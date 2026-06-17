1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन कहते हैं, 1000 ट्रिलियन को क्या कहेंगे? मस्क को अब वही बनना है!

Elon Musk News: ट्रिलियनर एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिआ पर कहा है कि एक दिन वो क्वाड्रिलियनयर भी बन सकते हैं, यानी उनकी दौलत 1000 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. तो आइये जानते हैं कि क्वाड्रिलियनयर होना क्या है और क्या एलन मस्क के लिए ये संभव है. साथ ही एलन मस्क के बिजनेस के बारे में भी समझेंगे.

क्वाड्रिलियन क्या होता है?

1000 बिलियन का मतलब एक ट्रिलियन है और 1000 ट्रिलियन का मतलब एक क्वाड्रिलियन होता है. अभी तक दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलियनयर नहीं बन पाया है लेकिन मस्क के सोशल मीडिया से ऐसा लगता है कि वो क्वाड्रिलियनयर बनना चाहते हैं.

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मस्क की संपत्ति कितनी है?

एलन मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों Tesla, SpaceX, xAI और दूसरी टेक कंपनियों में लगा हुआ है. पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों की वैल्यू काफी तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से मस्क की नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है. हाल ही में स्पेसएक्स के आईपीओ ने उनकी संपत्ति को रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाया है. साथ ही साथ टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग ने भी मस्क की दौलत को बूस्ट किया है.

क्या कोई क्वाड्रिलियनयर बन सकता है?

नहीं, फिलहाल तो किसी के लिए भी क्वाड्रिलियनयर बनना संभव नहीं है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1 क्वाड्रिलियन डॉलर की संपत्ति इतनी बड़ी रकम है कि ये कई बड़े देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा होगी और आज के समय में दुनिया का कोई भी इंसान इस आंकड़े के आसपास भी नहीं है.

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इससे निवेशकों को फायदा होगा?

अगर मस्क अपनी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और सचमें क्वाड्रिलियनयर बन जाते हैं तो उनके शेयर में निवेश करने वाले लोगों को भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. तो हां, इससे फायदा तो होगा ही. लेकिन निवेशकों को सावधान भी रहना है क्योंकि निवेश में रिस्क भी ज्यादा होता है.