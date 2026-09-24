रविवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? RBI के आदेश पर मचा बवाल, भड़की यूनियन

देशभर के बैंक में 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है. 28 सितंबर से 30 सितंबर तक सारे बैंक बंद रहने वाले हैं. इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार, 27 सितंबर के दिन बैंक खुले रखने का आदेश दिया है. आरबीआई के इस फैसले पर अब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सवाल उठाए हैं.



23 सितंबर के एक सर्कुलर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा कि आरबीआई ने आईबीए को एक लेटर भेजा है, जिसमें बैंक ब्रांच और करेंसी चेस्ट को 27 सितंबर को काम करने का आदेश दिया गया है. लेकिन यूएफबीयू का कहना है कि आरबीआई के आदेश में कोई स्पष्टता नहीं है कि रविवार को बैंकिंग कामकाज का दायरा क्या होने वाला है.

क्या है कंफ्यूजन?

असल में आरबीआई ने जो निर्देश जारी किया उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि रविवार को सारे बैंकिंग कारोबार की अनुमति दी गई है या फिर सिर्फ एटीएम में नकद भरने और मुद्रा संदूक चलाने का आदेश मिला है. बस उसके बाद से ही अलग- अलग बैंक अलग- अलग तरह के निर्देश जारी कर रहे हैं और ड्यूटी को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रही है.

क्या मिला सवाल का जवाब?

हां, वित्त मंत्रालत की तरफ से ये कहा गया है कि 26 और 27 सितंबर को छुट्टी पहले से है और बस इसी तो देखते हुए आरबीआई ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्टों के संचालन को मंजूरी दे दी है.

क्या है बैंक की मांग?

बैंक में ये जो 3 दिनों का हड़ताल घोषित किया गया है, ये 28 से 30 सितंबर तक है. इस हड़ताल को करके बैंक यूनियंस 5 वर्किंग डे की मांग कर रहे हैं. बैंकों में कर्मचारियों की कमी और काम के बोझ को कम करने के लिए ही 5 वर्किंग डे करने की बात रखी गई है. बता दें कि बाइलेटरल वेज रिवीजन एग्रीमेंट के तहत साल 2024 में ही 5 वर्किंग डे की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है.

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