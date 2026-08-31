US-ईरान युद्ध के 6 महीने पूरे! भारत समेत जानें किस देश का नुकसान कितना?

अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तो दुनिया को डर था कि ये संघर्ष वैश्विक आर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा. तेल की कीमतें आसमान छूएंगी, दुनिया भर में मंदी आएगी और हर तरफ आर्थिक तबाही मचेगी. लेकिन 6 महीने बाद कहानी कुछ और ही निकली है. हां, तेल से लेकर गैस और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन कई अनुमान गलत भी साबित हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि यह नुकसान बराबर नहीं बंटा. तो आखिर 6 महीने से जारी इस जंग में नुकसान किसका कितना हुआ है...

सबसे पहले फटाफट युद्ध का हाल जान लेते हैं...

अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' लॉन्च किया. इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और होर्मुज स्ट्रेट को खतरे से बचाना था. लेकिन छह महीने बाद, ना तो परमाणु कार्यक्रम खत्म हुआ है, ना ही होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित हुआ है.

युद्ध अब गतिरोध की स्थिति में है, यानी न जीत है और न ही हार. बस एक लंबी और महंगी लड़ाई.

ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को कितना खर्च करना पड़ा?

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने माना कि ईरान के साथ युद्ध पर अब तक लगभग 38 बिलियन डॉलर यानी 3.62 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. हालांकि, ये आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता है...





डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुताबिक, युद्ध पर अमेरिकी टैक्सपेयर का 100 बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है. यह शुरुआती 25 बिलियन डॉलर के अनुमान से चार गुना ज्यादा है.

हर अमेरिकी टैक्सपेयर पर कितना बोझ?

फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध का खर्च हर अमेरिकी टैक्सपेयर पर करीब 1,100 डॉलर पड़ा है.

मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने जून में बताया कि हर अमेरिकी परिवार पर लगभग 1,000 डॉलर का अतिरिक्त बोझ आया है. 300 डॉलर ज्यादा गैसोलीन पर, 200 डॉलर ज्यादा किराने के सामान पर और 150 डॉलर ज्यादा ब्याज दरों पर.

अमेरिकी सेना को कितना नुकसान?

50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं.

18 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं. इनमें 14 ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में और 7 जुलाई के बाद के अन्य अभियानों में 4 सैनिक मारे गए.

759 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं. 417 ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में और 7 जुलाई के बाद के अभियानों में 342 सैनिक.





होर्मुज स्ट्रेट पर दुनिया की सबसे महंगी नाकाबंदी

युद्ध की सबसे बड़ी आर्थिक मार होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से आई है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20% का रास्ता है. युद्ध शुरू होने के बाद से ये लगभग पूरी तरह बंद है. इसने सबसे ज्यादा तेल की कीमतों की कमर तोड़ दी है:

युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था.

युद्ध के दौरान ये 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया.

अप्रैल में ये 126.41 डॉलर प्रति बैरल के शिखर पर पहुंचा.

अब ये घटकर करीब 88 डॉलर पर आ गया है, लेकिन युद्ध-पूर्व स्तरों से 21% ज्यादा है.

गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, इस इलाके से कच्चे तेल और उत्पादों का कुल निर्यात 15-16 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया है.

गैसोलीन की कीमतें कैसे बढ़ीं?

युद्ध से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी 2026 को अमेरिका में गैसोलीन का राष्ट्रीय औसत 2.98 डॉलर प्रति गैलन था.

अब ये 4.09 डॉलर प्रति गैलन है. यानी 37% की बढ़ोतरी हुई.

ब्राउन यूनिवर्सिटी का अनुमान है कि अमेरिकियों ने युद्ध शुरू होने के बाद से गैसोलीन और डीजल पर अतिरिक्त 87 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं.

दुनिया का लगभग आधा तेल अब युद्ध क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है.

खाद्य कीमतों पर क्या असर पड़ा?

होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी ने उर्वरक (फर्टिलाइजर) की आपूर्ति को भी बुरी तरह प्रभावित किया है.

फर्टिलाइजर की आवाजाही 600,000 टन प्रति सप्ताह से घटकर 60,000 टन रह गई.

यूनाइटेड नेशंस (UN) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि इस संघर्ष के वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर भयानक आर्थिक नतीजे निकल रहे हैं.

अमेरिकी किसानों को 31 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है क्योंकि डीजल और उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं.

तो क्या इस युद्ध ने फायदा भी पहुंचाया?

राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ईरान युद्ध से 4 लोगों को फायदा हुआ है:

1. वो निवेशक जो घबराए नहीं

जब युद्ध शुरू हुआ, तो शेयर बाजार गिर गए. डॉव और नैस्डैक करेक्शन जोन में आ गए. S&P 500 ने 2022 के बाद का अपना सबसे खराब महीना देखा, लेकिन फिर रिकवरी आई:

डॉव ने अपने मार्च के निचले स्तर से लगभग 19% की बढ़ोतरी की.

S&P 500 ने लगभग 22% की बढ़ोतरी की.

नैस्डैक ने लगभग 27% की बढ़ोतरी की.

इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता चलन है.

2. क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां

तेल की आपूर्ति में रुकावट ने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के मामले को मजबूत किया है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है:

सिंगापुर में 110% (साल-दर-साल)

न्यूजीलैंड में 180%

कोलंबिया में 300%

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2026 में EV का वैश्विक वाहन बिक्री में हिस्सा 29% होगा, जो 2025 में 25% था. कई देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, घरेलू रिफाइनिंग और सोलर एनर्जी की योजनाओं को तेज किया है.

AP को स्फेरा के सप्लाई चैन एक्सपर्ट स्कॉट लेहमन ने बताया, 'यह संकट किसी भी नीति ढांचे से तेजी से निवेश करने पर मजबूर कर रहा है.'

3. अमेरिकी रक्षा ठेकेदार

युद्ध ने सैन्य उपकरण और रक्षा प्रौद्योगिकी की मांग को बढ़ावा दिया है. लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स, नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन और अन्य रक्षा आपूर्तिकर्ताओं को युद्ध से जुड़े बड़े अनुबंध मिले हैं. सबसे बड़ा सौदा पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन को 58.6 बिलियन डॉलर का अनुबंध दिया है. यह पैटरियाट इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है.

ये सौदा 7 साल (2026-2032) के लिए है. पिछले 4.7 बिलियन डॉलर के एक साल के अनुबंध को बड़ा करके किया गया है.

4. ट्रंप परिवार के व्यवसाय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ी कंपनियों को भी बढ़ी हुई रक्षा मांग से फायदा हुआ है. फॉर्च्यून की रिपोर्ट में ट्रंप परिवार को युद्ध के विजेताओं में गिना गया है.

युद्ध की एक और बड़ी राजनीतिक कीमत

युद्ध शुरू होने के छह महीने बाद, अमेरिकी जनता में युद्ध के समर्थन में भारी गिरावट आई है.

31% अमेरिकी ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं. यह शुरुआती दिनों के 83% से बहुत कम है.

83% अमेरिकियों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचेगा.

ट्रंप ने कम से कम 38 बार मीडिया इंटरव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक टिप्पणियों में कहा है कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

अमेरिका ईरान युद्ध में भारत का कितना नुकसान हुआ?

युद्ध का सबसे बड़ा असर आम भारतीय की जेब पर पड़ा है. युद्ध की वजह से भारत में महंगाई 2.5% बढ़ गई है. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई. कमर्शियल सिलेंडर 1,768 रुपए से 3,071.50 रुपए पर पहुंच गया. सूरजमुखी तेल 15 रुपए प्रति लीटर और सरसों तेल 10 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया.





फिलहाल युद्ध अब छह महीने पुराना हो चुका है और कोई अंत नजर नहीं आ रहा. अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट की नौसेना नाकाबंदी जारी रखे हुए है. ईरान ओमान के साथ एक अस्थायी शिपिंग मार्ग पर बातचीत कर रहा है. ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर 'इकोनॉमिक D-Day' लागू करने की घोषणा की है और ईरान ने 'भूकंपीय जवाबी कार्रवाई' की कसम खाई है.

अगर ये युद्ध एक साल तक चलता है, तो अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर बोझ 365 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकता है. यह अफगानिस्तान युद्ध की कुल लागत के करीब है.