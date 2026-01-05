अमेरिका-वेनेजुएला तनाव का असर: ऑयल शेयरों में जबरदस्त उछाल, इस कंपनी का मार्केट वैल्यू कुछ ही मिनटों में 25,000 करोड़ बढ़ा
अमेरिका और वेनेजुएला के विवाद पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए हैं. भारतीय घरेलू बाजार में सोमवार के कारोबारी दिन वेनेजुएला से संबंध रखने वाली तेल कंपनियों के शेयरों में अचानक खरीदारी तेज हो गई है...
Oil Stocks Rally India: अमेरिका और वेनेजुएला के विवाद पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए हैं. भारतीय घरेलू बाजार में सोमवार के कारोबारी दिन वेनेजुएला से संबंध रखने वाली तेल कंपनियों के शेयरों में अचानक खरीदारी तेज हो गई है. इस हलचल का सबसे बड़ा फायदा देश की दिग्गज ऑयल कंपनियों को मिलता नजर आ रहा है. जिससे निवेशकों की दिलचस्पी भी तेजी से बढ़ी है.
इस माहौल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. कंपनी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए. कुछ ही मिनटों में कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन में करीब 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में भी करीब 2 फीसदी तक की मजबूती देखने को मिली है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में इन कंपनियों का हाल...
रिलायंस कंपनी के शेयर बने रॉकेट
रिलायंस कंपनी के शेयरों में सोमवार 5 जनवरी के कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली. बीएसई पर कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 1 फीसदी के इजाफे के साथ 1611.20 रुपये के आंकड़े तक पहुंच गए थे.
जो कि कंपनी का 52 सप्ताह का हाई लेवल है. दोपहर करीब 1 बजे कंपनी शेयर 0.12 प्रतिशत या 1.95 रुपये की गिरावट के साथ 1590.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 1592.50 रुपये पर की थी. पिछले कारोबारी दिन कंपनी शेयर 1592.45 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुए थे.
रिलायंस की वैल्यूएशन में बड़ा उछाल
इस तेजी का सीधा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट वैल्यूएशन पर पड़ा है. पिछले हफ्ते बाजार बंद होने पर कंपनी की वैल्यू करीब 21,54,978.60 करोड़ रुपये थी. जो सोमवार के कारोबारी सत्र में बढ़कर 21,80,351.99 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. यानी कुछ ही समय में कंपनी की वैल्यूएशन में करीब 25,373 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है.
इन कंपनियों के शेयरों भी उछले
कारोबारी सत्र के दौरान संबंधित कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली. ओएनजीसी के शेयर 2.09 फीसदी चढ़े, जबकि ऑयल इंडिया में 0.72 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर 1.19 फीसदी की तेजी के साथ दिन के उच्च स्तर पर पहुंचे थे. वहीं, एचपीसीएल के शेयरों में भी 2.56 फीसदी की मजबूत उछाल देखने को मिली.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
Source: IOCL