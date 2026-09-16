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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल पंपों पर UPI विवाद, डीलरों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा- हटाएं चार्ज

पेट्रोल पंपों पर UPI विवाद, डीलरों ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा- हटाएं चार्ज

पेट्रोल पंप डीलर्स के एसोसिएशन ने दो हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग की है. जानें डीलर्स ने क्या कहा है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 16 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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यूपीआई पेमेंट पर चार्ज को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है. पेट्रोल पंप मालिकों ने 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग की है. ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) ने इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है. 

एनपीसीआई के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करता है तो उसपर 5 रुपए चार्ज लगाया जाएगा. वित्त मंत्री को लिखे पत्र में डीलरों ने कहा है कि फ्यूल का खुदरा कारोबार तयशुदा और बेहद मामूली कमीशन मार्जिन पर चलता है, ऐसे में हर ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी उनके मुनाफे को पूरी तरह खत्म कर देगा और उन्हें वित्तीय संकट में धकेल देगा.

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बड़ी रकम में ही होता है ज्यादातर लेन देन- डीलर्स

डीलर्स एसोसिएशन ने पत्र में तर्क दिया है कि जब कोई पंप पर पेट्रोल या डीजल खरीदता है तो ज्यादातर लेन देन बड़ी रकम में ही होता है और पेमेंट विकल्प के तौर पर ग्राहक ज्यादातर यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं. AIPDA ने कहा कि पेट्रोल और डीजल डीलर तय मार्जिन पर काम करते हैं और डिजिटल पेमेंट की लागत को पूरा करने के लिए वह बिक्री की कीमतें नहीं बढ़ा सकते.

एसोसिएशन ने पत्र में चेतावनी दी कि यूपीआई के हर ट्रांज़ैक्शन पर 5 रुपए का चार्ज भी फ्यूल रिटेलर्स के लिए भारी लागत बन सकता है, इसलिए पेट्रोल आउटलेट्स के लिए फिक्स्ड चार्ज और प्रसेंट आधारित एमडीआर दोनों से छूट दी जाए. एसोसिएशन का कहना है कि प्रस्तावित चार्ज फ्यूल रिटेलिंग की आर्थिक गणना के हिसाब से बहुत ज्यादा है.

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2 हजार से ज्यादा के डिजिटल पेमेंट नहीं ले सकेंगे- डीलर्स

बड़ी बात यह है कि पत्र के जरिए डीलरों ने चेतावनी दी है कि अगर चार्ज में छूट नहीं दी गई तो कुछ फ्यूल स्टेशन अपने मार्जिन को बचाने के लिए 2 हजार से ज्यादा के डिजिटल पेमेंट लेने से मना कर सकते हैं या इसके लिए ग्राहकों को परेशान कर सकते हैं.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Diesel UPI Payment Upi News PETROL
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