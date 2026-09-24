गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरविवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? RBI के आदेश पर मचा बवाल, भड़की यूनियन

रविवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? RBI के आदेश पर मचा बवाल, भड़की यूनियन

यूएफबीयू ने आरबीआई के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं. आरबीआई ने रविवार को बैंक खुले रहने के आदेश दिए हैं और यूनियन का कहना कि इस आदेश में स्पष्टता नहीं है कि बैंक किन- किन कामों के लिए खुले रहेंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Sep 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर के बैंक में 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है. 28 सितंबर से 30 सितंबर तक सारे बैंक बंद रहने वाले हैं. इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार, 27 सितंबर के दिन बैंक खुले रखने का आदेश दिया है. आरबीआई के इस फैसले पर अब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सवाल उठाए हैं. 
 
23 सितंबर के एक सर्कुलर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा कि आरबीआई ने आईबीए को एक लेटर भेजा है, जिसमें बैंक ब्रांच और करेंसी चेस्ट को 27 सितंबर को काम करने का आदेश दिया गया है. लेकिन यूएफबीयू का कहना है कि आरबीआई के आदेश में कोई स्पष्टता नहीं है कि रविवार को बैंकिंग कामकाज का दायरा क्या होने वाला है.

क्या है कंफ्यूजन?
असल में आरबीआई ने जो निर्देश जारी किया उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि रविवार को सारे बैंकिंग कारोबार की अनुमति दी गई है या फिर सिर्फ एटीएम में नकद भरने और मुद्रा संदूक चलाने का आदेश मिला है. बस उसके बाद से ही अलग- अलग बैंक अलग- अलग तरह के निर्देश जारी कर रहे हैं और ड्यूटी को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रही है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान
स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान
बिजनेस
तरक्की कर रहा चीन, हम 10 मिनट में आइसक्रीम में उलझे हैं- हर्ष गोयनका का तंज
तरक्की कर रहा चीन, हम 10 मिनट में आइसक्रीम में उलझे हैं- हर्ष गोयनका का तंज
बिजनेस
सबसे सस्ती कुकिंग मशीन कितने की है? ना चॉपिंग की टेंशन, ना खाना बनाने की मेहनत
सबसे सस्ती कुकिंग मशीन कितने की है? ना चॉपिंग की टेंशन, ना खाना बनाने की मेहनत
बिजनेस
2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो किन 7 तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट?
2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो किन 7 तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट?

क्या मिला सवाल का जवाब?
हां, वित्त मंत्रालत की तरफ से ये कहा गया है कि 26 और 27 सितंबर को छुट्टी पहले से है और बस इसी तो देखते हुए आरबीआई ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्टों के संचालन को मंजूरी दे दी है. 

क्या है बैंक की मांग?
बैंक में ये जो 3 दिनों का हड़ताल घोषित किया गया है, ये 28 से 30 सितंबर तक है. इस हड़ताल को करके बैंक यूनियंस 5 वर्किंग डे की मांग कर रहे हैं. बैंकों में कर्मचारियों की कमी और काम के बोझ को कम करने के लिए ही 5 वर्किंग डे करने की बात रखी गई है. बता दें कि बाइलेटरल वेज रिवीजन एग्रीमेंट के तहत साल 2024 में ही 5 वर्किंग डे की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है. 

स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान
स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार का ऐलान
बिजनेस
तरक्की कर रहा चीन, हम 10 मिनट में आइसक्रीम में उलझे हैं- हर्ष गोयनका का तंज
तरक्की कर रहा चीन, हम 10 मिनट में आइसक्रीम में उलझे हैं- हर्ष गोयनका का तंज
बिजनेस
सबसे सस्ती कुकिंग मशीन कितने की है? ना चॉपिंग की टेंशन, ना खाना बनाने की मेहनत
सबसे सस्ती कुकिंग मशीन कितने की है? ना चॉपिंग की टेंशन, ना खाना बनाने की मेहनत
बिजनेस
2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो किन 7 तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट?
2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो किन 7 तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget