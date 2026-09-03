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हिंदी न्यूज़बिजनेसकमाता बेंगलुरु, उड़ाता चंडीगढ़, कर्जदार चेन्नई, दिल्ली कहां? जानिए किस शहर के पास कितना पैसा

कमाता बेंगलुरु, उड़ाता चंडीगढ़, कर्जदार चेन्नई, दिल्ली कहां? जानिए किस शहर के पास कितना पैसा

एक स्टडी में बताया गया है कि कमाई के मामले में बेंगलुरु सबसे आगे है और खर्च के मामले में चंडीगढ़ को कोई पकड़ नहीं पा रहा है. तो फिर दिल्ली किस नंबर पर है और किस शहर के पास कितना पैसा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Sep 2026 02:01 PM (IST)
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भारत के अलग-अलग शहरों में रहने वाले लोगों की कमाई, खर्च, बचत और कर्ज लेने की आदत अलग- अलग है. कोई शहर कमाई के मामले में सबसे आगे है तो कहीं लोग अपनी जमकर पैसे उड़ाते हैं. वहीं कुछ शहरों में तो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं. 

टाटा की The Many Urban Indias ने 100 शहरों पर बेस्ड स्टडी की है, जिसमें देश के शहरी परिवारों के इनकम, खर्च, सेविंग्स और उधारी तक को समझने की कोशिश की गई है. रिपोर्ट में देश के छह बड़े मेट्रो शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता की तुलना की गई है.

कमाई में कौन सबसे आगे?
बड़े शहरों में कमाई के मामले में तो बेंगलुरु सबसे आगे है. यहां परिवारों की सालाना इनकम ही कोलकाता से 1.7 गुना ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ का नंबर बेंगलुरु के ठीक पीछे आता है, जबकि वडोदरा तो दिल्ली के आसपास है. यानी देश में ज्यादा कमाई वाले शहरों में अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु नहीं है.

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कहां हैं सबसे ज्यादा अमीर परिवार?
अगर बात सिर्फ औसत कमाई की न हो बल्कि अमीर परिवारों की संख्या की जाए तो रिपोर्ट में सालाना 36 लाख रुपये कमाने वाले परिवारों को हाई-इनकम कैटेगरी में रखा गया है.

इस मामले में मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में हाई-इनकम परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा है. दिलचस्प बात ये है कि औसत सैलरी में आगे रहने वाले बेंगलुरु में हाई-इनकम परिवारों का हिस्सा इन बड़े शहरों से कम है. 

कौन करता है सबसे ज्यादा खर्च?
कमाई ज्यादा होने का मतलब ये तो नहीं कि खर्च भी सबसे ज्यादा होगा. खर्च के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे निकलता है. प्रति परिवार खर्च की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पर है. इसके अलावा वडोदरा और सूरत जैसे शहरों में भी प्रति परिवार खर्च काफी ज्यादा है. देश के 100 शहरों को मिलाकर देखें तो परिवार अपनी इनकम का औसतन करीब 75 फीसदी हिस्सा खर्च करते हैं.

वहीं देश के छह बड़े मेट्रो शहरों में ये हिस्सा करीब 58 फीसदी है. बड़े शहरों में बेंगलुरु के परिवार टोटल रकम के हिसाब से सबसे ज्यादा खर्च करते हैं. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर का नंबर आता है. दिल्ली-एनसीआर में एक परिवार का सालाना खर्च करीब 14.5 लाख रुपये है.

दिल्ली-एनसीआर का क्या है हिसाब- किताब?
अब आते हैं दिल्ली पर. दिल्ली-एनसीआर औसत खर्च में नंबर-1 नहीं है, लेकिन कंजम्पशन मार्केट के मामले में देश का सबसे बड़ा बाजार है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां रहने वाले परिवारों की बड़ी संख्या है. दिल्ली-एनसीआर में करीब 75 लाख परिवार हैं और प्रति परिवार सालाना खर्च करीब 15 लाख रुपये है.

इन दोनों को मिलाकर देखें तो दिल्ली-एनसीआर का टोटल कंजम्पशन मार्केट इतना बड़ा है कि ये लगभग मुंबई और बेंगलुरु को मिलाकर बनने वाले बाजार के बराबर है. 

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बचत में किसने मारी बाजी?
कमाई के साथ बचत के मामले में भी बेंगलुरु ने बाजी मारी है. देश के छह बड़े शहरों में बेंगलुरु के परिवार सबसे ज्यादा बचत करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इन छह बड़े शहरों के परिवार अपनी इनकम का करीब 42 फीसदी हिस्सा बचाते हैं, जबकि 100 शहरों का औसत करीब 25 फीसदी है.

मुंबई और दिल्ली-एनसीआर मिलकर शहरी भारत की टोटल घरेलू बचत का करीब पांचवां हिस्सा रखते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था में इन दोनों शहरों का कितना बड़ा योगदान है. रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि करीब 46.2 फीसदी परिवार बुढ़ापे या रिटायरमेंट के लिए पैसा अलग रखते हैं. 

कर्ज लेने में कौन है सबसे आगे?
अब बात कर्ज की. इस मामले में चेन्नई सबसे आगे है. चेन्नई में घरेलू कर्ज और इनकम का अनुपात 27.7 फीसदी है. रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में घर और गाड़ी खरीदने के लिए लिया जाने वाला कर्ज उधारी का सबसे बड़ा कारण है. सारे शहरों में चेन्नई का टोटल उधार भी सबसे ज्यादा है. 

सबसे कम उधारी कौन लेता है?
उधारी के मामले में हैदराबाद चेन्नई से एकदम उलट नजर आता है. यहां मंथली सैलरी और मंथली कर्ज के बीच का प्रतिशत करीब 15 फीसदी है और यहां छह बड़े शहरों में टोटल उधारी भी सबसे कम है. हैदराबाद में एक परिवार की औसत उधारी करीब 3 लाख रुपये बताई गई है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Sep 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Bengaluru MUMBAI DELHI
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