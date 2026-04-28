बेरोजगारी में आया ऐसा 'घटिया' आइडिया, चमक गई किस्मत! कमोड बेचकर कमाए लाखों

Toilet Ad Space Marketing: आज के समय में नौकरी करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इस 9-5 नौकरी के बीच लोग अपनी पर्सनल लाइफ ही भूल जाते हैं. रोज उठना ऑफिस जाना फिर घर आ जाना रोजाना के सेम रूटीन से लोग तंग आ जाते हैं. ऐसे में कई लोग नौकरी से हटकर कुछ अलग करने की सोचते हैं, लेकिन हर किसी का तरीका इतना अनोखा नहीं होता कि वह इंटरनेट पर वायरल हो जाए. इसी बीच निक ग्रीनवॉल्ट नाम के एक व्यक्ति ने जब अपनी नौकरी छोड़ी और कंटेंट बनाने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाया, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

निक ग्रीनवॉल्ट ने अपने घर के बाथरूम के ही कमाई का जरिया बना दिया और उन्होंने टॉयलेट सीट और आसपास की जगहों को ब्रांड्स के लिए विज्ञापन स्पेस के तौर पर बेचना शुरू किया. शुरुआत में यह सिर्फ एक मजाक जैसा आइडिया था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट में बदल गया. उनका मकसद था अपने घर की सबसे अनोखी जगह को पैसे कमाने वाले प्लेटफॉर्म में बदलकर लगभग 1 मिलियन डॉलर कमाना.

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धीरे-धीरे बढ़ी ब्रांड्स की दिलचस्पी

यह आइडिया धीरे-धीरे इतना वायरल हुआ कि कई बड़े ब्रांड्स इसमें शामिल होने लगे जैसे...

Clorox

Pine-sol

MiraLAX

और Dr Squatch जैसे ब्रांड्स ने टॉयलेट पर अपनी एड स्पेस खरीदनी शुरू कर दी.

ग्रीनवॉल्ट ने एक मज़ेदार नियम बनाया कि जो ब्रांड सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे King of the Throne का टाइटल मिलेगा, जिसके बाद धीरे-धीरे बोली बढ़ती गई. Dudewipes ने करीब $7,500 से $8,000 (लगभग 7-7.5 लाख के आसपास) तक भुगतान किया. बाद में Dr Squatch ने $10,000 (लगभग ₹9.4 लाख) देकर यह टाइटल हासिल कर लिया. इस तरह यह अनोखा टॉयलेट एड कैंपेन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

सोशल मीडिया से मिला बड़ा बूस्ट

इस कैंपने की लोकप्रियता तब और बढ़ी जब लोग खुद ही इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे. लोगों को यह एक मजेदार मार्केटिंग आइडिया लगा, जिससे यह तेजी से फैल गया. ग्रीनवॉल्ट ने इस प्रोजक्ट का प्रमोशन खुद भी किया और ऐसे वीडियो बनाए जिनमें वह अपने बारे में तीसरे व्यक्ति की तरह बात करते नजर आए. इससे लोगों में और भी ज्यादा कन्फ्यूजन और मज़ा दोनों पैदा हुआ.

भले ही यह कितना भी अलग क्यों न लगे, Greenawalt कोई ऐसे-वैसे मार्केटर नहीं हैं. उनके पास एक एक्सपीरिएंशियल मोशन डिज़ाइनर, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट और मार्केटर के तौर पर एक दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है. उनके पिछले क्लाइंट्स में NBA और The Atlantic शामिल हैं, और MoonPay तो है ही.

LinkedIn के मुताबिक, वह Wanderers के संस्थापक भी हैं. यह एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है जिसने $5 मिलियन (लगभग ₹40 करोड़) से ज्यादा की सीधी कमाई की, $20 मिलियन (करीब ₹160 करोड़) का सेकेंडरी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया और $2.2 मिलियन (लगभग ₹18 करोड़) का प्री-सीड फंडिंग हासिल किया.