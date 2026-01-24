भारत के लिए राहत की खबर! रूसी तेल पर अमेरिका ने दिया 25% टैरिफ हटाने के संकेत, होगा आर्थिक लाभ
भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. दावोस में बातचीत के दौरान अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने पॉजिटिव संकेत दिए हैं......
US Russia Oil Tariff India: भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. दावोस में बातचीत के दौरान अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर लगाया गया 25 फीसदी टैरिफ अब जल्द हटाया जा सकता है. उन्होंने इसे अमेरिका की नीति की बड़ी सफलता बताया है.
साथ ही कहा कि इससे भारत को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा. यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब भारत धीरे-धीरे अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव कर रहा हैं. रूसी तेल पर निर्भरता कम हो रही है. मौजूदा हालात की बात करें तो, अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर उपजे विवाद से ट्रंप की अमेरिकी सरकार और यूरोप के बीच दूरियां पैदा होती दिख रही है.
हालांकि, दावोस में हुई चर्चा और ट्रंप के बयान के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद जरूर की जा रही है. इस बीच यूरोप और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार का कुछ हिस्सा भारत की ओर आने की उम्मीद की जा रही है. आइए जानते हैं, इस विषय में....
टैरिफ हटाने की उम्मीद क्यों बढ़ी?
अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के मुताबिक, टैरिफ लगने के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में साफ तौर पर कटौती की है. जिसे अमेरिका अपनी नीति की सफलता मान रहा है. उनका कहना है कि इसी बदलाव के चलते अब टैरिफ को हटाने की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं.
इस बयान के बाद माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही 25 फीसदी टैरिफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है.
टैरिफ हटने से भारत को बड़ा फायदा
अगर अमेरिकी सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से 25 फीसदी टैरिफ खत्म करने का फैसला लिया जाता है, तो इससे भारत को करीब 5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा मिल सकता है.
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है. ऐसे में टैरिफ हटने से रिफाइनरियों की लागत घटेगी. जिसका सीधा असर ईंधन की कीमतों पर भी पड़ सकता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलने की उम्मीद होगी.
दावोस में भारत को लेकर ट्रंप का बयान
दावोस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी मित्र बताया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि वे पीएम का काफी सम्मान करते हैं. ट्रंप ने भरोसा जताया कि टैरिफ को लेकर मतभेद होने के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता शानदार रहेगा.
ट्रंप इससे पहले भी भारत की रूस से तेल खरीदारी पर बोल चुके हैं. उन्होंने कहा है कि अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने अपने आयात में कटौती की है.
