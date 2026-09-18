UPI: 2000 के पेमेंट पर 0.4% MDR की दर से 8 नहीं, 9 रुपए 44 पैसे चुकाने होंगे, समझें नया गणित
यूपीआई पेमेंट के चार्ज पर हर ओर शोर मचा हुआ है. अब यूपीआर एमडीआर पर मर्चेंट से 18 फीसदी की दर से जीएसटी भी वसूला जाएगा, जिससे 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर और ज्यादा कटौती होगी.
यूपीआई से 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर मर्चेंट से एमडीआर वसूला जाएगा, यह बात सभी जानते हैं. लेकिन चार्ज वसूले का गणित अब बदल गया है. एनपीसीआई के नियमों के मुताबिक दो हजार से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी की दर से चार्ज लगेगा. मतलब अगर मर्चेंट को दो हजार रुपए पर 8 रुपए चुकाने होंगे, लेकिन अब उसे 8 नहीं बल्कि करीब 9 रुपए 44 पैसे चुकाने होंगे. समझिए ये नया गणित क्या है.
सरकार ने साफ किया है कि एमडीआर पर 18 फीसदी जीएसटी भी लागू होगा. मतलब यह हुआ कि 18% जीएसटी MDR पर लगेगा, जो बैंक दुकानदार से लेता है. हालांकि ग्राहकों का इससे कोई संबध नहीं है. सरकार का कहना है कि GST रजिस्टर्ड दुकानदार इस 18% टैक्स को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकते हैं, यानी सरकार के पास अपना टैक्स जमा करते समय मर्चेंट इस रकम को एडजस्ट करवा सकते हैं, इसलिए अधिकांश रजिस्टर्ड व्यापारियों पर भी इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.
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अब आसान भाषा में समझिए असली गणित
मान लीजिए किसी ग्राहक ने किसी दुकान से 2001 रुपए का सामान लिया है. अब वह यूपीआई से 2001 रुपए का ही पेमेंट करेगा. उसकी तरफ से 2001 रुपए का ही पेमेंट जाएगा, लेकिन दुकानदार यानी मर्चेंट को 2001 रुपए का पेमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि करीब 9 रुपए 44 पैसे कटने के बाद करीब 1901 रुपए 56 पैसे का पेमेंट मिलेगा.
ये 9 रुपए 44 पैसे क्यों कटे?
2001 रुपए पर 0.4 फीसदी की दर से एमडीआर चार्ज लगा 8 रुपए
इस 8 रुपए पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी भी कटेगा, जो 1 रुपए 44 पैसे होगा
यानी अब चार्ज पूरे 9 रुपए 44 पैसे कटेगा.
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क्या ग्राहकों को देना पड़ेगा ये चार्ज?
सरकार ने साफ किया है कि कोई भी मर्चेंट इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकता. सरकार अब इसकी भी तैयारी कर रही है कि अगर नियम लागू होने के बाद कोई दुकानदार चार्ज वसूलता पकड़ा गया को उसका क्यूआर कोड ब्लॉक कर दिया जाएगा. इसके लिए शिकायत सिस्टम भी लागू किया जाएगा.
हालांकि सरकार की बयान से इतर दुकानदारों ने साफ कहा है कि जेब ग्राहकों की ही कटेगी, क्योंकि हम यह चार्ज अपनी जेब से नहीं दे सकते. या तो हमें कैश की ओर लौटना होगा या फिर हम 2000 रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे.