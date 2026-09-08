Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?

8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?

आज 8 सितंबर 2026 को दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. वहीं 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर के दाम बढ़कर 2,747.50 रुपए हो गए हैं. जानिए आज के ताजा भाव.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Sep 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज राहत की खबर है. 8 सितंबर 2026 को दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. इस महीने की शुरुआत में भी इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था.  

यानी अगर आप आज घर के लिए गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो दिल्ली में आपको एक सिलेंडर के लिए 942 रुपए चुकाने होंगे. हालांकि, अलग-अलग शहरों में टैक्स और दूसरे कारणों से गैस सिलेंडर की कीमत अलग हो सकती है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ कितना महंगा?
दूसरी तरफ होटल, रेस्तरां, ढाबे और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर इस महीने महंगा हुआ है. 1 सितंबर से दिल्ली में इसके दाम में 9.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,747.50 रुपए हो गई है.  

इस बढ़ोतरी का असर उन कारोबारियों पर पड़ सकता है जो बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल करते हैं. गैस की लागत बढ़ने से होटल और खाने-पीने से जुड़े कारोबारों का कुल खर्च भी बढ़ सकता है.

आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट

बड़े शहरों में क्या है भाव?
सितंबर की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अलग-अलग शहरों में बदलाव हुआ है. मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर 2,701 रुपए, कोलकाता में 2,982 रुपए और चेन्नई में 2,916.50 रुपए हो गया है.  

घरेलू गैस के दाम भी शहर के हिसाब से अलग हैं. इसलिए गैस सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर की कीमत जरूर जांच लें.

गैस बुक को लेकर बड़ा बदलाव
गैस उपभोक्ताओं के लिए आज एक और जरूरी बदलाव सामने आया है. सरकार ने ग्रामीण इलाकों में दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतर को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है. अब ग्रामीण उपभोक्ता शहरी उपभोक्ताओं की तरह 25 दिन बाद दोबारा गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश में रसोई गैस की आपूर्ति की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हुई है और लंबित बुकिंग में भी कमी आई है.

सितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट
आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट
बिजनेस
सितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?
सितंबर के दूसरे हफ्ते में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें क्या है वजह?
बिजनेस
8th Pay Commission: कम फिटमेंट फैक्टर के बाद भी बढ़ सकती है सैलरी, जानिए कैसे होगा फायदा
8th Pay Commission: कम फिटमेंट फैक्टर के बाद भी बढ़ सकती है सैलरी, जानिए कैसे होगा फायदा
बिजनेस
आपके सिलेंडर में है अमेरिका की गैस, देश में US से आ रही 50% LPG
आपके सिलेंडर में है अमेरिका की गैस, देश में US से आ रही 50% LPG
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा पर जारी की चेतावनी
अमेरिका से भारतीयों के लिए बुरी खबर! US स्टेट डिपार्टमेंट ने वीजा पर जारी की चेतावनी
दिल्ली NCR
Delhi Building Collapse: हरिराम गुप्ता और पत्नी को 14 दिन की जेल, बेटे को 2 की पुलिस कस्टडी
हरिराम गुप्ता और पत्नी को 14 दिन की जेल, बेटे को 2 की पुलिस कस्टडी
इंडिया
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
क्रिकेट
'ना ज्यादा सोचो, ना उम्मीद रखो, और...', 270 रन बनाने के बाद क्या बोले ईशान किशन?
'ना ज्यादा सोचो, ना उम्मीद रखो, और...', 270 रन बनाने के बाद क्या बोले ईशान किशन?
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' अपडेट, तलाक पर बोलीं मैरी कॉम, कनिका मान ने इस कंटेस्टेंट से छीना 'वरदान'
'बिग बॉस 20' अपडेट, तलाक पर बोलीं मैरी कॉम, कनिका मान ने इस कंटेस्टेंट से छीना 'वरदान'
इंडिया
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
इंडिया
'कौन है ये मूर्ख...', बाबा बागेश्वर के 'नॉनवेज' वाले बयान पर भड़की CPM
'कौन है ये मूर्ख...', बाबा बागेश्वर के 'नॉनवेज' वाले बयान पर भड़की CPM
ट्रेंडिंग
Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना
Zomato से ऑर्डर किया फूड, कस्टमर बोला- डिलीवरी एजेंट ने बेचा मेरा खाना
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget