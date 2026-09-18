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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI: 2000 के पेमेंट पर 0.4% MDR की दर से 8 नहीं, 9 रुपए 44 पैसे चुकाने होंगे, समझें नया गणित

UPI: 2000 के पेमेंट पर 0.4% MDR की दर से 8 नहीं, 9 रुपए 44 पैसे चुकाने होंगे, समझें नया गणित

यूपीआई पेमेंट के चार्ज पर हर ओर शोर मचा हुआ है. अब यूपीआर एमडीआर पर मर्चेंट से 18 फीसदी की दर से जीएसटी भी वसूला जाएगा, जिससे 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर और ज्यादा कटौती होगी.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 18 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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यूपीआई से 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर मर्चेंट से एमडीआर वसूला जाएगा, यह बात सभी जानते हैं. लेकिन चार्ज वसूले का गणित अब बदल गया है. एनपीसीआई के नियमों के मुताबिक दो हजार से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी की दर से चार्ज लगेगा. मतलब अगर मर्चेंट को दो हजार रुपए पर 8 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन अब उसे 8 नहीं बल्कि करीब  9 रुपए 44 पैसे चुकाने होंगे. समझिए ये नया गणित क्या है. 

सरकार ने साफ किया है कि एमडीआर पर 18 फीसदी जीएसटी भी लागू होगा. मतलब यह हुआ कि 18% जीएसटी MDR पर लगेगा, जो बैंक दुकानदार से लेता है. हालांकि ग्राहकों का इससे कोई संबध नहीं है. सरकार का कहना है कि GST रजिस्टर्ड दुकानदार इस 18% टैक्स को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकते हैं, यानी सरकार के पास अपना टैक्स जमा करते समय मर्चेंट इस रकम को एडजस्ट करवा सकते हैं, इसलिए अधिकांश रजिस्टर्ड व्यापारियों पर भी इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- UPI के जमाने में भी कैश का जलवा, क्यों कम नहीं हो रही नोट की मांग?

अब आसान भाषा में समझिए असली गणित

मान लीजिए किसी ग्राहक ने किसी दुकान से 2001 रुपए का सामान लिया है. अब वह यूपीआई से 2001 रुपए का ही पेमेंट करेगा. उसकी तरफ से 2001 रुपए का ही पेमेंट जाएगा, लेकिन दुकानदार यानी मर्चेंट को 2001 रुपए का पेमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि करीब 9 रुपए 44 पैसे कटने के बाद करीब 1901 रुपए 56 पैसे का पेमेंट मिलेगा. 

ये 9 रुपए 44 पैसे क्यों कटे?

2001 रुपए पर 0.4 फीसदी की दर से एमडीआर चार्ज लगा 8 रुपए
इस 8 रुपए पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी भी कटेगा, जो 1 रुपए 44 पैसे होगा
यानी अब चार्ज पूरे 9 रुपए 44 पैसे कटेगा.

यह भी पढ़ें- UPI MDR: हर 3 में 2 लोग खरीदारी पर कर रहे 2000 से ज्यादा का पेमेंट, जेब ढीली होनी तय

क्या ग्राहकों को देना पड़ेगा ये चार्ज?

सरकार ने साफ किया है कि कोई भी मर्चेंट इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकता. सरकार अब इसकी भी तैयारी कर रही है कि अगर नियम लागू होने के बाद कोई दुकानदार चार्ज वसूलता पकड़ा गया को उसका क्यूआर कोड ब्लॉक कर दिया जाएगा. इसके लिए शिकायत सिस्टम भी लागू किया जाएगा.

हालांकि सरकार की बयान से इतर दुकानदारों ने साफ कहा है कि जेब ग्राहकों की ही कटेगी, क्योंकि हम यह चार्ज अपनी जेब से नहीं दे सकते. या तो हमें कैश की ओर लौटना होगा या फिर हम 2000 रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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