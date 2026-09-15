पेट्रोल, बिजली, पानी और सभी Bills पर 5 रुपए लगेगा चार्ज, आम UPI यूजर्स दें ध्यान

बढ़ती महंगाई के बीच अब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना होगा. यानी आपका यूपीआई अब मुफ्त नहीं रहा. चार्ज दो हजार रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर लगेगा. बड़ी बात यह है कि अगर आम आदमी 2000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल, बिजली बिल या कोई और बिल यूपीआई से पे करता है तो अब हर लेन देन पर 5 रुपए का चार्ज लगेगा.

अभी तक तो यूपीआई चार्ज सिर्फ बड़े दुकानदारों तक सीमित था, लेकिन सरकार के इस नए फैसले ने अब आम आदमी पर भी बोझ बढ़ा दिया है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के FAQ के मुताबिक, यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा.

पेट्रोल-बिजली और कुछ दूसरी सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था

कुछ जरूरी सेवाओं में सामान्य 0.4% मर्चेंट डिसकाउंट रेट यानी MDR के बजाय हर लेनदेन पर 5 तक का तय चार्ज रखा गया है. इसमें पेट्रोल पंप, टेलीकॉम, बीमा और रेलवे जैसी कैटेगरी शामिल हैं. यानी अगर इन सेवाओं का बिल 2 हजार रुपए से ज्यादा है और आप यूपीआई से इन बिलों का पेमेंट कर रहे हैं तो हर पेमेंट पर 5 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा.

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बिजली, पानी और पाइप वाली गैस के बिलों पर भी 5 रुपए वाला प्रावधान लागू होगा. वहीं म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से जुड़े पेमेंट पर 0.02% की दर रखी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी. हालांकि ऑटो-डेबिट वाले कुछ पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा.

सरकार ने क्यों बदला नियम?

एनपीसीआई के मुताबिक, यूपीआई का नेटवर्क चलाने, सर्वर संभालने और फ्रॉड को रोकने में हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है. अभी तक यूपीआई के लिए सरकारी सहायता एक बड़ी भूमिका निभाती रही है. अगस्त 2026 में UPI पर करीब 2451 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹29.9 लाख करोड़ रही.

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नियम आया कहां से?

मानसून सत्र में संसद से Tax and Other Laws Amendment Bill 2026 पास हुआ. इसके बाद 14 सितंबर को सरकार ने अधिसूचना जारी कर 2000 तक के यूपीआई पेमेंट और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज लगाने से कानूनी सुरक्षा दी. दो हजार से ऊपर के पेमेंट की दर तय करने की जिम्मेदारी UPI से जुड़ी Steering Committee को दी गई.

लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी

अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि MDR पर GST लगेगा या नहीं इस चार्ज से मिलने वाली रकम में बैंक, UPI ऐप और NPCI का हिस्सा कितना होगा और अगर कोई दुकानदार यह चार्ज ग्राहक से वसूलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी.

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