Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTATA केन्या में क्या बनाती है, 100 साल पुरानी फैक्ट्री पर ताला क्यों लगा?

TATA केन्या में क्या बनाती है, 100 साल पुरानी फैक्ट्री पर ताला क्यों लगा?

केन्या में 100 साल पुरानी Tata Chemicals की फैक्ट्री पर ताला क्यों लगा? जानिए टाटा वहां क्या बनाती थी और सरकार ने कंपनी को कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Sep 2026 04:28 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड को केन्या में बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कंपनी को मागादी झील में अपना कामकाज बंद करने का आदेश दिया है. खास बात ये है कि इस जगह पर टाटा का कारोबार अभी से नहीं बल्कि पिछले 100 साल से चल रहा है. अब सवाल ये है कि आखिर केन्या ने इतनी पुरानी कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और वहां टाटा क्या बनाती थी?

केन्या में क्या बनाती है TATA?
केन्या में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड का कारोबार है. इसका मुख्य काम मागादी झील इलाके से एक प्राकृतिक खनिज ट्रोना निकालना और उसे प्रोसेस करके सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट बनाना है. सोडा ऐश का इस्तेमाल कांच, डिटर्जेंट, केमिकल और पानी की सफाई जैसे कामों में किया जाता है.

टाटा का ये कारोबार 1911 में मगाडी सोडा कंपनी के तौर पर शुरू हुआ था. बाद में 2005 में टाटा केमिकल्स ने इसे अपने अधीन ले लिया यानी इस कारोबार का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है.

सरकारी बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई अपनी सैलरी, जानें कितना कमा रही?

बंद क्यों हुआ कारोबार?
दरअसल, ये मामला अचानक सामने नहीं आया है. केन्या के खनन मंत्रालय ने 28 जुलाई 2026 को टाटा केमिकल्स मगाडी के खनन ऑपरेशन को बंद कर दिया था. सरकार ने कंपनी से कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग भी की थी. केन्या सरकार की ओर से कंपनी पर कई सवाल उठाए गए. इनमें रॉयल्टी, एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग, स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन, केन्याई लोगों को रोजगार और स्किल ट्रांसफर, लोकल सप्लायर्स से खरीद और पर्यावरण नियमों से जुड़े मुद्दे शामिल थे. 

केन्या के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इस पूरे मामले पर काफी सख्ती बरती है. उन्होंने कहा कि टाटा के पास करीब 100 साल का मौका था, लेकिन कंपनी ने काजियाडो इलाके में ऐसी बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं बनाई, जिससे वहां के लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके. 

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अब ऐसी नई कंपनियां लाएगी जो यहां बड़ी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा.

TATA का क्या कहना है?
टाटा केमिकल्स ने केन्या सरकार के आरोपों को स्वीकार नहीं किया है. कंपनी का कहना है कि उसने सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी, रिपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं. कंपनी का कहना है कि वो लागू नियमों का पालन कर रही है और सरकार के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार है. 

गणपति उत्सव से पहले बना लें कमाई का प्लान, इन बिजनेस की बढ़ती है डिमांड

कितनी बड़ी है टाटा की केन्या वाली यूनिट?
केन्या में टाटा की कोई छोटी-मोटी यूनिट नहीं है. टाटा केमिकल्स मगाडी हर साल 3.5 लाख टन से ज्यादा सोडा एश का एक्सपोर्ट करती है. इसे भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के दूसरे बाजारों में भेजा जाता है.

कंपनी का कहना है कि उसके कारोबार से करीब 500 कर्मचारी और उनके परिवार, साथ ही कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और दूसरे स्थानीय कारोबारी जुड़े हुए हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Kenya Tata Chemicals TATA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सरकारी बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई अपनी सैलरी, जानें कितना कमा रही?
सरकारी बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई अपनी सैलरी, जानें कितना कमा रही?
बिजनेस
गणपति उत्सव से पहले बना लें कमाई का प्लान, इन बिजनेस की बढ़ती है डिमांड
गणपति उत्सव से पहले बना लें कमाई का प्लान, इन बिजनेस की बढ़ती है डिमांड
बिजनेस
Old Monk पीने वाले ध्यान दें, अब 'Rum' नहीं बिकेगी, विवाद ने चौंकाया
Old Monk पीने वाले ध्यान दें, अब 'Rum' नहीं बिकेगी, विवाद ने चौंकाया
बिजनेस
GDP 7.8% हुई, फिर भी आपकी जेब खाली क्यों? नवंबर के बाद बढ़ सकती है मुश्किल
GDP 7.8% लेकिन बचत क्यों नहीं बढ़ी? कुंडली से समझें आगे का हाल
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बडगाम में एक आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
बडगाम में एक आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
इंडिया
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप के 'किंग' हैं रोहित शर्मा, देखें उनका रिकॉर्ड; इन मामलों में नंबर-1
वनडे वर्ल्ड कप के 'किंग' हैं रोहित शर्मा, देखें उनका रिकॉर्ड; इन मामलों में नंबर-1
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
Home Tips
Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget