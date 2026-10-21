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हिंदी न्यूज़बिजनेसगैस और तेल को लेकर US सीनेटर ने भारत पर कसा तंज? PIB का आया बयान

गैस और तेल को लेकर US सीनेटर ने भारत पर कसा तंज? PIB का आया बयान

अमेरिकी सीनेटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में वो भारत के ऊपर तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि हमारे तेल और गैस के लिए भीख मांगना बंद करो. आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Oct 2026 01:11 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से फैल रही है. इस वीडियो में अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल भारत की अर्थव्यवस्था पर दावे करते और तंज कसते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद से ही लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन चल रही है. कुछ लोग इसे झूठा मान रहे हैं तो कुछ सच मानकर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि रिचर्ड ब्लूमेंथल के इस स्टेटमेंट पर चुप्पी क्यों साधी गई है. 

अब वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये आप यहां से जान सकते हैं. साथ ही साथ समझ सकते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और पीआईबी ने इसपर क्या कुछ कहा है. 

वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया X पर वायरल हो रहे वीडियो में अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत एक विफल राष्ट्र है. इसकी अर्थव्यवस्था ढह रही है, और इसकी सेना बस कागजी शेर है जो एक भी लड़ाई नहीं जीत सकती है. हमारे तेल और गैस के लिए भीख मांगना बंद करो. अपनी अक्षमता को सहारा देने के लिए किसी और को ढूंढ लो. दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत पीछे छूट जाएगा.

क्या है सच्चाई?

पीआईबी ने जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया तो पाया कि ये वीडियो फेक है. असल में रिचर्ड ब्लूमेंथल ने ऐसा कुछ नहीं बोला है. साथ ही साथ पीआईबी ने असली वीडियो भी पोस्ट की. साथ ही लिखा कि पाकिस्तान के प्रोपेगैंडा अकाउंट्स, अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल का एक झूठा हुआ वीडियो फैला रहे हैं, जिसमें वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दावे करते दिख रहे हैं. ये पूरा वीडियो फर्जी है. 

असली वीडियो में रिचर्ड ने क्या बोला है?

बिना एडीट वाली असली वीडियो में अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल बोल रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन, हम आपकी असलियत जान चुके हैं. आपकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है. हम आपकी युद्ध मशीन को ठप करने जा रहे हैं. चीन और भारत, आप भी संभल जाइए. अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदिए. अमेरिकी लोग जो यूक्रेन के साथ खड़े रहे उनका धन्यवाद.

फेक वीडियो दिखे तो क्या करें?

अगर आपको भी केंद्र सरकार, देश और तिरंगा की ऐसी ही कोई फर्जी वीडियो नजर आती है तो पीआई फैक्ट चेक को जानकारी दें. आप ईमेल (factcheck@pib.gov.in) पर या मोबाइल नंबर (8799711259) पर वीडियो या पोस्ट को भेज सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 21 Oct 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
US Senator PIB Fact Check
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