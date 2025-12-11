US फेड रेट कट का शेयर बाजार पर असर, हरे निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों चढ़े

Stock Market Updates: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. अमेरिकी फेड रिजर्व के ब्याज दरों में 25 पॉइंट की कटौती के चलते ग्लोबल सेंटिमेंट को मजबूती मिली. कारोबार की शुरुआत में BSE सेंसेक्स 65.5 अंक चढ़कर 84,456.75 पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 25,750 से ऊपर 25,771.4 के लेवल पर खुला.

इस दौरान IT शेयरों और PSU बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई. हालांकि, खुलने के तुरंत बाद शेयर बाजार भले ही रेड लोन में पहुंच गया था, लेकिन फिर इसने तेज रिकवरी करते हुए खुद को संभाल लिया. सुबह 9:30 बजे तक निफ्टी दिन के अब तक के सबसे हाई लेवल 25,803 पर ट्रेड करता नजर आया.

टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट

शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 में इस समय टॉप गेनर टाटा स्टील, इंफोसिस, आयशर मोटर्स, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर शामिल रहे. दूसरी ओर, निफ्टी 50 पैक में मुख्य रूप से पिछड़ने वाले शेयरों में टाइटन, पावर ग्रिड कॉर्प, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इंडिगो और भारती एयरटेल शामिल रहे. शुरुआती कारोबार में जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हलचल दिखी, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, M&M, ITC, इंफोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल थे, जो सुबह के ट्रेड में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए.

फेड रिजर्व ने की ब्याज दरों में कटौती

US फेडरल रिजर्व ने दो दिनों तक चली FOMC की मीटिंग के बाद बुधवार को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है. इसी के साथ बेंचमार्क दर को 3.5 परसेंट से घटाकर 3.75 परसेंट कर दिया गया. यह तीन सालों में सबसे कम दर है. इसी के साथ फेड रिजर्व ने इस बात का भी संकेत दिया कि आने वाले समय में ब्याज दरों में और कटौती नहीं की जाएगी. फेड के इस फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली.

