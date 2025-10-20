फूड इंडस्ट्री में निवेश के नए अवसर, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां लाएंगी 9000 करोड़ रुपए का IPO

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसफूड इंडस्ट्री में निवेश के नए अवसर, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां लाएंगी 9000 करोड़ रुपए का IPO

भारतीय शेयर बाजार में अगले कुछ दिनों में करीब 1 दर्जन के करीब फूड इंडस्ट्री की कंपनियां अपना आईपीओ ला सकती है. आईपीओ के माध्यम से कंपनियां 9000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

Upcoming IPO in food sector India: भारतीयों के बदलते फूड हैबिट और आसानी से उपलब्ध हो रहे फास्ट फूड ने होटल-रेस्टोरेंट के कारोबार को एक नया आयाम दिया है. ग्राहकों के साथ- साथ निवेशकों का ध्यान भी इस इंडस्ट्री पर गया है. शेयर बाजार में आने वाले कुछ दिनों में लगभग 1 दर्जन से अधिक फूड इंडस्ट्री की कंपनियां और हॉस्पिटैलिटी कंपनियां अपना आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) लाने की तैयारी कर रही है.

कंपनियां इन आईपीओ से 9000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है. जानकारी के अनुसार, इसकी मुख्य वजह देश में बढ़ रही ग्राहकों की मांग और इस सेक्टर में जारी बदलाव को बताया जा रहा है.

कौन सी कंपनियां ला रही हैं आईपीओ?

दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड करीब 2035 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत 1,785 करोड़ रुपए के नए शेयरों की बिक्री की जाएगी. साथ ही 250 करोड़ रुपए की ऑफर फोर सेल की योजना है.

इसके साथ ही प्रीमियम होटल चेन प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स भी आईपीओ के माध्यम से 2,700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है. जिसमें 1,700 करोड़ रुपए के नए शेयर की ब्रिकी की जाएगी. वहीं, 1 हजार करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए है.

छोटी कंपनियां भी हैं रेस में

आईपीओ लाने की रेस में सिर्फ बड़ी कंपनियां ही शामिल नहीं है. इस रेस में छोटी कंपनियां भी हाथ आजमा सकती है. लग्जरी कैटरिंग की कंपनी फूडलिंक लगभग 160 करोड़ रुपए, क्योरफूड्स इंडिया 800 करोड़ रुपए, इंफिफ्रेश 1,700 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में हैं.

कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है. भारतीयों की जीवनशैली में आए बदलाव को फूड इंडस्ट्री की कंपनियां एक नए अवसर की तरह देख रही हैं. उनकी नजर में, भारत के लोगों की खर्च करने की क्षमता पिछले कुछ सालों में बढ़ी है. लोग अब, नई चीजों पर पैसा खर्च कर रहे है. जहां ये ट्रेड टियर 1 और टियर 2 शहरों में देखा जाता था, वहीं अब टियर 3 शहरों के लोग भी इस बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं. कंपनियां भी इस बात को समझती है और इसलिए इस तरह के निवेश भारत में देखने को मिल रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 20 Oct 2025 02:03 PM (IST)
