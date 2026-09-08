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हिंदी न्यूज़बिजनेसVegetarian थाली एक साल में हो गई भयंकर महंगी, तेल-प्याज की कीमतों ने बढ़ाई कॉस्ट

Vegetarian थाली एक साल में हो गई भयंकर महंगी, तेल-प्याज की कीमतों ने बढ़ाई कॉस्ट

पिछले एक साल में महंगाई इस कदर बढ़ गई है जिसका असर अब आपकी थाली में भी नजर आने लगा है. खाने- पीने की चीजों की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ है, जिससे वेज थाली की कीमतें भी अब बढ़ गई हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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पिछले एक साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा हम अपने घर में बनने वाले खाने से भी लगा सकते हैं. हर रोज हमारे सामने परोसी जाने वाली वेज थाली की कीमत इतनी बढ़ गई है जिसने किचन का बजट ही बिगाड़ दिया है. थाली की कीमत बढ़ी है खाने- पीने के सामानों के महंगा होने की वजह से. जैसे टमाटर, प्याज, आलू, तेल, गैस सिलेंडर के दाम जबसे बढ़े हैं, इसका असर किचर में साफ नजर आ रहा है.

अगस्त में बढ़ी वेज थाली की कीमत
दरअसल हाल ही में Crisil इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2026 में वेजिटेरियन थाली की कीमत 29.5 रुपये थी. जबकि जुलाई में इसकी कीमत 29.1 रुपये थी. इतना ही नहीं बल्कि एक साल पहले तक भी इसकी कीमत 29.1 रुपये ही थी. 

अप्रैल 2025 से उपलब्ध डाटा में ये सबसे ज्यादा कीमत थी. अगस्त में वेजिटेरियन थाली की कीमत सालाना और हर महीने के हिसाब से भी देखें तो, दोनों आधार पर 1 प्रतिशत बढ़ी है.

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क्यों महंगी हुई वेज थाली?
महंगाई के बढ़ने का सबसे ड़ा कारण है प्याज की कीमतों में इजाफा, पिछले एक साल में प्याजी की कीमतों में करीब 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अगस्त में प्याज की कीमतें 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थी, तो वहीं अब कीमतें लगभग 40 रुपये प्रति किलो है. क्रिसिल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ोतरी की वजह सप्लाई में कमी रही है. क्योंकि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से फसल और स्टॉक दोनों को ही नुकसान हुआ था. 

इसके अलावा खाने वाले तेल और कुकिंग गैस ने भी काफी प्रेशर बढ़ाया है. सब्जियों की कीमत, तेल और गैस की कीमतों में पिछले एक साल में 11 से 10 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है. इतना ही नहीं ईरान- यूएस में हुए युद्ध की वजह से भी सप्लाई काफी प्रभावित हुई, इसका असर भी काफी ज्यादा महंगाई पर पड़ा है.

हालांकि कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी भी देखी गई है, जिसकी वजह से थाली की कीमत में उतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ. जैसे आलू कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 12 प्रतिशत कम हुई हैं. तो वहीं टमाटर की कीमतें भी 28 प्रतिशत कम हुई हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 08 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Inflation News Vegetarian Thali Price Hike
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