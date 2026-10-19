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हिंदी न्यूज़बिजनेसडीजल में 5% तक मिलावट शुरू, सस्ते के लिए बायोडीजल मिला रही तेल कंपनियां

डीजल में 5% तक मिलावट शुरू, सस्ते के लिए बायोडीजल मिला रही तेल कंपनियां

पेट्रोल में एथेनॉल की तरह अब तेल कंपनियों ने डीजल में 5 फीसदी बायोडीजल मिलाना शुरू कर दिया है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 19 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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डीजल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. अब तेल कंपनियों ने पेट्रोल में एथेनॉल की तरह डीजल में भी मिलावट शुरू कर दी है. कंपनियां डीजल में 5% तक बायोडीजल की मिलावट कर रही हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल महंगा हो रहा है, लेकिन आम ग्राहकों के लिए डीजल के दाम नहीं बढ़े, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. 

IOCL, BPCL और HPCL जैसी देश की बड़ी तेल कंपनियां अब डीजल में 5% तक बायोडीजल मिलाने लगी हैं. दिल्ली में डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बायोडीजल मिलाने से इसकी लागत 88 रुपए पड़ रही है तो इसे बेचना कंपनियों को सस्ता पड़ रहा है. अभी मिलावट वाला डीजल गुजरात, राजस्थान और दिल्ली-NCR के चुनिंदा पंपों पर मिल रहा है.

प्राइवेट कंपनियों ने महंगा किया डीजल-पेट्रोल

बता दें कि Nayara और Jio-bp जैसी प्राइवेट कंपनियों ने पिछले दिनों पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए बढ़ा दिए थे, जबकि सरकारी कंपनियों ने दाम फ्रीज रखे हैं. सरकारी तेल कंपनियों का दावा है कि हमें पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 9 रुपए लीटर का घाटा हो रहा है.

गौरतलब है कि बायोडीजल सोयाबीन, पाम ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनता है. सरकार ने साल 2030 तक डीजल में 5% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है. हालांकि डीजल में अभी भी मिलावट होती है, लेकिन अभी मिलावट 0.5% ही होती है. BIS के IS 1460 नियम के तहत डीजल में 5% बायोडीजल तक मिलाने पर बताना जरूरी नहीं है. ये एडिटिव जैसा है और धुआं 85% कम करता है.

क्यों बढ़े कच्चे तेल के दाम?

दरअसल कच्चा तेल फरवरी में 69 डॉलर था, लेकिन मार्च में ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद पैदा हुए वेस्ट एशिया संकट से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित रही. जो कच्चा तेल पहले 69 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, अक्टूबर में वह सप्लाई में रुकावट और शिपिंग चार्ज बढ़ने से अब 122 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. 

पिछले दिनों पेट्रोल में एथेनॉल विवाद के बाद भारत सरकार ने डीजल में एथेनॉल मिलाने की संभावना को खारिज कर दिया था, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया था कि डीजल में मिलाने के लिए एक वैकल्पिक घटक के तौर पर बायो-आइसोब्यूटेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- 60% से 63% होगा DA, 18000 बेसिक वालों को 540 महीना ज्यादा मिलेगा

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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