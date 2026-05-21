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हिंदी न्यूज़बिजनेसInvestment Tips: किन लोगों को शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए? दिग्गज अरबपति ने बताया, गिनाए कारण

Investment Tips: किन लोगों को शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए? दिग्गज अरबपति ने बताया, गिनाए कारण

Investment Tips: अमेरिकी निवेशक और दिग्गज अरबपति वॉरेन बफेट ने कुछ समय पहले निवेश के लिए टिप्स दिए थे. उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में किसे निवेश नहीं करना चाहिए और किसे करना चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 May 2026 08:11 PM (IST)
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Warren Buffett Investment Tips: शेयर बाजारों में उतार- चढ़ाव की स्थिति तो हमेशा ही बनी रहती है. अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस समय बाजार की स्थिति काफी दयनीय है. शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से निवेशकों के बीच मायूसी देखी जा रही है. फरवरी से चल रहे ईरान- यूएस युद्ध के कारण ही ये गिरवाट देखी जा रही है.

यदि आप भी इसकी वजह से मायूस हैं, तो आपको अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट से कुछ सीखने की जरूरत है. उन्होंने शेयर बाजार की गिरावट को लेकर जो कुछ कहा है वो किसी मोटिवेशन से कम नहीं है. उन्होंने बताया है कि किसे स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए और क्यों?

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किसे नहीं करना चाहिए निवेश?
दिग्गज अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट ने साल 2015 में The Street के साथ एक इंटरव्यू किया था, इस दौरान उन्होंने बताया था कि जिसे करेक्शन से डर लगता है उसे शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए. वॉरेन बताया था, 'अगर आपको करेक्शन से डर लगता है, तो आपको शेयर नहीं खरीदने चाहिए'. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि लंबी अवधि के टारगेट के साथ अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर घर खरीदने के लिए शेयरों में निवेश कर रहे हैं, तो आपको कभी भी शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को लेकर परेशान नहीं होना है.

शेयर बाजार में निवेश के टिप्स
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपको वॉरेन बफेट की इन टिप्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जैसे:

  • वॉरेन बफेट के मुताबिक शेयर बाजार में असली कमाई लंबी अवधि के निवेश से होती है.
  • शॉर्ट टर्म निवेश में मुनाफा हो सकता है, लेकिन जोखिम थोड़ा ज्यादा रहता है.
  • बाजार के हर रोज चढ़ता- उतरता है, ऐसे में इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए.
  • सही कीमत पर अच्छे शेयर खरीदकर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना ज्यादा बेहतर है.
  • गिरावट आते ही घबराकर शेयर बेचने वाले निवेशकों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है.
  • हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आती है, इसलिए परेशान होने की बजाय थोड़ी हिम्मत और सूझ बूझ से काम लें.
  • जो निवेशक गिरावट के दौर में धैर्य बनाए रखते हैं, उन्हें रिकवरी में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है.

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बता दें कि फिलहाल बाजार की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, ऐसे में निवेशकों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है. लेकिन इस समय में थोड़ा धीर से काम लेना होगा, जिससे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

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Published at : 21 May 2026 08:11 PM (IST)
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