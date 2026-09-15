गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल, बिजली, पानी और सभी Bills पर 5 रुपए लगेगा चार्ज, आम UPI यूजर्स दें ध्यान

पेट्रोल, बिजली, पानी और सभी Bills पर 5 रुपए लगेगा चार्ज, आम UPI यूजर्स दें ध्यान

पेट्रोल, बिजली, पानी और रेलवे जैसी दैनिक जरूरी सेवाओं के लिए MDR के बजाय एक तय फ्लैट चार्ज निर्धारित किया गया है. यानी अगर आप UPI से बिल पेमेंट करते हैं तो हर लेन देन पर 5 रुपए का चार्ज लगेगा.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 15 Sep 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

बढ़ती महंगाई के बीच अब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना होगा. यानी आपका यूपीआई अब मुफ्त नहीं रहा. चार्ज दो हजार रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर लगेगा. बड़ी बात यह है कि अगर आम आदमी 2000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल, बिजली बिल या कोई और बिल यूपीआई से पे करता है तो अब हर लेन देन पर 5 रुपए का चार्ज लगेगा. 

अभी तक तो यूपीआई चार्ज सिर्फ बड़े दुकानदारों तक सीमित था, लेकिन सरकार के इस नए फैसले ने अब आम आदमी पर भी बोझ बढ़ा दिया है.  भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के FAQ के मुताबिक, यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.

पेट्रोल-बिजली और कुछ दूसरी सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था

कुछ जरूरी सेवाओं में सामान्य 0.4% मर्चेंट डिसकाउंट रेट यानी MDR के बजाय हर लेनदेन पर 5 तक का तय चार्ज रखा गया है. इसमें पेट्रोल पंप, टेलीकॉम, बीमा और रेलवे जैसी कैटेगरी शामिल हैं. यानी अगर इन सेवाओं का बिल 2 हजार रुपए से ज्यादा है और आप यूपीआई से इन बिलों का पेमेंट कर रहे हैं तो हर पेमेंट पर 5 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा.

यह भी पढ़ें- 5000 पर 20 और 10000 पर कटेंगे 40 रुपए, UPI पेमेंट पर चार्ज का फॉर्मूला तय

बिजली, पानी और पाइप वाली गैस के बिलों पर भी 5 रुपए वाला प्रावधान लागू होगा. वहीं म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से जुड़े पेमेंट पर 0.02% की दर रखी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी. हालांकि ऑटो-डेबिट वाले कुछ पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा. 

सरकार ने क्यों बदला नियम?

एनपीसीआई के मुताबिक, यूपीआई का नेटवर्क चलाने, सर्वर संभालने और फ्रॉड को रोकने में हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है. अभी तक यूपीआई के लिए सरकारी सहायता एक बड़ी भूमिका निभाती रही है. अगस्त 2026 में UPI पर करीब 2451 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹29.9 लाख करोड़ रही.

यह भी पढ़ें- जल्दी Ride चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो, Rapido पर CCPA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना

नियम आया कहां से?

मानसून सत्र में संसद से Tax and Other Laws Amendment Bill 2026 पास हुआ. इसके बाद 14 सितंबर को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 2000 तक के यूपीआई पेमेंट और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज लगाने से कानूनी सुरक्षा दी. दो हजार से ऊपर के पेमेंट की दर तय करने की जिम्मेदारी UPI से जुड़ी Steering Committee को दी गई.

लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी

अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि MDR पर GST लगेगा या नहीं इस चार्ज से मिलने वाली रकम में बैंक, UPI ऐप और NPCI का हिस्सा कितना होगा और अगर कोई दुकानदार यह चार्ज ग्राहक से वसूलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी.

यह भी देखें-

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 15 Sep 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
UPI Payment Upi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
जल्दी Ride चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो, Rapido पर CCPA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना
जल्दी Ride चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो, Rapido पर CCPA ने ठोका 10 लाख का जुर्माना
बिजनेस
5000 पर 20 और 10000 पर कटेंगे 40 रुपए, UPI पेमेंट पर चार्ज का फॉर्मूला तय
5000 पर 20 और 10000 पर कटेंगे 40 रुपए, UPI पेमेंट पर चार्ज का फॉर्मूला तय
बिजनेस
फ्रेंड को 1 लाख तब भी फ्री, दुकानदार को 2500 पर भी चार्ज, ये कैसा कुतर्क है? अशनीर ग्रोवर
फ्रेंड को 1 लाख तब भी फ्री, दुकानदार को 2500 पर भी चार्ज, ये कैसा कुतर्क है? अशनीर ग्रोवर
बिजनेस
सिर्फ 4% बड़े ट्रांजैक्शन पर लगेगा UPI चार्ज, आपसी लेन-देन हमेशा रहेंगे मुफ्त
सिर्फ 4% बड़े ट्रांजैक्शन पर लगेगा UPI चार्ज, आपसी लेन-देन हमेशा रहेंगे मुफ्त
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी चुनाव से पहले ‘फूफा’ पर सियासी तंज, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? | UP Election
UPI Payment Update: नए नियम से 2000 से ऊपर पेमेंट पर लगेगा चार्ज? | Breaking | UPI New Rules
KBC 18: Amitabh Bachchan ने Jaya Bachchan के साथ Time पर पहुंचने का Secret बताया
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागांव उपचुनाव: AIUDF ने उतारा प्रत्याशी, अपने इस सबसे बड़े मुस्लिम नेता को दिया टिकट
नागांव उपचुनाव: AIUDF ने उतारा प्रत्याशी, अपने इस सबसे बड़े मुस्लिम नेता को दिया टिकट
पंजाब
CBI करेगी गुलजार सिंह सुसाइड केस की जांच? कल हाई कोर्ट में सुनवाई
CBI करेगी गुलजार सिंह सुसाइड केस की जांच? कल हाई कोर्ट में सुनवाई
क्रिकेट
अफगानिस्तान का लोवेस्ट स्कोर, भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
अफगानिस्तान का लोवेस्ट स्कोर, भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
इंडिया
तैयार रहें... कर्नाटक में हो सकता है पानी और बिजली का संकट, CM शिवकुमार ने चेतायाा
तैयार रहें... कर्नाटक में हो सकता है पानी और बिजली का संकट, CM शिवकुमार ने चेतायाा
दिल्ली NCR
दिल्ली में 10 हजार छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल, रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला
दिल्ली में 10 हजार छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल, रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget