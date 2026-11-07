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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली बाद लागू होगा UPI MDR शुल्क, जानें किसकी ढीली होगी जेब?

दीवाली बाद लागू होगा UPI MDR शुल्क, जानें किसकी ढीली होगी जेब?

NPCI खास UPI पेमेंट पर MDR शुल्क लागू करने की तैयारी में है. त्योहारों के कारण 15 अक्टूबर से लागू होने वाला नियम टाल दिया गया था. अब यह दिवाली के तुरंत बाद लागू हो सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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अगर आप दुकान चलाते हैं या किसी बिजनेस में डिजिटल पेमेंट लेते हैं, तो UPI से जुड़ा यह बदलाव आपके लिए अहम हो सकता है. दीवाली के बाद कुछ खास UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तैयारी है. इसका मतलब है कि तय शर्तों के तहत कुछ कारोबारियों को UPI से मिलने वाले पेमेंट पर प्रोसेसिंग फीस चुकानी पद सकती है. हालांकि, राहत की बात यह है कि आम ग्राहकों को अपने UPI पेमेंट पर अलग से यह शुल्क नहीं देना होगा.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले इस नियम को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन त्योहारों के सीजन को देखते हुए इसे टाल दिया गया. वहीं, 13 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद NPCI ने संकेत दिया कि नया नियम दीवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा. हालांकि, इसकी पक्की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.

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क्या है UPI MDR चार्ज?

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह फीस है, जो किसी दुकानदार या कारोबारी को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने और उसे प्रोसेस कराने के बदले देनी पड़ती है. यह रकम पेमेंट से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों और बैंकों के बीच बांटी जाती है.

कितने रुपये के पेमेंट पर कितना लगेगा शुल्क?

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगाया जाएगा. 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा.

  • 3,000 रुपये के पेमेंट पर 12 रुपये MDR.
  • 50,000 रुपये के पेमेंट पर 200 रुपये MDR.
  • 75,000 रुपये या उससे अधिक के पेमेंट पर अधिकतम 300 रुपये MDR.

किन कारोबारियों को देना पड़ सकता है MDR?

  • बड़े दुकानदार और रिटेलर्स: 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI पेमेंट लेने वाले बड़े कारोबारियों पर 0.4% MDR लग सकता है. हालांकि, 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के पेमेंट पर यह चार्ज 300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा.
  • छोटे दुकानदार: पात्र P2PM कैटेगरी के छोटे व्यापारियों को जीरो MDR का फायदा मिलता रहेगा. इसमें वे पात्र दुकानदार शामिल हैं, जो UPI QR कोड के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये तक सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं. यानी किसी छोटे दुकानदार को 3,000 रुपये का पेमेंट मिलने पर भी सिर्फ रकम के आधार पर MDR नहीं लगेगा.
  • जरूरी सेवाएं: रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और खेती से जुड़े कुछ निर्धारित पेमेंट पर 0.4% के बजाय 5 रुपये का फ्लैट शुल्क प्रस्तावित है.
  • कैपिटल मार्केट: म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन पर 0.02% MDR लगेगा. इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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UPI Rules UPI MDR Charges
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