हिंदी न्यूज़बिजनेसइस हफ्ते खुल रहे निवेश के नए अवसर, 5 नई कंपनियों का IPO होगा लॉन्च

इस हफ्ते खुल रहे निवेश के नए अवसर, 5 नई कंपनियों का IPO होगा लॉन्च

भारतीय शेयर मार्केट में इस कारोबारी सप्ताह आईपीओ की बहार आने वाले है. इस सप्ताह शेयर बाजार में 5 नई कंपनियां अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ला रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Oct 2025 01:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Upcoming IPOs this week in India: भारतीय शेयर मार्केट में इस कारोबारी सप्ताह आईपीओ की बहार आने वाले है. इस सप्ताह शेयर बाजार में 5 नई कंपनियां अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) ला रही है. सिर्फ अक्टूबर महीने की बात करें तो, अब तक कुल 10 कंपनियां अपना आईपीओ शेयर बाजार में लॉन्च कर चुकी हैं. इन कंपनियों में 7 मेनबोर्ड सेगमेंट की कंपनियां थी.

आईपीओ के माध्यम से इन 10 कंपनियों ने 35,791 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए हैं. जिसमें मुख्य रुप से टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी. टाटा कैपिटल ने कुल 15,512 करोड़ रुपए और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 11,607 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए. जानकारों का मानना हैं कि, आने वाले 5 नई कंपनियों की आईपीओ से जुटाई गई राशि को जोड़ दिया जाए, तो यह राशि 45,000 करोड़ रुपए के आंकड़ें को पार कर जाएगी. 

कौन सी कंपनियां ला रही है आईपीओ?

1. इस हफ्ते जानी मानी कंपनी ऑर्क्ला इंडिया अपना आईपीओ ला रही है. कंपनी आईपीओ के माध्यम से 1,667.5 करोड़ जुटाएगी. कंपनी का आईपीओ 29 से 31 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने प्रति शेयर प्राइस बैंड 695 से 730 रुपए तय की है. कंपनी आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल हैं. यानि कि, कंपनी के द्वारा जुटाए गए पैसे कंपनी के विकास में खर्च ना होकर, पूरी तरह से इसके शेयरधारकों के पास जाएंगे.

2. अगला आईपीओ हेलमेट बनाने वाली मशहूर कंपनी स्टड्स एक्सेसरीज का है. कंपनी का आईपीओ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. इस कंपनी का आईपीओ भी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल हैं. जिसके माध्यम से प्रमोटर और शेयरधारक कुल 77.86 लाख शेयर बेचेंगे.

3. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस वाली कंपनी जयेश लॉजिस्टिक्स अपना आईपीओ ला रही है. जो कि 27 से 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा. कंपनी अपने आईपीओ से 28.63 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास करेगी. शेयर प्राइस बैंड 116 से 122 रुपए तय की गई है. वहीं  गेम चेंजर्स टेक्सफैब का आईपीओ 28 से 30 अक्टूबर के लिए खुलेगा.  

Published at : 27 Oct 2025 01:56 PM (IST)
