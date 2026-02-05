हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससिर्फ एक महीने में 2 अरब डॉलर कैसे जुटाएंगे शहबाज? UAE की डेडलाइन से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन

सिर्फ एक महीने में 2 अरब डॉलर कैसे जुटाएंगे शहबाज? UAE की डेडलाइन से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन

UAE Deadline to Pakistan: पाकिस्तान को दिए 2 अरब डॉलर के लोन पर यूएई ने सख्त रूख अपनाया है. मौजूदा 6.5 परसेंट ब्याज दर के साथ इसे चुकाने के लिए सिर्फ एक महीने का ही समय दिया है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 05 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

UAE Deadline to Pakistan: पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जिसे अब अगले एक महीने में मौजूदा 6.5 परसेंट ब्याज दर के साथ लौटाने की बात कही है. संघीय सरकार और सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया है कि  UAE ने 1-1 अरब डॉलर के दो लोन को आगे बढ़ाया है, जो 16 और 22 जनवरी को मैच्योर हो गए हैं.  

यूएई ने लोन पर अपना सख्त रूख 

उन्होंने कहा कि कर्ज को एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है ताकि अवधि और ब्याज दर पर आगे की बातचीत के लिए समय मिल सके. पाकिस्तान चाहता है कि UAE से मिले लोन के लिए दो साल का रोलओवर मिले और इस पर लगभग 3 परसेंट की दर से ब्याज दर चाहता है.

हालांकि, यूएई ने सख्त रूख अपनाते हुए अब सिर्फ 30 दिन का ही समय दिया है. अधिकारियों ने कहा कि कर्ज को आगे बढ़ाने के लिए एक और बार अनुरोध किया जा रहा है क्योंकि इसके भुगतान से एक फाइनेंसिंग गैप पैदा होगा जिसे अन्य स्रोतों से भरने की आवश्यकता होगी. 

क्यों यूएई ने लिया सख्त एक्शन?

ऐसा माना जा रहा है कि यमन में अलगाववादी समूहों को समर्थन देने के मुद्दे पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विवाद में पाकिस्तान के सऊदी का साथ देने के मुद्दे पर अब यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला लिया है. पाकिस्तान से अचानक से इतनी बड़ी रकम एक बार में और वह भी इतने कम समय में चुकाना किसी चुनौती से कम नहीं होगी.

अब देखना है कि क्या यूएई लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने की पाकिस्तान की अपील पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत, UAE, सऊदी अरब और चीन ने अगले साल सितंबर में प्रोग्राम खत्म होने तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुल 12.5 अरब डॉलर जमा रखने का वादा किया है.

 

ये भी पढ़ें:

अडानी ग्रुप की कंपनियों की निकल पड़ी... अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद चढ़कर कारोबार कर रहा हर स्टॉक 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 05 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Pakistan Economy UAE Pakistan Pakistan Loan UAE Loan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: 'सरकार खुद चर्चा से बच रही...'- Rajeev Rai | PM Modi | India US Trade deal
Shivraj Singh Exclusive: Trade Deal से क्यों नाराज विपक्ष? केंद्रीय कृषि मंत्री का खुलासा! |
Parliament Session: सदन में हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित | Rahul Gandhi | BJP
Lawrence Bishnoi गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां- सूत्र | Rohit Shetty
Top News: आज की बड़ी खबरें | Trump Tariff | PM Modi | Rahul Gandhi |india US Trade Deal |Galwan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के तूफान का डटकर मुकाबला कर रही 'मर्दानी 3', 'द राजा साब' का हुआ खेल खत्म, जानें- बुधवार को बाकी फिल्मों का हाल
'बॉर्डर 2' के तूफान का डटकर मुकाबला कर रही 'मर्दानी 3', जानें- बुधवार को बाकी फिल्मों का हाल
शिक्षा
CBSE CTET Admit Card 2026: सीबीएसई CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्टर लिंक से करें डाउनलोड
CBSE CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्टर लिंक से करें डाउनलोड
हेल्थ
Foods Bad For Heart Health: 'हेल्दी' समझकर खाई जाने वाली ये 6 चीजें बढ़ा सकती हैं दिल का खतरा; कार्डियोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी
'हेल्दी' समझकर खाई जाने वाली ये 6 चीजें बढ़ा सकती हैं दिल का खतरा; कार्डियोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
बजट में बढ़ा दिए गए दारू के दाम, अब कितनी महंगी हो जाएगी 500 वाली बोतल?
बजट में बढ़ा दिए गए दारू के दाम, अब कितनी महंगी हो जाएगी 500 वाली बोतल?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget