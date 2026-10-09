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अमेरिका ने 5 भारतीयों और 2 कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान से है कनेक्शन

अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार में मदद करने के आरोप में पांच भारतीय नागरिकों और मुंबई की दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. यह कार्रवाई 8 अक्टूबर को OFAC ने की.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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अमेरिकी सरकार ने ईरान से जुड़े तेल कारोबार के मामले में 5 भारतीय नागरिकों और मुंबई की 2 कंपनियों पर बैन लगाए हैं. अमेरिका का आरोप है कि इन नेटवर्कों के जरिए ईरान के तेल कारोबार को जारी रखने में मदद मिल रही थी. ऐसे में इन कारवाई के जरिए अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम व्यापार से जुड़े लोगों, कंपनियों और जहाजों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है. 

दरअसल, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने 8 अक्टूबर को यह कार्रवाई की. इसके तहत 5 भारतीय नागरिकों के साथ समुद्रा मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एसएसपीएल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रतिबंधित पक्षों की लिस्ट में शामिल किया गया है. आइए जानते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया और इसका क्या असर हो सकता है.

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किन 5 भारतीय नागरिकों और 2 कंपनियों पर लगा बैन?

अमेरिकी वित्त विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रतिबंधों के दायरे में शामिल 5 भारतीय नागरिकों और 2 कंपनियों की नाम हैं. 

  • हरिश्याम हरिहरन चुंडाकट्टिल
  • केतन मनोहर कोचीकर
  • भूपेंद्रसिंह धलसिंह साहू
  • ध्वनि निसर्ग वोरा
  • निसर्ग समीर वोरा

इसके अलावा मुंबई स्थित जिन दो कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनके नाम समुद्र मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एसएसपीएल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैं.

क्या है अमेरिका की इस कार्रवाई की वजह?

अमेरिकी वित्त विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, चुंडाकट्टिल, कोचीकर और साहू का संबंध समुद्रा मरीन सर्विसेज से है. वहीं, ध्वनि वोरा और निसर्ग वोरा एसएसपीएल सॉल्यूशंस से जुड़े हैं. यह कार्रवाई अमेरिकी कार्यकारी आदेश 13846 के तहत की गई है, जो ईरान के पेट्रोलियम क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है. 

अमेरिका का कहना है कि ईरान से जुड़े कुछ नेटवर्क उसके तेल कारोबार को जारी रखने और प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं. इसी वजह से अमेरिकी सरकार ऐसे लोगों, कंपनियों और कारोबारी नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है.

बैन लगने के बाद क्या होगा?

अमेरिका प्रतिबंधों के तहत लिस्ट में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों और कंपनियों की अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों को आमतौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है. साथ ही अमेरिका कंपनियों और नागरिकों को भी ऐसे प्रतिबंधित पक्षों के साथ लेनदेन करने से रोक दिया जाता है, जब तक की कोई खास छूट या अनुमति लागू नया हो.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
US Sanctions On Indians Iran Oil Sanctions
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