डीजल निर्यात पर बैन लगाएंगे Donald Trump! इस फैसले का भारत और दुनिया पर क्या होगा असर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर बड़ा बयान दिया है. अमेरिका में डीजल की खुदरा कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह देश में ईंधन के दाम घटाने के लिए अमेरिका से होने वाले डीजल निर्यात पर पूरी तरह बैन लगाने पर 'बेहद गंभीरता' से विचार कर रहे हैं.

अमेरिका में डीजल की कीमत लगभग 6.50 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव, होर्मुज से सप्लाई संकट और रूस की रिफाइनरियों पर हमलों के चलते डीजल की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है. इसके चलते अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डीजल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा था. पिछले महीने डीजल का निर्यात बढ़कर हर दिन लगभग 20 लाख बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

हम ऐसा कर सकते हैं- मीडिया से ट्रंप

शिकागो के पास प्रेसिडेंट्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के फाइनल में भाग लेते हुए मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ''डीजल की कीमतों से निपटने के लिए इसके निर्यात पर बैन लगाने पर गंभीरता से चल रहा है. राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट, वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और प्रशासन के बाकी लोग भी इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हम ऐसा कर सकते हैं.''

दुनिया पर क्या असर होगा?

अगर अमेरिका डीजल निर्यात पर अस्थायी रोक लगाता है तो अमेरिकी बाजार में तो डीजल सस्ता हो जाएगा लेकिन ब्रिटेन, ब्राजील और यूरोपीय देशों जैसे उसके सहयोगी राष्ट्रों के सामने भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि, तेल उद्योग और खुद अमेरिकी प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने आगाह किया है कि इस कदम से रिफाइनरियों पर दबाव बढ़ेगा और कारों के लिए पेट्रोल के दाम उल्टे बढ़ सकते हैं.

इन प्वाइंट्स से समझें-

अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डीजल निर्यातक है, जो हर दिन करीब 13 से 16 लाख बैरल डीजल दुनिया भर में भेजता है. अगर यह सप्लाई रुक जाती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल का बड़ा खालीपन पैदा हो जाएगा.

ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, मेक्सिको और पेरू जैसे बड़े देश अमेरिकी डीजल पर काफी निर्भर हैं. रूस के निर्यात प्रतिबंधों और मध्य पूर्व में तनाव के चलते उनके पास पहले से ही सीमित विकल्प हैं, ऐसे में वहां ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती हैं.

माल ढुलाई, जहाजरानी, कृषि उपकरण और फैक्टरियां डीजल पर चलती हैं. डीजल महंगा होने से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ेगी, जिससे दुनिया भर में जरूरी सामान और खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं.

भारत पर क्या असर होगा?

ट्रंप अगर डीजल के निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा देते हैं तो भारत को चुनौती का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, इससे भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है. इसे प्वाइंट्स से समझिए.

भारत के पास कच्चे तेल को प्रोसेस करने की विशाल रिफाइनिंग क्षमता है. ऐसे में जैसे ही अमेरिका आपूर्ति बंद कर देगा तो यूरोप और बाकी देश डीजल के लिए भारत की ओर रुख करेंगे. इससे भारतीय कंपनियों का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी GRM रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है और देश का पेट्रोलियम निर्यात बढ़ेगा.

रूस के मामले में पहले पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि भारत अपने अंतरराष्ट्रीय निर्यात वादों को निभाता रहेगा. अमेरिका के पीछे हटने से भारत वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद वैकल्पिक ईंधन सप्लायर के रूप में उभरेगा.

व्यापार घाटे और रुपए पर पड़ सकता है दबाव

हालांकि कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पाद के बीच का मार्जिन बढ़ने से ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आएगी. अगर वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड महंगा होता है तो भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, जिससे व्यापार घाटे और रुपए पर दबाव पड़ सकता है.

विदेशी बाजारों में भारी मुनाफा मिलने पर कंपनियां ज्यादा से ज्यादा डीजल निर्यात करना चाहेंगी, ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू बाजार में भारतीय किसानों और ट्रांसपोर्टरों के लिए डीजल की कोई कमी न हो और कीमतें जू की तू बनी रहीं, यानी कीमतों में बढ़ोतरी न हो.

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