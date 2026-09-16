गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI: दुनिया को राह दिखाई, पर अब अपना खर्च निकालने की चुनौती

UPI: दुनिया को राह दिखाई, पर अब अपना खर्च निकालने की चुनौती

UPI ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुनिया के सामने नई राह दिखाई है, लेकिन अब इतने बड़े नेटवर्क के बढ़ते खर्च और टिकाऊ कमाई के मॉडल को लेकर चुनौती खड़ी हो रही है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Sep 2026 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का यूपीआई आज दुनियाभर के कई हिस्सों में डिजिटल पेमेंट की मिसाल बन चुका है. चाय की दुकान हो या रिक्शा या फिर कोई बड़ा मॉल, हर जगह ही कुछ सेकेंड में पेमेंट हो जाता है. दोस्त को पैसे भेजने हों या बिजली का बिल भरना हो यूपीआई ने कैश रखने की जरूरत ही कम कर दी है.

NPCI के मुताबिक यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिससे दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. लेकिन अब इसी यूपीआई के सामने एक अलग तरह की चुनौती खड़ी हो रही है. सवाल ये है कि जिस पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना लोगों के लिए लगभग फ्री है उसके पीछे आने वाला भारी खर्च आखिर कौन उठाएगा?

यूपीआई के पीछे क्या खर्च आता है?
इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, आम यूजर बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति या दुकानदार को यूपीआई के जरिए पेमेंट करता है और उसके लिए अलग से फीस नहीं देना पड़ती है. इसलिए भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. लेकिन हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के पीछे टेक्नोलॉजी, सर्वर, बैंकिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च आता है. यूजर को पेमेंट भले ही फ्री दिखाई दे, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने में पैसा खर्च होता है. 

यूपीआई से पेट्रोल डीजल CNG फुल कराना पड़ेगा महंगा, अब लगेगा इतना चार्ज

कमाई का मॉडल क्या है? 
यूपीआई के बैंक- अकाउंट बेस्ड पेमेंट में ग्राहक से कोई फीस नहीं लिया जाता है. वहीं दुकानदारों से लिया जाने वाला MDR भी लंबे समय से यूपीआई के लेनदेन में बड़ा मुद्दा रहा है. इस पैसे का हिस्सा पेमेंट इकोसिस्टम को जाता है. लेकिन यूपीआई को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इस तरह के फीस को सीमित या खत्म करने की नीति ने इसे यूजर्स के लिए बेहद सस्ता बना दिया. अब चैलेंज ये है कि इतने बड़े नेटवर्क को टिकाऊ कैसे रखा जाए. 

यूपीआई का खर्च कौन उठाता है?
यूपीआई के पीछे सिर्फ एक ऐप काम नहीं करता है. इसमें बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, NPCI और टेक्नोलॉजी कंपनियां भी काम करती हैं. हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है. इसके अलावा साइबर फ्रॉड को रोकने, सिस्टम को 24 घंटे चालू रखने और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने पर भी लगातार खर्च होता रहता है. यानी जैसे-जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे-वैसे इस नेटवर्क को संभालने की लागत भी बढ़ती है.

क्या अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा?
क्या अब हर यूपीआई पर चार्ज लगेगा? बस यही सवाल अभी लोगों के मन में है. फिलहाल ऐसा नहीं है कि आम यूजर के लिए हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगा दिया गया हो. बल्कि बहस इस बात पर है कि यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इसके पूरे इकोसिस्टम को कमाई का ऐसा मॉडल कैसे मिले, जिससे इसका खर्च निकल सके और कंपनियां भी इस सिस्टम में निवेश करें.

नहीं बचेंगे चाय-पकौड़ी, सब्जी और रेहड़ी-पटरी वाले, यूपीआई की 1 लाख की लिमिट है बहुत कम!

छोटे दुकानदारों पर क्या पड़ेगा असर?
अगर आगे चलकर बड़े मर्चेंट्स पर किसी तरह का फीस लगाया जाता है तो इसका असर और छोटे दुकानदारों पर अलग-अलग हो सकता है. इसलिए यूपीआई के लिए कमाई का मॉडल बनाने में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका बोझ किस पर डाला जाए. सरकार और रेगुलेटर्स को एक तरफ तो यूपीआई को आम लोगों के लिए सस्ता बनाए रखना है तो दूसरी तरफ पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना भी जरूरी है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
MDR UPI Payment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
14.2 किलो वाला सिलेंडर का आज क्या है रेट? कहीं फिर से तो नहीं बढ़ी कीमत, करें चेक
14.2 किलो वाला सिलेंडर का आज क्या है रेट? कहीं फिर से तो नहीं बढ़ी कीमत, करें चेक
बिजनेस
UPI से पेट्रोल डीजल CNG फुल कराना पड़ेगा महंगा, अब लगेगा इतना चार्ज
UPI से पेट्रोल डीजल CNG फुल कराना पड़ेगा महंगा, अब लगेगा इतना चार्ज
बिजनेस
नहीं बचेंगे चाय-पकौड़ी, सब्जी और रेहड़ी-पटरी वाले, UPI की 1 लाख की लिमिट है बहुत कम!
नहीं बचेंगे चाय-पकौड़ी, सब्जी और रेहड़ी-पटरी वाले, UPI की 1 लाख की लिमिट है बहुत कम!
बिजनेस
16 सितंबर को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
16 सितंबर को फिर महंगा हुआ सफर? जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारी भीड़ देखकर डरी लंदन पुलिस, सीएम थलापति विजय का इवेंट कैंसिल
भारी भीड़ देखकर डरी लंदन पुलिस, सीएम थलापति विजय का इवेंट कैंसिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
'नाराज फूफा' कौन है?, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने बताई पूरी कहानी
इंडिया
दिल्ली में बारिश, यूपी में बदल रहा मौसम, जाने IMD की नई चेतावनी क्या?
दिल्ली में बारिश, यूपी में बदल रहा मौसम, जाने IMD की नई चेतावनी क्या?
क्रिकेट
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मंदिर मुद्दे पर नफरत, हिंसा से अयोध्यावासियों को नुकसान', बोलीं नेहा बोरा
'मंदिर मुद्दे पर नफरत, हिंसा से अयोध्यावासियों को नुकसान', बोलीं नेहा बोरा
ट्रेंडिंग
बैंकॉक में गणेश जी मोदक की जगह लगाया बबल टी का भोग, वीडियो वायरल
बैंकॉक में गणेश जी मोदक की जगह लगाया बबल टी का भोग, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Claude में दिख रहे Clock आइकन का क्या मतलब होता है? जानें इसकी सच्चाई
Claude में दिख रहे Clock आइकन का क्या मतलब होता है? जानें इसकी सच्चाई
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget