भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI अब एक और देश तक पहुंचने जा रहा है. भारत और इंडोनेशिया ने अपने-अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर सहमति जताई है. इस समझौते के बाद भारतीय यात्री और कारोबारी इंडोनेशिया में UPI के जरिए आसानी से भुगतान कर सकेंगे, जबकि इंडोनेशिया के लोग भी भारत में अपने QR आधारित पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे.

क्या है पूरा मामला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान को मजबूत बनाने पर जोर दिया है. इसके तहत भारत के UPI और इंडोनेशिया के QRIS को आपस में जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा.

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आम लोगों को क्या होगा फायदा?

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भारतीयों को इंडोनेशिया में भुगतान करने के लिए बार-बार करेंसी एक्सचेंज कराने या अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी. UPI के जरिए QR Code स्कैन करके सीधे भुगतान किया जा सकेगा. वहीं इंडोनेशिया से भारत आने वाले लोग भी अपने देश के QR पेमेंट सिस्टम के जरिए आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे.

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कई क्षेत्रों में बढ़ेगा सहयोग

भारत और इंडोनेशिया के बीच सिर्फ डिजिटल पेमेंट ही नहीं, बल्कि फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है. दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात की है.

तेजी से बढ़ रहा UPI का दायरा

पिछले कुछ सालों में भारत का UPI कई देशों तक पहुंच चुका है. अब इंडोनेशिया के साथ प्रस्तावित ये साझेदारी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक मौजूदगी को और मजबूत करेगी. इससे भारतीय फिनटेक कंपनियों के लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं.

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