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हिंदी न्यूज़बिजनेस15 अक्टूबर से बंद होगा UPI? गाजियाबाद के दुकानदारों ने लगाया '0nly Cash' का बोर्ड

15 अक्टूबर से बंद होगा UPI? गाजियाबाद के दुकानदारों ने लगाया '0nly Cash' का बोर्ड

UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि 15 अक्टूबर से UPI के जरिए 2000 से ज्यादा की पेमेंट करने पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है, लेकिन ये चार्ज ग्राहक या दुकानदार में से किसे देना होगा?

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 04:19 PM (IST)
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  • UPI बंद नहीं होगा, परिवार के पैसे भेजने पर MDR नहीं।

आजकल हर कोई UPI पेमेंट का ही इस्तेमाल करता है. आज के इस डिजिटल दौर में सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े-बड़े कारोबारियों तक UPI पेमेंट का ही उपयोग कर रहे हैं. लेकिन जब से UPI पेमेंट पर MDR लागू होने की बात सामने आई है, तभी से लोगों के मन में एक नहीं अनेक सवाल चल रहे हैं. 

कितने प्रतिशत लगेगा MDR?

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बता दें कि 15 अक्टूबर से 2000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन UPI के जरिए की जाती है तो उसपर कुछ चार्ज देना पड़ सकता है. यानी अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और 2200 रुपये का सामान खरीदते हैं और उसका भुगतान UPI के जरिए करते हैं तो उसपर 0.4 प्रतिशत का MDR लागू होगा.

इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो 0.4 प्रतिशत का चार्ज लगेगा वो ग्राहक को अपनी जेब से देना होगा तो असल में ऐसा नहीं है. अगर आपने 2200 रुपये का सामान खरीदा और उसकी पेमेंट UPI से की तो इस पर 0.4 प्रतिशत का MDR जो लगेगा वो ग्राहक को नहीं, बल्कि मर्जेंट( दुकानदार) को देना होगा. दुकानदार आपसे इस चार्ज का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है. 

कैश लेने की डिमांड बढ़ी

अब जब से इस नियम के लागू होने की बात सामने आई है, तब से ही कारोबारियों ने UPI पेमेंट लेने की जगह कैश पेमेंट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है. हालांकि, नियम अक्टूबर से लागू हो सकता है, लेकिन गाजियाबाद में कई सारे कारोबारियों ने अभी से ही कैश पेमेंट को बढ़ावा देने लगे हैं. दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने केवल कैश पेमेंट से जुड़े बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं.

15 अक्टूबर से बंद होगा UPI?

इसका जवाब है नहीं, UPI पेमेंट 15 अक्टूबर से बंद नहीं होने वाली है, केवल कुछ चुनिंदा UPI ट्राजैंक्शन पर MDR लागू होगा. इसलिए अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि UPI बंद होने वाला है.

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UPI पेमेंट से दुकानदारों पर पड़ेगा असर 

दरअसल, अगर कोई ग्राहक दुकान पर सामान खरीदता है और पेमेंट UPI की मदद से करता है तो ऐसे में 2000 से ज्यादा की पेमेंट पर जो MDR लागू होगा वो दुकानदारों को देना होगा, तो इससे उनकी लागत बढ़ सकती है. इसलिए दुकानदारों ने पहले से ही कैश पेमेंट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है.

परिवार वालों को पैसे भेजने पर भी लगेगा MDR?

कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर वे UPI पेमेंट के जरिए 2000 से ज्यादा पैसे अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं तो क्या उन्हें भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप चाहे 5000 भेजे या 50,000 उसपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad Business News UPI Payment
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