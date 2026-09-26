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हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक ने दूसरे के खाते में भेजे 1.09 लाख, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 2.29 लाख 

बैंक ने दूसरे के खाते में भेजे 1.09 लाख, अब ग्राहक को लौटाने होंगे 2.29 लाख 

यूनियन बैंक ने गलती से 1.09 लाख दूसरे खाते में भेज दिए. शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग ने बैंक को दंपति को 2.29 लाख देने का आदेश दिया. मामले में बैंक की लापरवाही पर दंपति को राहत मिली है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 26 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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बैंक के जरिए पैसे भेजने के चक्कर में एक छोटी सी गलती के चलते एक दंपति के लिए बहुत बढ़ी परेशानी खड़ी हो गई. यूनियन बैंक से भेजे गए 1.09 लाख रुपये गलत खाते में पहुंच गए, जिसके चलते मामला काफी आगे तक बढ़ गया. कोर्ट ने बैंक के की ओर से हुई गलती के लिए दंपति को 2.29 लाख की रकम देने का फैसला सुनाया है.

यह मामला यूनियन बैंक से जूड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने करीब 1.09 लाख रुपये दूसरे खाते में भेजे थे. जैसे ही दंपति को हुई गलती का मालूम पड़ा तो उन्होंने बैंक से संपर्क किया और अपने पैसे वापिस लेने कि मांग की, लेकिन मामले का हल आसानी से निकला. इसके चलते दंपति ने बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. 

बैंक से नुकसान के भरपाई की मांग

दंपति ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बैंक कि इस गलती के कारण उन्हें अधिक परेशानी झेलनी पड़ी. उन्होंने बैंक से अपनी रकम और हुए नुकसान की भरपाई करने कि मांग रखी. मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचाया गया, जहां पर बैंक की ओर से हुई गलती को लेकर पूरे मामले कि सुनवाई करी गई. 

दंपति को मिली 2.29 लाख की राहत   

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सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने दंपति के शिकायत को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया.  जिसमें आयोग ने जाना कि इस पूरी गलती के जिम्मेदार यूनियन  बैंक ही है. जिसके चलते उपभोक्ता आयोग ने बैंक को पूरे 2.29 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया. इस रकम में गलत खाते में भेजे गये पैसे और दंपति को हुई परेशानी के लिए मुआवजा शामिल है. दंपति ने यह बताया कि किस तरीके से उसे अपने पैसे लेने में अधिक परेशानियां उठानी पडी, उन्हें बैंक से संपर्क करने के बाद भी अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल सका. 

मामले में आयोग ने बैंक की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए दंपति को आर्थिक राहत देने का फैसला सुनाया. यह मामला एक तरह से ग्राहकों के लिए भी महत्त्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि बैंकिंग लेनदेन में गलती होने पर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं और उचित कार्रवाई कि मांग कर सकते हैं.   

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Union Bank Legal News
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