

असली सवाल क्या है?

टाटा ग्रुप के बाहर से देखने पर यह विवाद सिर्फ एक चेयरमैन की नियुक्ति का मामला लग सकता है, लेकिन अंदर से देखें तो मामला इससे कहीं बड़ा है. एक तरफ है टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा संस का सबसे बड़ा शेयरधारक है और जिसका उद्देश्य कारोबारी मुनाफे के साथ-साथ सामाजिक और परोपकारी कामों को आगे बढ़ाना है.

दूसरी तरफ है टाटा संस का बोर्ड, जो टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों और उसके कारोबार की रणनीति तय करता है. बीच में है टाटा संस की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग, आरबीआई के नियम, शापूरजी पालोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी और कंपनी के Articles of Association.

इसलिए आने वाले दिनों में यह सिर्फ यह तय करने की लड़ाई नहीं होगी कि टाटा संस का चेयरमैन कौन होगा. असल सवाल यह होगा कि टाटा संस को चलाने और उसके बड़े फैसले लेने का अंतिम अधिकार किसके पास कितना है और इसी सवाल का जवाब आने वाले कानूनी घटनाक्रम से तय हो सकता है.