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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 लाख के बना दिए करोड़ों, पिछले 10 साल में इन 5 शेयरों ने निवेशकों को दिया 6000% तक का रिटर्न

1 लाख के बना दिए करोड़ों, पिछले 10 साल में इन 5 शेयरों ने निवेशकों को दिया 6000% तक का रिटर्न

Share Market News: पांच ऐसे सुपर मल्टीबैगर्स शेयर, जिन्होंने पिछले 10 सालों में 6000 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है. मल्टीबैगर रिटर्न्स के पीछे के मुख्य व्यापारिक विकास और वृद्धि कारकों को जानें.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 09 Jun 2026 09:00 PM (IST)
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5 Stocks Delivered Bumper Returns: मंगलवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचकांक 0.63 प्रतिशत बढ़कर 23,269.35 पर पहुंच गया, जबकि व्यापक बाजार ने पिछले दशक में स्वस्थ रिटर्न दिया, कुछ स्टॉक्स ने निवेशकों के लिए असाधारण संपत्ति उत्पन्न की, जिससे 1 लाख रुपये के निवेश को लगातार व्यापार वृद्धि और परिचालन परिवर्तन के माध्यम से कई लाखों में बदल दिया.

यहां इन मल्टीबैगर रिटर्न्स के पीछे के मुख्य व्यापारिक विकास और वृद्धि कारकों पर एक नज़दीकी दृष्टिकोण है.

डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 4,290 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. कंपनी का पुनरुद्धार संचालन के पुनरुद्धार, क्षमता उपयोग में सुधार, भारत के पावर ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्र से बढ़ती मांग और मजबूत ऑर्डर प्रवाह द्वारा संचालित था. इसके अलावा कंपनी ने अपने पुनर्गठन और व्यवसाय पुनरुद्धार के बाद हाल के तिमाहियों में लाभप्रदता में तीव्र सुधार की रिपोर्ट भी की है. मार्च 2026 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 84 प्रतिशत से अधिक रही.

पतंजलि फूड्स लिमिटेड 

पतंजलि फूड्स इस अवधि के दौरान सबसे बड़े धन सृजनकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा, जिसने लगभग 6,156 प्रतिशत का रिटर्न दिया. कंपनी ने अधिग्रहण और खाद्य, होम केयर और पर्सनल केयर सेगमेंट में विस्तार के माध्यम से खुद को एक शुद्ध खाद्य तेल खिलाड़ी से एक विविध एफएमसीजी व्यवसाय में बदल दिया. पतंजलि आयुर्वेद से व्यवसायों के अधिग्रहण ने इसके एफएमसीजी पोर्टफोलियो को काफी मजबूत किया, जबकि खाद्य तेलों ने वॉल्यूम और लाभप्रदता को बढ़ाना जारी रखा. खाद्य तेलों और एफएमसीजी व्यवसायों में मजबूत वृद्धि ने हाल के वर्षों में आय वृद्धि का समर्थन किया है.

क्यूपिड लिमिटेड

क्यूपिड लिमिटेड ने पिछले दशक में लगभग 5,692 प्रतिशत का रिटर्न उत्पन्न किया. कंपनी ने पुरुष और महिला कंडोम, व्यक्तिगत स्नेहक और नैदानिक उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की. निर्यात बाजारों में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों से बढ़ती मांग, क्षमता विस्तार और वेलनेस और डायग्नोस्टिक्स उत्पादों में विविधीकरण ने इसके दीर्घकालिक विकास प्रक्षेपवक्र में योगदान दिया है. कंपनी अपनी विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात पदचिह्न का भी विस्तार कर रही है.

लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स 

लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 4,704 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. कंपनी की वृद्धि को इंजीनियरिंग, विनिर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित व्यवसायों में उसकी उपस्थिति से समर्थन मिला है. उच्च-मूल्य वाले औद्योगिक परियोजनाओं में विस्तार, इंजीनियरिंग अनुबंधों का निष्पादन और विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण ने इस अवधि में इसके ऑर्डर पाइपलाइन और वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत करने में मदद की.

अदानी पावर लिमिटेड

अदानी पावर ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 3,587 प्रतिशत का रिटर्न उत्पन्न किया है. कंपनी को भारत में बढ़ती बिजली की मांग, मजबूत परिचालन प्रदर्शन, रणनीतिक अधिग्रहण और निरंतर क्षमता विस्तार से लाभ हुआ. अदानी पावर ने पावर संपत्तियों के अधिग्रहण और अपने उत्पादन पोर्टफोलियो के विस्तार के माध्यम से भारत के सबसे बड़े निजी थर्मल पावर उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 26 में 105 अरब यूनिट बिजली उत्पादन की सूचना दी, जबकि विस्तार क्षमता संबंध 13.3 गीगावॉट तक पहुंच गए.

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है.

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 09 Jun 2026 08:58 PM (IST)
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