युवाओं को रोजगार देने नई निवेश नीति लाई सरकार, 120% देगी आर्थिक मदद

केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही देश के युवाओं के भविष्य के लिए काफी चिंतित हैं. ऐसे में सरकार लगातार तमाम प्रयास करती है कि वो कोई ना कोई स्कीम लेकर आए और युवाओं का समर्थन करे. इसी बीच हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी युवाओं को दीवाली से पहले तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य में नए उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए नई निवेश नीति 2026 शुरू की है.

इस नीति की घोषणा खुद राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 5 नवंबर को की है. सरकार का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.

120% मिलेगी आर्थिक मदद

इस नीति के तहत कुछ खास क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को उनके निवेश पर 120% तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. ये मदद उन कंपनियों को मिलेगी, जो सरकार की ओर से तय किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम करेंगी.

किन उद्योगों को मिलेगा फायदा?

इस नीति के तहत सरकार ने कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है. इनमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, दवा निर्माण, रक्षा क्षेत्र, जहाज निर्माण और खास तरह के स्टील का उत्पादन शामिल है. इन क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, सामान्य उद्योगों को उनके पात्र स्थायी निवेश का 100% तक लाभ मिल सकता है.

महिलाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फायदा

नई नीति में रोजगार पैदा करने पर खास ध्यान दिया गया है. कंपनियों को कर्मचारियों के EPF में जमा होने वाली राशि पर भी सहायता मिलेगी. महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा. छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के EPF योगदान की 100% राशि 10 साल तक वापस मिल सकती है. वहीं, पुरुष कर्मचारियों के मामले में ये सहायता 50% होगी.

क्या है नीति का उद्देश्य?

बता दें कि इस नीति के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल में अपने कारखाने और कारोबार शुरू करें. जिससे रोजगार भी बढ़े और राज्य का आर्थिक विकास भी हो सके. इसके अलावा सरकार राज्य की महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर फोकस कर रही है.

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