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हिंदी न्यूज़बिजनेसयुवाओं को रोजगार देने नई निवेश नीति लाई सरकार, 120% देगी आर्थिक मदद

युवाओं को रोजगार देने नई निवेश नीति लाई सरकार, 120% देगी आर्थिक मदद

पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए नई निवेश नीति की घोषणा की है. जिसके तहत उद्योग लगाने पर उद्यमियों को 120% तक आर्थिक मदद दी जाएगी. इससे छोटे और बड़े दोनों उद्योगों को फायदा होगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 05 Nov 2026 11:15 PM (IST)
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केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही देश के युवाओं के भविष्य के लिए काफी चिंतित हैं. ऐसे में सरकार लगातार तमाम प्रयास करती है कि वो कोई ना कोई स्कीम लेकर आए और युवाओं का समर्थन करे. इसी बीच हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी युवाओं को दीवाली से पहले तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य में नए उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए नई निवेश नीति 2026 शुरू की है.

इस नीति की घोषणा खुद राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 5 नवंबर को की है. सरकार का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.

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120% मिलेगी आर्थिक मदद
इस नीति के तहत कुछ खास क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को उनके निवेश पर 120% तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. ये मदद उन कंपनियों को मिलेगी, जो सरकार की ओर से तय किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम करेंगी.

किन उद्योगों को मिलेगा फायदा?
इस नीति के तहत सरकार ने कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है. इनमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, दवा निर्माण, रक्षा क्षेत्र, जहाज निर्माण और खास तरह के स्टील का उत्पादन शामिल है. इन क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं, सामान्य उद्योगों को उनके पात्र स्थायी निवेश का 100% तक लाभ मिल सकता है.

महिलाओं को रोजगार देने पर ज्यादा फायदा
नई नीति में रोजगार पैदा करने पर खास ध्यान दिया गया है. कंपनियों को कर्मचारियों के EPF में जमा होने वाली राशि पर भी सहायता मिलेगी. महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों को ज्यादा लाभ दिया जाएगा. छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के EPF योगदान की 100% राशि 10 साल तक वापस मिल सकती है. वहीं, पुरुष कर्मचारियों के मामले में ये सहायता 50% होगी.

क्या है नीति का उद्देश्य?
बता दें कि इस नीति के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल में अपने कारखाने और कारोबार शुरू करें. जिससे रोजगार भी बढ़े और राज्य का आर्थिक विकास भी हो सके. इसके अलावा सरकार राज्य की महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर फोकस कर रही है.

ये भी पढ़ें: क्या है DICGC? कैसे होगा इससे खाते में रखा पैसा सुरक्षित, RBI ने बताया

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 05 Nov 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL SUvendu Adhikari
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