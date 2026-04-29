UAE’s exit from OPEC: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मंगलवार (28 अप्रैल) को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) छोड़ने का ऐलान कर दिया है. इसके चलते ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 3-हफ्ते के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं.

यह कदम 1 मई से प्रभावी होगा. UAE ने यह फैसला एक ऐसे वक्त पर लिया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग के चलते वैश्विक तेल बाजारों में पहले से अस्थिरता का माहौल है.

कितनी बढ़ गई तेल की कीमतें?

आज WTI क्रूड 100.36 डॉलर प्रति बैरल के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है. वहीं, ब्रेंट क्रूड भी कीमतों में 1.25 परसेंट से अधिक की तेजी के साथ 104.95 डॉलर प्रति बैरल पर जा पहुंची है.

UAE के फैसले से अमेरिका को फायदा

ईरान में जंग और इसके चलते होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से पहले से ही सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे बीते दिनों तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं. अब OPEC का साथ छोड़ने के इस फैसले से कीमतों पर और दबाव बढ़ने की संभावना है.

कतर और अंगोला के बाद अब UAE का OPEC से बाहर निकलना यह दिखाता है कि अब बड़े तेल उत्पादक देश अपनी प्रोडक्शन लिमिट खुद तय करना चाहते हैं ताकि भविष्य में कीमतों में और अधिक स्थिरता लाई जा सके.

इधर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि UAE के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अप्रत्याशित भू-राजनीतिक फायदा मिलेगा. अमेरिका लंबे समय से OPEC को एक 'कार्टेल' मानता है, जो तेल की कीमतों को अपने हिसाब से बढ़ाती है. UAE जैसे बड़े उत्पादक देशों के निकलने से संगठन की बाजार पर पकड़ कमजोर होगी, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट को नया आकार में अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी.

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