8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?
आज 8 सितंबर 2026 को दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. वहीं 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर के दाम बढ़कर 2,747.50 रुपए हो गए हैं. जानिए आज के ताजा भाव.
रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज राहत की खबर है. 8 सितंबर 2026 को दिल्ली में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. इस महीने की शुरुआत में भी इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था.
यानी अगर आप आज घर के लिए गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो दिल्ली में आपको एक सिलेंडर के लिए 942 रुपए चुकाने होंगे. हालांकि, अलग-अलग शहरों में टैक्स और दूसरे कारणों से गैस सिलेंडर की कीमत अलग हो सकती है.
कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ कितना महंगा?
दूसरी तरफ होटल, रेस्तरां, ढाबे और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर इस महीने महंगा हुआ है. 1 सितंबर से दिल्ली में इसके दाम में 9.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,747.50 रुपए हो गई है.
इस बढ़ोतरी का असर उन कारोबारियों पर पड़ सकता है जो बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल करते हैं. गैस की लागत बढ़ने से होटल और खाने-पीने से जुड़े कारोबारों का कुल खर्च भी बढ़ सकता है.
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बड़े शहरों में क्या है भाव?
सितंबर की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अलग-अलग शहरों में बदलाव हुआ है. मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर 2,701 रुपए, कोलकाता में 2,982 रुपए और चेन्नई में 2,916.50 रुपए हो गया है.
घरेलू गैस के दाम भी शहर के हिसाब से अलग हैं. इसलिए गैस सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर की कीमत जरूर जांच लें.
गैस बुक को लेकर बड़ा बदलाव
गैस उपभोक्ताओं के लिए आज एक और जरूरी बदलाव सामने आया है. सरकार ने ग्रामीण इलाकों में दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतर को 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है. अब ग्रामीण उपभोक्ता शहरी उपभोक्ताओं की तरह 25 दिन बाद दोबारा गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे. ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देश में रसोई गैस की आपूर्ति की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हुई है और लंबित बुकिंग में भी कमी आई है.
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