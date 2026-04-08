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हिंदी न्यूज़बिजनेससीजफायर का असर! शेयर बाजार में तूफानी रैली, सेंसेक्स 3000 अंक उछला, निवेशकों को ₹15 लाख करोड़ का फायदा

सीजफायर का असर! शेयर बाजार में तूफानी रैली, सेंसेक्स 3000 अंक उछला, निवेशकों को ₹15 लाख करोड़ का फायदा

Ceasefire effect: भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. BSE Sensex करीब 4% उछलकर 77,599.66 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 भी करीब 889 अंकों की मजबूती के साथ 24,012.95 पर पहुंच गया.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 Apr 2026 03:57 PM (IST)
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US Iran War Ceasefire effect: 8 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. BSE Sensex करीब 2,983 अंक यानी लगभग 4% उछलकर 77,599.66 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 भी करीब 889 अंकों की मजबूती के साथ 24,012.95 पर पहुंच गया.

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की खबर रही, जिसने वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल बनाया. भू-राजनीतिक तनाव कम होते ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई और इसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिला.

दिनभर कैसे चला बाजार?
सुबह 9:15 बजे बाजार ने मजबूत शुरुआत की और खुलते ही तेजी के संकेत मिल गए. 9:30 बजे हल्की गिरावट आई, लेकिन जल्द ही खरीदारी लौट आई. 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार लगातार मजबूती दिखाता रहा और निफ्टी 24,000 के करीब पहुंच गया.

दोपहर के बाद एक बार फिर तेजी आई और बाजार दिन के उच्चतम स्तर के आसपास बंद हुआ, जो निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है.

निवेशकों की झोली में ₹15 लाख करोड़

इस रैली के दौरान मार्केट कैप में भारी उछाल आया और निवेशकों को करीब 15 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ. यह तेजी सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो भी मजबूत हुए.

ये रहे टॉप मूवर्स

आज के टॉप गेनर्स में इंटरग्लोब एविएशन करीब 10% उछलकर सबसे आगे रहा. इसके अलावा एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट और एमएंडएम में भी शानदार खरीदारी देखने को मिली.

वहीं टेक महिंद्रा, सन फार्मा और पावर ग्रिड जैसे शेयर दबाव में रहे और लूजर्स की सूची में शामिल रहे.

किन सेक्टरों में रही सबसे ज्यादा तेजी?

ऑटो, बैंकिंग और मेटल सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. खासकर बैंकिंग शेयरों में मजबूती ने बाजार को ऊपर खींचने में अहम भूमिका निभाई.

7 बड़े कारण जिनसे बाजार दौड़ा

इस तेजी के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं—अमेरिका-ईरान सीजफायर, कच्चे तेल में गिरावट, ग्लोबल बाजारों में तेजी, मजबूत रुपया, RBI की स्थिर पॉलिसी, वैल्यू बाइंग और घटती वोलैटिलिटी.

अब बाजार की नजर Reserve Bank of India की पॉलिसी और महंगाई-ग्रोथ के संकेतों पर है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वैश्विक हालात स्थिर रहते हैं, तो बाजार में यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है.

फिलहाल एक बात साफ है—सीजफायर ने बाजार को वह ट्रिगर दे दिया, जिसका निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 08 Apr 2026 03:56 PM (IST)
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