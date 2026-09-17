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हिंदी न्यूज़बिजनेसUS फेडरल रिजर्व ने 3 साल बाद बढ़ाई ब्याज दरें, भारत में क्यों कटेगी आपकी जेब?

US फेडरल रिजर्व ने 3 साल बाद बढ़ाई ब्याज दरें, भारत में क्यों कटेगी आपकी जेब?

US फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत में क्या असर पड़ सकता है और इसका असर आम लोगों की जेब पर सीधा कैसे पड़ सकता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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  • सोने की कीमतों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अगर अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बदलाव किया जाता है तो उसका असर केवल वहां के लोगों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि इसका असर भारत में भी आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है. इसी बीच US फेडरल रिजर्व ने 3 साल के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. अहम बात यह है कि अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है. ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद सबसे जरूरी ये जानना है कि अब भारत में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकता है.

ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई?

बता दें कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी लगभग 3 साल के बाद की गई है. अब सबसे जरूरी बात ये है कि भारत के लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है. क्या आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है.

सोने की कीमतों में होगा बदलाव?

डॉलर के मजबूत होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर रुपये कमजोर होता है तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है.

EMI पर भी पड़ सकता है असर

अगर होम लोन और कार लोन लिया हुआ है तो इसकी EMI पर भी असर पड़ सकता है. इसके पीछे कारण है कि अगर विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालते हैं और रुपया कमजोर होता है तो इसकी वजह से RBI के लिए ब्याज दरों को घटाना काफी मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से लोन की ब्याज दरें काफी लंबे समय तक कम नहीं हो पाएंगी, जिसका सीधा असर EMI पर पड़ सकता है. यानी आने वाले समय में होम लोन और दूसरे कर्ज भी महंगे हो सकते हैं. 

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महंगाई बढ़ने का है खतरा

अमेरिकी डॉलर मजबूत होने से भारतीय रुपये में गिरावट देखने को मिल सकती है. भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कच्चा तेल तक महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है.

शेयर बाजार पर भी बढ़ेगा दबाव

इसके अलावा अमेरिका में जब बॉन्ड पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और ऐसे में अगर विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार से पैसा निकाल लेते हैं तो इसकी वजह से शेयर बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. यानी अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर केवल वहां तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
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