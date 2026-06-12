FCNR Deposits News: देश के तीन बड़े सरकारी बैंक अपने उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए है. एसबीआई, पीएनपी और बैंक ऑफ बड़ोदा ने एफसीएनआर (बी) डिपोजिट ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. नई दरों के तहत कुछ जमा योजनाओं पर ग्राहक को छ: प्रतिशत तक ब्याज मिल सकेगा. यह इजाफा भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ओर से विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए फैसलों के बाद की गई है.

एसबीआई की नई योजना

दरअसल, एसबीआई SBI ने अपने ग्राहको के लिए खास स्कीम शुरू की है. एफसीएनआर (बी) के तहत 10 लाख डॉलर तक की जमा रकम पर तीन से चार साल की अवधि के लिए 5.25 प्रतिशत, चार से पांच के लिए 5.50 प्रतिशत और पांच साल के लिए 5.75 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया जाएगा. वही 10 लाख डॉलर से ज्यादा जमा राशि पर पांच साल के लिए 6 प्रतिशत तक रिटर्न मिलेगा.

सोने-चांदी के आभूषण 155% और टमाटर 48% महंगे, रसोई से लेकर तिजोरी तक हर जगह महंगाई की मार

बैंक ऑफ बड़ोदा की क्या है स्कीम

बैंक ऑफ बड़ोदा BOI ने अपनी एफसीएनआर बी जमा योजनाओं पर रिटर्न दरों में बढ़ोतरी की है. बैंक ने अमेरिका डॉलर के साथ दूसरे डॉलर देशों की मुद्रा पर नई दरें लागू की है. मिली जानकारी के मुताबिक, अमेरिका डॉलर जमा पर 6 प्रतिशत, कनाडाई डॉलर पर 5.51 प्रतिशत और कनाडाई , अस्ट्रेलिया पाउंड पर 4.75 प्रतिशत तक ब्याज मिलेगा. बैंक का माना है कि RBI एफसीएनआर (बी) जमा और विदेशी उधारी से जुड़े नियमों में कुछ ढील दी गई है.

ऐसे में साफ है कि बढ़ी हुई दरों के बाद एफसीएनआर बी जमा योजनाएं पहले के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय है. खासतौर पर उन्हों के लिए जो विदेशी मुद्रा में सेविंग रखते है. साथ ही यह बेहतर रिटर्न कमाने का सुनेहरा मौका है.

Petrol-Diesel News: पेट्रोल-डीजल के नए नियमों से आपको है कोई खतरा? जानिए कार-बाइक वालों के लिए क्या बदला